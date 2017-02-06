Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав: айрмакс чуть выше объяснил, этого персонажа не интересует истина, его интересует только его собственная правота поверьте, тут все через это прошли)
Дякую.Завсідники гілки краще знають один одного. Може сюди лікаря Пізнайка підтягнути?
Ги. І ви повірили користувачу з нікнеймом ККЦ? Як можно вірити користувачу який висказується у дусі що пересічні робітники Києва то бовдури та ледацюги?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Более 43% нового жилья в многоквартирных домах пришлось на Киев и Киевскую область
Это приговор (с)
Это нормально. Когда то мобильник и ТВ Фунай было признаком роскоши. Теперь покупается на часть от одной зарплаты. Так же и с недвижимостью: есть из чего строить, потенциально-море рабочих рук. Можно строить в разы больше от сегодняшнего, главное не жлобиться, смотреть на ценообразование, как на него смотрят в столовке ВР и КМДА: продавать по себестоимости.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
tea написав:Я писав,що зарплата в Києві щонайменше виросла на 20%.Мені заперечили - так інфляція ж 25%.
Ось що ви написали про "ріст" зарплати
tea написав:Друзі - маю думку,що на протязі найближчого року київська нерухомість на графіку Бомбера почне зростати.Тепер про фактори. 1.Середня зарплатня в Києві за останні три роки зростає не менше,ніж на 20% за рік.
Ви визначили на "око" що з квітня 2015 по квітень 2018 зарплата у Київі зростала на 20% в рік. А вам відповідають що ціни (а отже і витрати пересічної людини що працює в Київі) зростали на 30-35% в рік. Отже заощадщень у пересічних потенційних покупців НЕ СТАЛО БІЛЬШЕ. І від чого тоді мають рости ціни на КРЖН, як ви прогнозуєте? Від сирості?
1.Мені відповіли про інфляцію у 25%,а Ви вже пишете про 30-35% 2.Якраз інфляція у 25% - це "на око",бо офіційна інфляція чи не вдвічі менша. 3.А от середню зарплату по Києву можна знайти,а не написати "на око". Ось дивіться - в серпні 2015 вона була 6609 грн,а в квітні 2018 - 13150. https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/Киев 4.Мова йде не про пересічних.Думаю,що 90% пересічних,які переїжджають у Київ,винаймають квартиру в оренду.Мова йде про тих,хто вже роками займається купівлею квартир з метою здачі їх в оренду.А раз кількість приїжджих зростає,то й зростає їх потреба в оренді житла.
tea написав:Якщо не помиляюсь,зараз навіс квартир - приблизно 70 тис.штук.А за останній рік продалось в рази менше.
Із звіту НБУ - продажі на первинці Києва є низькими і значно не збільшились за останній рік
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
tea написав:Якщо не помиляюсь,зараз навіс квартир - приблизно 70 тис.штук.А за останній рік продалось в рази менше. Але у будівельників немає виходу.Вони ж рахують по-своєму.Є вільна копійка - треба вкладати в .
вот сразу видно шо вы не читали ветку ранее - откуда у вас инфа о количестве непроданных квартир и о продажах? тут сотни копий по этому поводу было сломано первичный источник инфы можете привести? ему можно доверять?
Ось тут станом на серпень 2017 року кількість непроданих квартир тільки в новобудовах була 76 тис. І тут же наведено цифру,що за 1 півріччя минулого року в новобудовах було продано 1100 квартир.