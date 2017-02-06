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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1330133113321333

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:40

  tea написав:
  kingkongovets написав:
  tea написав:Якщо не помиляюсь,зараз навіс квартир - приблизно 70 тис.штук.А за останній рік продалось в рази менше.
Але у будівельників немає виходу.Вони ж рахують по-своєму.Є вільна копійка - треба вкладати в .


вот сразу видно шо вы не читали ветку ранее - откуда у вас инфа о количестве непроданных квартир и о продажах?
тут сотни копий по этому поводу было сломано
первичный источник инфы можете привести? ему можно доверять?

Ось тут станом на серпень 2017 року кількість непроданих квартир тільки в новобудовах була 76 тис.
І тут же наведено цифру,що за 1 півріччя минулого року в новобудовах було продано 1100 квартир.

https://ru.tsn.ua/groshi/v-kieve-ne-mog ... 14578.html


я это и имел в виду)
шо вы знаете об этом ARPA Real Estate? как думаете - откуда у них могут быть данные о количестве продаж на первичке?
и на этом, простите, говнище построены все глубокомысленные выводы и прогнозы "экспертов")
нет никакой хоть как то проверяемой статистики о заключенных инвест договорах и переуступках, нет и не может быть
вся эта с позволения сказать "аналитика" от диванных форумных экспертов, основанная на подобных "исследованиях" и средней статистической официальной зарплате (а не медианному ДОХОДУ) - чушь
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 13 чер, 2018 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:43

  kingkongovets написав:
  tea написав:Ось тут станом на серпень 2017 року кількість непроданих квартир тільки в новобудовах була 76 тис.
І тут же наведено цифру,що за 1 півріччя минулого року в новобудовах було продано 1100 квартир.

я это и имел в виду)
шо вы знаете об этом ARPA Real Estate? как думаете - откуда у них могут быть данные о количестве продаж на первичке?
и на этом, простите, говнище построены

Якщо у Вас є інші цифри з посиланням на джерела - оприлюдніть.Можливо,Вашим джерелам є більша довіра.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:45

  tea написав:
  kingkongovets написав:
  tea написав:Ось тут станом на серпень 2017 року кількість непроданих квартир тільки в новобудовах була 76 тис.
І тут же наведено цифру,що за 1 півріччя минулого року в новобудовах було продано 1100 квартир.

я это и имел в виду)
шо вы знаете об этом ARPA Real Estate? как думаете - откуда у них могут быть данные о количестве продаж на первичке?
и на этом, простите, говнище построены

Якщо у Вас є інші цифри з посиланням на джерела - оприлюдніть.Можливо,Вашим джерелам є більша довіра.


у меня - нет, но их нет ни у кого, вы внимательно меня читаете?
если вы сторонник теории, шо за неимением поварихи надо ипать повара - то вперед, можете извращаться в "аналитике", основанной на более чем сомнительных и непроверяемых данных, оправдывая это отсутствием альтернативы, я же предлагаю включить здравый смысл и прикинуть, как могут быть в киеве за полгода проданы всего лишь 1100 квартир на первичке и где же находится этот чудовищный "навес" в 70000 непроданных квартир?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:57

  kingkongovets написав:
у меня - нет, но их нет ни у кого
как могут быть в киеве за полгода проданы всего лишь 1100 квартир на первичке

Є ще ось тут статистика.За весь 2017 рік в Києві було продано 31 тис квартир і будинків.Мова йде за весь рік і за квартири як на первинному,так і на вторинному ринку.
http://domik.ua/novosti/skolko-kvartir- ... 55196.html
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:57

  tea написав:
  zahar_ написав:
  tea написав:Я писав,що зарплата в Києві щонайменше виросла на 20%.Мені заперечили - так інфляція ж 25%.

Ось що ви написали про "ріст" зарплати
  tea написав:Друзі - маю думку,що на протязі найближчого року київська нерухомість на графіку Бомбера почне зростати.Тепер про фактори.
1.Середня зарплатня в Києві за останні три роки зростає не менше,ніж на 20% за рік.

Ви визначили на "око" що з квітня 2015 по квітень 2018 зарплата у Київі зростала на 20% в рік.
А вам відповідають що ціни (а отже і витрати пересічної людини що працює в Київі) зростали на 30-35% в рік.
Отже заощадщень у пересічних потенційних покупців НЕ СТАЛО БІЛЬШЕ. І від чого тоді мають рости ціни на КРЖН, як ви прогнозуєте? Від сирості?

