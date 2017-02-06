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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 чер, 2018 13:15
Faceless написав: zahar_ написав:
Почему АПРА не может купить инфо в ОП продаж застройщиков,
Вменяемый бизнес не будет разглашать коммерческую тайну, коей является объем продаж
Значит АПРА-невменяемый бизнес, если публикует откровенное фуфло.
Как бы там ни было, но КГС обязан публиковать финотчетность. Из неё видно, что у них себестоимость реализованного около 8300 грн/ метр с НДС. А в прайсах даже колясочные по 20 000 грн за метр.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:15
flyman написав: Первый написав:
а сам раз і придбав напівпідвал....
нагадую новому оператору обліківки Первий, що цоколь був придбаний по "літній" акційній ціні, із знижкою 30% у грн. відносно "зимової"
Да то первый тебя троллит.
Он ведь не обезьяна которой вряд ли можно объяснить что равнять воздух и готовое жильё некорректно.
Когда воздух переходит в состояние квартира идёт подорожание. Если нет скачков курса в разы как в 2014начале 2015.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:15
flyman написав: kingkongovets написав:
вся эта с позволения сказать "аналитика" от диванных форумных экспертов, основанная на подобных "исследованиях" и средней статистической официальной зарплате (а не медианному ДОХОДУ) - чушь
а інфляцію откуда брать?
а обмінний курс?
все в тіні, все мутно.
якщо рахуєм з.п. (занижена) по Держстату, то і інфляцію берем держстатівську (занижену)....
чи як? брати інфу з розпєчаток у знакомих риєлторов????
Чи став дорожчий напівпідвал після придбання?
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:21
Первый написав: flyman написав: kingkongovets написав:
вся эта с позволения сказать "аналитика" от диванных форумных экспертов, основанная на подобных "исследованиях" и средней статистической официальной зарплате (а не медианному ДОХОДУ) - чушь
а інфляцію откуда брать?
а обмінний курс?
все в тіні, все мутно.
якщо рахуєм з.п. (занижена) по Держстату, то і інфляцію берем держстатівську (занижену)....
чи як? брати інфу з розпєчаток у знакомих риєлторов????
Чи став дорожчий напівпідвал після придбання?
Чтобы ответить на этот вопрос - цоколь надо продать. И на основе кеша полученного от продажи делать выводы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:23
Первый написав: flyman написав: kingkongovets написав:
вся эта с позволения сказать "аналитика" от диванных форумных экспертов, основанная на подобных "исследованиях" и средней статистической официальной зарплате (а не медианному ДОХОДУ) - чушь
а інфляцію откуда брать?
а обмінний курс?
все в тіні, все мутно.
якщо рахуєм з.п. (занижена) по Держстату, то і інфляцію берем держстатівську (занижену)....
чи як? брати інфу з розпєчаток у знакомих риєлторов????
Чи став дорожчий напівпідвал після придбання?
коли саме, на другий день, через місяць, вчора?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:23
Serg-ik написав: Faceless написав: zahar_ написав:
Почему АПРА не может купить инфо в ОП продаж застройщиков,
Вменяемый бизнес не будет разглашать коммерческую тайну, коей является объем продаж
Значит АПРА-невменяемый бизнес, если публикует откровенное фуфло.
Как бы там ни было, но КГС обязан публиковать финотчетность. Из неё видно, что у них себестоимость реализованного около 8300 грн/ метр с НДС. А в прайсах даже колясочные по 20 000 грн за метр.
АПРА не застройщик. Речь была о том, что застройщики не будут сливать данные о своих продажах, тем более каким-то шарашкиным конторкам типа АПРА
А АПРА может публиковать любое фуфло, они за это никакой ответственности не несут, зато некоторые "эксперты" хавают аж бегом.
В финотчетности и не такого увидеть можно, но в нашей стране то что написано в финотчетности и для налоговой не всегда, мягко говоря, соответствует реальности
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:27
Faceless написав: Serg-ik написав: Faceless написав:
[quote="4385782:zahar_"]Почему АПРА не может купить инфо в ОП продаж застройщиков,
Вменяемый бизнес не будет разглашать коммерческую тайну, коей является объем продаж
Значит АПРА-невменяемый бизнес, если публикует откровенное фуфло.
