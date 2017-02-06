RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1330133113321333>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:14

  tea написав:
  kingkongovets написав:
айрмакс чуть выше объяснил, этого персонажа не интересует истина, его интересует только его собственная правота
поверьте, тут все через это прошли)

Дякую.Завсідники гілки краще знають один одного.
Може сюди лікаря Пізнайка підтягнути?

Ги. І ви повірили користувачу з нікнеймом ККЦ?
Як можно вірити користувачу який висказується у дусі що пересічні робітники Києва то бовдури та ледацюги? :evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23065
З нами з: 06.08.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:17

  UA написав:[
Более 43% нового жилья в многоквартирных домах пришлось на Киев и Киевскую область

Это приговор (с) :D

Это нормально.
Когда то мобильник и ТВ Фунай было признаком роскоши. Теперь покупается на часть от одной зарплаты. Так же и с недвижимостью: есть из чего строить, потенциально-море рабочих рук. Можно строить в разы больше от сегодняшнего, главное не жлобиться, смотреть на ценообразование, как на него смотрят в столовке ВР и КМДА: продавать по себестоимости.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8055
З нами з: 10.06.11
Подякував: 149 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  tea написав:чи це не аргумент для того,щоб частину коштів кияни перенесли з банківських менш вигідних депозитів на київську більш вигідну нерухомість з метою здачі в оренду.

Пусть попробуют поработать.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8055
З нами з: 10.06.11
Подякував: 149 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:25

  Serg-ik написав:
  tea написав:чи це не аргумент для того,щоб частину коштів кияни перенесли з банківських менш вигідних депозитів на київську більш вигідну нерухомість з метою здачі в оренду.

Пусть попробуют поработать.


работают тока те, кому нечего сдавать в аренду)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3738
З нами з: 05.06.16
Подякував: 195 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:26

  zahar_ написав:
  tea написав:Я писав,що зарплата в Києві щонайменше виросла на 20%.Мені заперечили - так інфляція ж 25%.

Ось що ви написали про "ріст" зарплати
  tea написав:Друзі - маю думку,що на протязі найближчого року київська нерухомість на графіку Бомбера почне зростати.Тепер про фактори.
1.Середня зарплатня в Києві за останні три роки зростає не менше,ніж на 20% за рік.

Ви визначили на "око" що з квітня 2015 по квітень 2018 зарплата у Київі зростала на 20% в рік.
А вам відповідають що ціни (а отже і витрати пересічної людини що працює в Київі) зростали на 30-35% в рік.
Отже заощадщень у пересічних потенційних покупців НЕ СТАЛО БІЛЬШЕ. І від чого тоді мають рости ціни на КРЖН, як ви прогнозуєте? Від сирості?

1.Мені відповіли про інфляцію у 25%,а Ви вже пишете про 30-35%
2.Якраз інфляція у 25% - це "на око",бо офіційна інфляція чи не вдвічі менша.
3.А от середню зарплату по Києву можна знайти,а не написати "на око".
Ось дивіться - в серпні 2015 вона була 6609 грн,а в квітні 2018 - 13150.
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/Киев
4.Мова йде не про пересічних.Думаю,що 90% пересічних,які переїжджають у Київ,винаймають квартиру в оренду.Мова йде про тих,хто вже роками займається купівлею квартир з метою здачі їх в оренду.А раз кількість приїжджих зростає,то й зростає їх потреба в оренді житла.
tea
 
Повідомлень: 14323
З нами з: 15.11.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 1703 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:33

  tea написав:Якщо не помиляюсь,зараз навіс квартир - приблизно 70 тис.штук.А за останній рік продалось в рази менше.

Із звіту НБУ - продажі на первинці Києва є низькими і значно не збільшились за останній рік
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23065
З нами з: 06.08.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:33

Эйрмакс опять начал тренинги проводить
Возле психиатрической лечебницы на улице Кирилловской в Киеве необычно много полиции и вооруженных автоматами бойцов Нацгвардии.

https://strana.ua/news/146319-novosti-kieva-na-kirillovskoj-103-provodjatsja-politsejskie-uchenija-13-ijunja-.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8055
З нами з: 10.06.11
Подякував: 149 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:34

  kingkongovets написав:
  tea написав:Якщо не помиляюсь,зараз навіс квартир - приблизно 70 тис.штук.А за останній рік продалось в рази менше.
Але у будівельників немає виходу.Вони ж рахують по-своєму.Є вільна копійка - треба вкладати в .


вот сразу видно шо вы не читали ветку ранее - откуда у вас инфа о количестве непроданных квартир и о продажах?
тут сотни копий по этому поводу было сломано
первичный источник инфы можете привести? ему можно доверять?

Ось тут станом на серпень 2017 року кількість непроданих квартир тільки в новобудовах була 76 тис.
І тут же наведено цифру,що за 1 півріччя минулого року в новобудовах було продано 1100 квартир.

https://ru.tsn.ua/groshi/v-kieve-ne-mog ... 14578.html
tea
 
Повідомлень: 14323
З нами з: 15.11.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 1703 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:39

  zahar_ написав:
  tea написав:
  kingkongovets написав:
айрмакс чуть выше объяснил, этого персонажа не интересует истина, его интересует только его собственная правота
поверьте, тут все через это прошли)

Дякую.Завсідники гілки краще знають один одного.
Може сюди лікаря Пізнайка підтягнути?

Ги. І ви повірили користувачу з нікнеймом ККЦ?
Як можно вірити користувачу який висказується у дусі що пересічні робітники Києва то бовдури та ледацюги? :evil:

Фейслес теж так вважає. "Надо боольше работать!!!"
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18658
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1992 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:40

  tea написав:
  Puente написав:От коли медіанна зарплата буде в статистиці - тоді і можна про щось таке говорити ... А средня - це таке ... Тим більше - офіційна ...

В тому-то і справа,що середня офіційна зарплата 13 тис.,а неофіційна,зрозуміло,що вища.Багато хто отримує частину зарплати в конверті.


Авжеж.
Медіанна ЗП в Україні дай бог, щоб була 250 дол/на руки.

  kingkongovets написав:нет никакой хоть как то проверяемой статистики о заключенных инвест договорах и переуступках, нет и не может быть

І про ціни КРЖН "немає" жодної інформації, і по зарплатам - також вона "відсутня".
Все в тайні.
І "ніхто не знає", як "добре" живуть пересічні українці.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 13 чер, 2018 11:43, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18658
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1992 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1330133113321333>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1078, 1079, 1080
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10798 1968090
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 12:04
hume
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 85040
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24179
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56980)
13.06.2018 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.