1.Мені відповіли про інфляцію у 25%,а Ви вже пишете про 30-35%.
Я Вам зразу інформував про 30-35%.
2.Якраз інфляція у 25% - це "на око",бо офіційна інфляція чи не вдвічі менша.
Про 30-35% каже мій гаманець та реальні ціни закупівель та оплат
3.А от середню зарплату по Києву можна знайти,а не написати "на око".
Ось дивіться - в серпні 2015 вона була 6609 грн,а в квітні 2018 - 13150.
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/Киев
Вам треба було зразу використовувати статдані, а не брати цифри зі стелі
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:58

  Serg-ik написав:Эйрмакс опять начал тренинги проводить
Возле психиатрической лечебницы на улице Кирилловской в Киеве необычно много полиции и вооруженных автоматами бойцов Нацгвардии.

https://strana.ua/news/146319-novosti-kieva-na-kirillovskoj-103-provodjatsja-politsejskie-uchenija-13-ijunja-.html

Аваков провериться приехал?)))
На манию величия, манию преследования и т. д. по полной программе.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:07

  kingkongovets написав:
  tea написав:
  kingkongovets написав:
вот сразу видно шо вы не читали ветку ранее - откуда у вас инфа о количестве непроданных квартир и о продажах?
тут сотни копий по этому поводу было сломано
первичный источник инфы можете привести? ему можно доверять?

Ось тут станом на серпень 2017 року кількість непроданих квартир тільки в новобудовах була 76 тис.
І тут же наведено цифру,що за 1 півріччя минулого року в новобудовах було продано 1100 квартир.

https://ru.tsn.ua/groshi/v-kieve-ne-mog ... 14578.html


я это и имел в виду)
шо вы знаете об этом ARPA Real Estate? как думаете - откуда у них могут быть данные о количестве продаж на первичке?
и на этом, простите, говнище построены все глубокомысленные выводы и прогнозы "экспертов")

А откуда у вас были данные о продажах одного крупного АН которые вы тут опубликовали?
Вам за бабки предоставили информацию.
Почему АПРА не может купить инфо в ОП продаж застройщиков, таким же образом как вы купили инфу у АН?
  tea написав:Якщо не помиляюсь,зараз навіс квартир - приблизно 70 тис.штук.А за останній рік продалось в рази менше.
Але у будівельників немає виходу.Вони ж рахують по-своєму.Є вільна копійка - треба вкладати в .
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:09

  tea написав:
  Puente написав:От коли медіанна зарплата буде в статистиці - тоді і можна про щось таке говорити ... А средня - це таке ... Тим більше - офіційна ...

В тому-то і справа,що середня офіційна зарплата 13 тис.,а неофіційна,зрозуміло,що вища.Багато хто отримує частину зарплати в конверті.


Розмір офіційної зп і яким чином вона відображається в офіційній статистиці вдало ілюструє ця вакансія:-)

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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  tea написав:Ось тут станом на серпень 2017 року кількість непроданих квартир тільки в новобудовах була 76 тис.
І тут же наведено цифру,що за 1 півріччя минулого року в новобудовах було продано 1100 квартир.

Невже по новому колу?
До речі, Чай, от на вашу думку. Згідно зі статистикою за рік здають майже 30к квартир в новобудовах. В чому логіка будівати й далі, якби й справді з них за рік продавали лише 1100? При цьому 1100 квартир - це буквально пара будинків, при тому, що з тих, що здаються з економсегменту, вже буквально за рік більше половини квартир заселено, а здається в рік таких будинків десятки й десятки. Це до обгрунтованості цифри 1100.
Щодо суми непроданих квартир - якби то були тільки непродані квартири у вже зданих будинках, то одне, але ж туди входить і віртуальне повітря з потенційною здачею через кілька років, то ця цифра не несе в собі жодного сенсу
  zahar_ написав:Почему АПРА не может купить инфо в ОП продаж застройщиков, таким же образом как вы купили инфу у АН?

Вменяемый бизнес не будет разглашать коммерческую тайну, коей является объем продаж особенно в ближайшем закрытом периоде. Хотя кому я это говорю...
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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