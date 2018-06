Додано: Сер 13 чер, 2018 13:27

Почему АПРА не может купить инфо в ОП продаж застройщиков,

Вменяемый бизнес не будет разглашать коммерческую тайну, коей является объем продаж Вменяемый бизнес не будет разглашать коммерческую тайну, коей является объем продаж

Значит АПРА-невменяемый бизнес, если публикует откровенное фуфло.

Как бы там ни було, но КГС обязан публиковать финотчетность. Из неё видно, что у них себестоимость реализованного около 8300 грн/ метр с НДС. А в прайсах даже колясочные по 20 000 грн за метр.

АПРА не застройщик. Речь была о том, что застройщики не будут сливать данные о своих продажах, тем более каким-то шарашкиным конторкам типа АПРА

А АПРА может публиковать любое фуфло, они за это никакой ответственности не несут, зато некоторые "эксперты" хавают аж бегом.

В финотчетности и не такого увидеть можно, но в нашей стране то что написано в финотчетности и для налоговой не всегда, мягко говоря, соответствует реальности[/quote]



судя по тому, шо никто об этой конторе никогда не слышал, апра - это скорее всего помойка для попилов бюджетов и грантов

