Додано: Сер 13 чер, 2018 13:45

tea написав: Є взаємозв"язок між ціною м"/орендою/валютним депозитом.

1.Якщо,наприклад,у 2013 році деякі банки пропонували іноді 12-14 % річних у валюті,то навіщо вкладувати кошти у нерухомість з метою здачі оренду,коли там дохідність була меншою за 12%.

2.Якщо квартири у доларах з 2008 року тільки падали,а зарплати у доларах за останні три роки тільки росли,то хіба це погано?

3.Якщо ціна на квартиру за останній рік впала на 5% (сайт Бомбер),а оренда виросла на 20%,при цьому валютний депозит дає на руки менше 4%,то чи це не аргумент для того,щоб частину коштів кияни перенесли з банківських менш вигідних депозитів на київську більш вигідну нерухомість з метою здачі в оренду.Звичайно,мова йде про тих киян,в кого депозит складає не менше 40-50 тис.дол.

4.Мій висновок - падіння зміниться зростанням на 1-3% за найближчий рік.Невже це нереально?Та й зростання у 1-3% - це 10-30 доларів на м2. Є взаємозв"язок між ціною м"/орендою/валютним депозитом.1.Якщо,наприклад,у 2013 році деякі банки пропонували іноді 12-14 % річних у валюті,то навіщо вкладувати кошти у нерухомість з метою здачі оренду,коли там дохідність була меншою за 12%.2.Якщо квартири у доларах з 2008 року тільки падали,а зарплати у доларах за останні три роки тільки росли,то хіба це погано?3.Якщо ціна на квартиру за останній рік впала на 5% (сайт Бомбер),а оренда виросла на 20%,при цьому валютний депозит дає на руки менше 4%,то чи це не аргумент для того,щоб частину коштів кияни перенесли з банківських менш вигідних депозитів на київську більш вигідну нерухомість з метою здачі в оренду.Звичайно,мова йде про тих киян,в кого депозит складає не менше 40-50 тис.дол.4.Мій висновок - падіння зміниться зростанням на 1-3% за найближчий рік.Невже це нереально?Та й зростання у 1-3% - це 10-30 доларів на м2.

1 Потому что не все банки дожили до наших дней. Нормальные банки давали 6-9% и даже из них не все уцелели. У нормального человека всегда был вопрос - если банки дают ставки значительно выше, чем в Европе или даже России, даже выше, чем можно взять ипотечный кредит в Америке, на чем они зарабатывают и почему берут деньги у населения, а не там? Значит им не дают потому что недостаточно надежные. Поэтому можно поиграться в пределах фонда (после трехкратной девальвации это не всем помогло) в банках первой десятки (тоже не гарантия). При этом большую сумму не пристроишь. Недвижимость это консервативное вложение. Она может подорожать или подешеветь, но она не обнулится. Она приносит прибыль, защищенную от инфляции, так-как в долговременном периоде дорожает. В случае банковского депозита обесценивается тело.2,3 Есть два подхода тут на форуме. 10 лет падало (хотя не факт), еще 10 лет будет падать, а потом, по логике сторонников такого подхода, обесценится в ноль.Второй подход состоит в том, что рынки цикличны, экономика встает с колен, доходы растут, есть все основания для разворота тренда. Дополнительным индикатором недооцененности киевской недвижимости (особенно в дешевом сегменте) является невиданная рентабельность аренды в 9-13%.