tea написав: kingkongovets написав: tea написав: Якщо не помиляюсь,зараз навіс квартир - приблизно 70 тис.штук.А за останній рік продалось в рази менше.

вот сразу видно шо вы не читали ветку ранее - откуда у вас инфа о количестве непроданных квартир и о продажах?

тут сотни копий по этому поводу было сломано

Ось тут станом на серпень 2017 року кількість непроданих квартир тільки в новобудовах була 76 тис.

І тут же наведено цифру,що за 1 півріччя минулого року в новобудовах було продано 1100 квартир.



https://ru.tsn.ua/groshi/v-kieve-ne-mog ... 14578.html



я это и имел в виду)

шо вы знаете об этом ARPA Real Estate? как думаете - откуда у них могут быть данные о количестве продаж на первичке?

и на этом, простите, говнище построены все глубокомысленные выводы и прогнозы "экспертов")

нет никакой хоть как то проверяемой статистики о заключенных инвест договорах и переуступках, нет и не может быть