Как бы там ни было, но КГС обязан публиковать финотчетность. Из неё видно, что у них себестоимость реализованного около 8300 грн/ метр с НДС. А в прайсах даже колясочные по 20 000 грн за метр.
АПРА не застройщик. Речь была о том, что застройщики не будут сливать данные о своих продажах, тем более каким-то шарашкиным конторкам типа АПРА
А АПРА может публиковать любое фуфло, они за это никакой ответственности не несут, зато некоторые "эксперты" хавают аж бегом.
В финотчетности и не такого увидеть можно, но в нашей стране то что написано в финотчетности и для налоговой не всегда, мягко говоря, соответствует реальности[/quote]
судя по тому, шо никто об этой конторе никогда не слышал, апра - это скорее всего помойка для попилов бюджетов и грантов
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kingkongovets
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:31
Получается, что покупательная способность украинцев в 18 всего на 2% меньше, чем в 13-ом? Не ожидал. Получается, что кризис остался только в головах.
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Vlad442
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:35
Faceless написав: Serg-ik написав: Faceless написав:
Вменяемый бизнес не будет разглашать коммерческую тайну, коей является объем продаж
Значит АПРА-невменяемый бизнес, если публикует откровенное фуфло.
Как бы там ни было, но КГС обязан публиковать финотчетность. Из неё видно, что у них себестоимость реализованного около 8300 грн/ метр с НДС. А в прайсах даже колясочные по 20 000 грн за метр.
АПРА не застройщик. Речь была о том, что застройщики не будут сливать данные о своих продажах, тем более каким-то шарашкиным конторкам типа АПРА
Почему за деньги в одном большом АН Киева ККЦ некто слил инфо о продажах, а работник ОП среднего звена и с условием анонимности не сольёт, к примеру, за 200 долларов в месяц инфо о реальных продажах?
zahar_ написав:
Почему АПРА не может купить инфо в ОП продаж застройщиков,
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:45
tea написав:
Є взаємозв"язок між ціною м"/орендою/валютним депозитом.
1.Якщо,наприклад,у 2013 році деякі банки пропонували іноді 12-14 % річних у валюті,то навіщо вкладувати кошти у нерухомість з метою здачі оренду,коли там дохідність була меншою за 12%.
2.Якщо квартири у доларах з 2008 року тільки падали,а зарплати у доларах за останні три роки тільки росли,то хіба це погано?
3.Якщо ціна на квартиру за останній рік впала на 5% (сайт Бомбер),а оренда виросла на 20%,при цьому валютний депозит дає на руки менше 4%,то чи це не аргумент для того,щоб частину коштів кияни перенесли з банківських менш вигідних депозитів на київську більш вигідну нерухомість з метою здачі в оренду.Звичайно,мова йде про тих киян,в кого депозит складає не менше 40-50 тис.дол.
4.Мій висновок - падіння зміниться зростанням на 1-3% за найближчий рік.Невже це нереально?Та й зростання у 1-3% - це 10-30 доларів на м2.
1 Потому что не все банки дожили до наших дней. Нормальные банки давали 6-9% и даже из них не все уцелели. У нормального человека всегда был вопрос - если банки дают ставки значительно выше, чем в Европе или даже России, даже выше, чем можно взять ипотечный кредит в Америке, на чем они зарабатывают и почему берут деньги у населения, а не там? Значит им не дают потому что недостаточно надежные. Поэтому можно поиграться в пределах фонда (после трехкратной девальвации это не всем помогло) в банках первой десятки (тоже не гарантия). При этом большую сумму не пристроишь. Недвижимость это консервативное вложение. Она может подорожать или подешеветь, но она не обнулится. Она приносит прибыль, защищенную от инфляции, так-как в долговременном периоде дорожает. В случае банковского депозита обесценивается тело.
2,3 Есть два подхода тут на форуме. 10 лет падало (хотя не факт), еще 10 лет будет падать, а потом, по логике сторонников такого подхода, обесценится в ноль.
Второй подход состоит в том, что рынки цикличны, экономика встает с колен, доходы растут, есть все основания для разворота тренда. Дополнительным индикатором недооцененности киевской недвижимости (особенно в дешевом сегменте) является невиданная рентабельность аренды в 9-13%.
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Vlad442
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