Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
tea написав:4.Мова йде не про пересічних.Думаю,що 90% пересічних,які переїжджають у Київ,винаймають квартиру в оренду.Мова йде про тих,хто вже роками займається купівлею квартир з метою здачі їх в оренду.А раз кількість приїжджих зростає,то й зростає їх потреба в оренді житла.
платоспроможний попит залишається обмеженим. Левову частку попиту формують громадяни з доходами, прив’язаними до курсу іноземної валюти (зокрема, працівники ІТ-галузі), та ті, хто попри всі ризики розглядає житлову нерухомість як інвестиційний інструмент
Тож частина платоспроможного попиту інвесторів у первинку дуже мала відносно пропозиіії. Розповідаючу про приїзжих не забувайте що левова частка арендує квартири НА ВТОРИНЦІ. Також не забувайте зараз наплив заробітчан у Київ може зменшитись, бо поїдуть заробляти у інші країни, а не в Київ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Гы. Вам в АН продали инфо о продаж - почему не могут слить в ОП инфо о продажах, с учётом того, что информация о конкретном количестве продаж у того или иного субъекта будет не будет открыта публично? Это вы от бахвальства слили сделки АН у которого купили информацию. А апра "рыбные места" НЕ ВЫДАЁТ фейслесам и ккц. Кстати до 2017 апра и cds давали одинаковую инфу о объёмах продажи "воздуха" на первичке КРЖН.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 13 чер, 2018 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Первый написав:Тепер на скільки подешевшав напівпідвал?
я на це питання попередньому оператору обліківки Первий відповідав, підніміть архіви та підтягніть матчасть.
Стидаєшся вдалої інвестиції? Не кори себе. Ти МОЗГ І АНАЛІТЕГ. Яростно педалив про ми всі умрем, а сам реалізовував план по оточенні кийова кавалірками. Молодець! Захар такий же - педалить про ми всі почнемо, а сам скуповує повітря у шаромиг і зливає любимі теплі хрущики:-) Хто ж той хрущ купить, якщо всі кажуть що гомно?
WTF ??? прошу звернути увагу на тролінг оператора обліківки Первий, яка знаючи, що інвестиція дає, економію на оренді, як мінімум 14% річних у твердій валюті, наполегливо тролить і провокує .... може пора послати в баню на деякий час, щоб після нього не мити руки?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Гы. ККЦ в своём репертуаре - когда нечем возразить, в ход идёт тролинг. ТИА может оценить уровень "эксперта" ККЦ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
tea написав:чи це не аргумент для того,щоб частину коштів кияни перенесли з банківських менш вигідних депозитів на київську більш вигідну нерухомість з метою здачі в оренду.
Пусть попробуют поработать.
работают тока те, кому нечего сдавать в аренду)
не факт, от в оренду здавати маю що, але чомусь працюю... "нєтіпічний случай", "загадка природи" ... ???
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Стидаєшся вдалої інвестиції? Не кори себе. Ти МОЗГ І АНАЛІТЕГ. Яростно педалив про ми всі умрем, а сам реалізовував план по оточенні кийова кавалірками. Молодець! Захар такий же - педалить про ми всі почнемо, а сам скуповує повітря у шаромиг і зливає любимі теплі хрущики:-) Хто ж той хрущ купить, якщо всі кажуть що гомно?
WTF ??? прошу звернути увагу на тролінг оператора обліківки Первий, яка знаючи, що інвестиція дає, економію на оренді, як мінімум 14% річних у твердій валюті, наполегливо тролить і провокує .... може пора послати в баню на деякий час, щоб після нього не мити руки?
Чому Ти не хочеш визнати вигідність інвестиції? Стидаєшся? Закидав разом із обліківками які зкуповують нерухомість форум фразами - ми всі помремо, їдемо в польщу, даєш карту поляка, а сам раз і придбав напівпідвал.... Як так все домкратом вниз, а напівпідвал вверх? Може дійсно все в низ, і напівпідвал вниз?????
kingkongovets написав: вся эта с позволения сказать "аналитика" от диванных форумных экспертов, основанная на подобных "исследованиях" и средней статистической официальной зарплате (а не медианному ДОХОДУ) - чушь
а інфляцію откуда брать? а обмінний курс? все в тіні, все мутно.
якщо рахуєм з.п. (занижена) по Держстату, то і інфляцію берем держстатівську (занижену).... чи як? брати інфу з розпєчаток у знакомих риєлторов????
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый написав: а сам раз і придбав напівпідвал....
нагадую новому оператору обліківки Первий, що цоколь був придбаний по "літній" акційній ціні, із знижкою 30% у грн. відносно "зимової"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав: вся эта с позволения сказать "аналитика" от диванных форумных экспертов, основанная на подобных "исследованиях" и средней статистической официальной зарплате (а не медианному ДОХОДУ) - чушь
а інфляцію откуда брать? а обмінний курс? все в тіні, все мутно.
якщо рахуєм з.п. (занижена) по Держстату, то і інфляцію берем держстатівську (занижену).... чи як? брати інфу з розпєчаток у знакомих риєлторов????
Инфо из отчёта НБУ -этА "с позволения сказать "аналитика" от диванных форумных экспертов,". Тока слова ККЦ о КРЖН -этА истина в последней инстанции.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.