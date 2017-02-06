Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
tea написав:Якщо не помиляюсь,зараз навіс квартир - приблизно 70 тис.штук.А за останній рік продалось в рази менше. Але у будівельників немає виходу.Вони ж рахують по-своєму.Є вільна копійка - треба вкладати в .
вот сразу видно шо вы не читали ветку ранее - откуда у вас инфа о количестве непроданных квартир и о продажах? тут сотни копий по этому поводу было сломано первичный источник инфы можете привести? ему можно доверять?
Ось тут станом на серпень 2017 року кількість непроданих квартир тільки в новобудовах була 76 тис. І тут же наведено цифру,що за 1 півріччя минулого року в новобудовах було продано 1100 квартир.
я это и имел в виду) шо вы знаете об этом ARPA Real Estate? как думаете - откуда у них могут быть данные о количестве продаж на первичке? и на этом, простите, говнище построены все глубокомысленные выводы и прогнозы "экспертов") нет никакой хоть как то проверяемой статистики о заключенных инвест договорах и переуступках, нет и не может быть вся эта с позволения сказать "аналитика" от диванных форумных экспертов, основанная на подобных "исследованиях" и средней статистической официальной зарплате (а не медианному ДОХОДУ) - чушь
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 13 чер, 2018 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
tea написав:Ось тут станом на серпень 2017 року кількість непроданих квартир тільки в новобудовах була 76 тис. І тут же наведено цифру,що за 1 півріччя минулого року в новобудовах було продано 1100 квартир.
я это и имел в виду) шо вы знаете об этом ARPA Real Estate? как думаете - откуда у них могут быть данные о количестве продаж на первичке? и на этом, простите, говнище построены
Якщо у Вас є інші цифри з посиланням на джерела - оприлюдніть.Можливо,Вашим джерелам є більша довіра.
tea написав:Ось тут станом на серпень 2017 року кількість непроданих квартир тільки в новобудовах була 76 тис. І тут же наведено цифру,що за 1 півріччя минулого року в новобудовах було продано 1100 квартир.
я это и имел в виду) шо вы знаете об этом ARPA Real Estate? как думаете - откуда у них могут быть данные о количестве продаж на первичке? и на этом, простите, говнище построены
Якщо у Вас є інші цифри з посиланням на джерела - оприлюдніть.Можливо,Вашим джерелам є більша довіра.
у меня - нет, но их нет ни у кого, вы внимательно меня читаете? если вы сторонник теории, шо за неимением поварихи надо ипать повара - то вперед, можете извращаться в "аналитике", основанной на более чем сомнительных и непроверяемых данных, оправдывая это отсутствием альтернативы, я же предлагаю включить здравый смысл и прикинуть, как могут быть в киеве за полгода проданы всего лишь 1100 квартир на первичке и где же находится этот чудовищный "навес" в 70000 непроданных квартир?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
tea написав:Я писав,що зарплата в Києві щонайменше виросла на 20%.Мені заперечили - так інфляція ж 25%.
Ось що ви написали про "ріст" зарплати
tea написав:Друзі - маю думку,що на протязі найближчого року київська нерухомість на графіку Бомбера почне зростати.Тепер про фактори. 1.Середня зарплатня в Києві за останні три роки зростає не менше,ніж на 20% за рік.
Ви визначили на "око" що з квітня 2015 по квітень 2018 зарплата у Київі зростала на 20% в рік. А вам відповідають що ціни (а отже і витрати пересічної людини що працює в Київі) зростали на 30-35% в рік. Отже заощадщень у пересічних потенційних покупців НЕ СТАЛО БІЛЬШЕ. І від чого тоді мають рости ціни на КРЖН, як ви прогнозуєте? Від сирості?
1.Мені відповіли про інфляцію у 25%,а Ви вже пишете про 30-35%. Я Вам зразу інформував про 30-35%. 2.Якраз інфляція у 25% - це "на око",бо офіційна інфляція чи не вдвічі менша. Про 30-35% каже мій гаманець та реальні ціни закупівель та оплат 3.А от середню зарплату по Києву можна знайти,а не написати "на око". Ось дивіться - в серпні 2015 вона була 6609 грн,а в квітні 2018 - 13150. https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/Киев Вам треба було зразу використовувати статдані, а не брати цифри зі стелі
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав: вот сразу видно шо вы не читали ветку ранее - откуда у вас инфа о количестве непроданных квартир и о продажах? тут сотни копий по этому поводу было сломано первичный источник инфы можете привести? ему можно доверять?
Ось тут станом на серпень 2017 року кількість непроданих квартир тільки в новобудовах була 76 тис. І тут же наведено цифру,що за 1 півріччя минулого року в новобудовах було продано 1100 квартир.
я это и имел в виду) шо вы знаете об этом ARPA Real Estate? как думаете - откуда у них могут быть данные о количестве продаж на первичке? и на этом, простите, говнище построены все глубокомысленные выводы и прогнозы "экспертов")
А откуда у вас были данные о продажах одного крупного АН которые вы тут опубликовали? Вам за бабки предоставили информацию. Почему АПРА не может купить инфо в ОП продаж застройщиков, таким же образом как вы купили инфу у АН?
tea написав:Якщо не помиляюсь,зараз навіс квартир - приблизно 70 тис.штук.А за останній рік продалось в рази менше. Але у будівельників немає виходу.Вони ж рахують по-своєму.Є вільна копійка - треба вкладати в .
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
tea написав:Ось тут станом на серпень 2017 року кількість непроданих квартир тільки в новобудовах була 76 тис. І тут же наведено цифру,що за 1 півріччя минулого року в новобудовах було продано 1100 квартир.
Невже по новому колу? До речі, Чай, от на вашу думку. Згідно зі статистикою за рік здають майже 30к квартир в новобудовах. В чому логіка будівати й далі, якби й справді з них за рік продавали лише 1100? При цьому 1100 квартир - це буквально пара будинків, при тому, що з тих, що здаються з економсегменту, вже буквально за рік більше половини квартир заселено, а здається в рік таких будинків десятки й десятки. Це до обгрунтованості цифри 1100. Щодо суми непроданих квартир - якби то були тільки непродані квартири у вже зданих будинках, то одне, але ж туди входить і віртуальне повітря з потенційною здачею через кілька років, то ця цифра не несе в собі жодного сенсу
zahar_ написав:Почему АПРА не может купить инфо в ОП продаж застройщиков, таким же образом как вы купили инфу у АН?
Вменяемый бизнес не будет разглашать коммерческую тайну, коей является объем продаж особенно в ближайшем закрытом периоде. Хотя кому я это говорю...
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