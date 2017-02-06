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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13321333133413351336>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:22

  tea написав:4.Мова йде не про пересічних.Думаю,що 90% пересічних,які переїжджають у Київ,винаймають квартиру в оренду.Мова йде про тих,хто вже роками займається купівлею квартир з метою здачі їх в оренду.А раз кількість приїжджих зростає,то й зростає їх потреба в оренді житла.

Я вже вам приводив інфу із звіту НБУ https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860
платоспроможний попит залишається обмеженим. Левову частку попиту
формують громадяни з доходами, прив’язаними до курсу іноземної валюти (зокрема,
працівники ІТ-галузі), та ті, хто попри всі ризики розглядає житлову нерухомість як інвестиційний інструмент

Тож частина платоспроможного попиту інвесторів у первинку дуже мала відносно пропозиіії.
Розповідаючу про приїзжих не забувайте що левова частка арендує квартири НА ВТОРИНЦІ.
Також не забувайте зараз наплив заробітчан у Київ може зменшитись, бо поїдуть заробляти у інші країни, а не в Київ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:29

Faceless

и вы туда же?)
шо вы надеетесь доказать захару?
он же как глухарь на току
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:46

  kingkongovets написав:Faceless

и вы туда же?)
шо вы надеетесь доказать захару?

Гы. Вам в АН продали инфо о продаж - почему не могут слить в ОП инфо о продажах, с учётом того, что информация о конкретном количестве продаж у того или иного субъекта будет не будет открыта публично?
Это вы от бахвальства слили сделки АН у которого купили информацию.
А апра "рыбные места" НЕ ВЫДАЁТ фейслесам и ккц.
Кстати до 2017 апра и cds давали одинаковую инфу о объёмах продажи "воздуха" на первичке КРЖН.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 13 чер, 2018 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:46

  Первый написав:
  flyman написав:
  Первый написав:Тепер на скільки подешевшав напівпідвал?

я на це питання попередньому оператору обліківки Первий відповідав,
підніміть архіви та підтягніть матчасть.


Стидаєшся вдалої інвестиції? Не кори себе. Ти МОЗГ І АНАЛІТЕГ. Яростно педалив про ми всі умрем, а сам реалізовував план по оточенні кийова кавалірками.
Молодець!
Захар такий же - педалить про ми всі почнемо, а сам скуповує повітря у шаромиг і зливає любимі теплі хрущики:-)
Хто ж той хрущ купить, якщо всі кажуть що гомно?

:mrgreen:

WTF ???
прошу звернути увагу на тролінг оператора обліківки Первий,
яка знаючи, що інвестиція дає, економію на оренді, як мінімум 14% річних у твердій валюті, наполегливо тролить і провокує ....
може пора послати в баню на деякий час, щоб після нього не мити руки?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:52

  kingkongovets написав:он же как глухарь на току

Гы. ККЦ в своём репертуаре - когда нечем возразить, в ход идёт тролинг.
ТИА может оценить уровень "эксперта" ККЦ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:53

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  tea написав:чи це не аргумент для того,щоб частину коштів кияни перенесли з банківських менш вигідних депозитів на київську більш вигідну нерухомість з метою здачі в оренду.

Пусть попробуют поработать.


работают тока те, кому нечего сдавать в аренду)

не факт,
от в оренду здавати маю що, але чомусь працюю...
"нєтіпічний случай", "загадка природи" ... ???
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:54

  flyman написав:
  Первый написав:

Стидаєшся вдалої інвестиції? Не кори себе. Ти МОЗГ І АНАЛІТЕГ. Яростно педалив про ми всі умрем, а сам реалізовував план по оточенні кийова кавалірками.
Молодець!
Захар такий же - педалить про ми всі почнемо, а сам скуповує повітря у шаромиг і зливає любимі теплі хрущики:-)
Хто ж той хрущ купить, якщо всі кажуть що гомно?

:mrgreen:

WTF ???
прошу звернути увагу на тролінг оператора обліківки Первий,
яка знаючи, що інвестиція дає, економію на оренді, як мінімум 14% річних у твердій валюті, наполегливо тролить і провокує ....
може пора послати в баню на деякий час, щоб після нього не мити руки?

Чому Ти не хочеш визнати вигідність інвестиції? Стидаєшся? Закидав разом із обліківками які зкуповують нерухомість форум фразами - ми всі помремо, їдемо в польщу, даєш карту поляка, а сам раз і придбав напівпідвал....
Як так все домкратом вниз, а напівпідвал вверх? Може дійсно все в низ, і напівпідвал вниз?????
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:57

  kingkongovets написав:
вся эта с позволения сказать "аналитика" от диванных форумных экспертов, основанная на подобных "исследованиях" и средней статистической официальной зарплате (а не медианному ДОХОДУ) - чушь

а інфляцію откуда брать?
а обмінний курс?
все в тіні, все мутно.

якщо рахуєм з.п. (занижена) по Держстату, то і інфляцію берем держстатівську (занижену)....
чи як? брати інфу з розпєчаток у знакомих риєлторов????
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:06

  Первый написав: а сам раз і придбав напівпідвал....

нагадую новому оператору обліківки Первий, що цоколь був придбаний по "літній" акційній ціні, із знижкою 30% у грн. відносно "зимової"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:09

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
вся эта с позволения сказать "аналитика" от диванных форумных экспертов, основанная на подобных "исследованиях" и средней статистической официальной зарплате (а не медианному ДОХОДУ) - чушь

а інфляцію откуда брать?
а обмінний курс?
все в тіні, все мутно.

якщо рахуєм з.п. (занижена) по Держстату, то і інфляцію берем держстатівську (занижену)....
чи як? брати інфу з розпєчаток у знакомих риєлторов????

Инфо из отчёта НБУ -этА "с позволения сказать "аналитика" от диванных форумных экспертов,".
Тока слова ККЦ о КРЖН -этА истина в последней инстанции. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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