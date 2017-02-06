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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13341335133613371338>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:52

  kingkongovets написав:
Faceless написав:
  Serg-ik написав:Значит АПРА-невменяемый бизнес, если публикует откровенное фуфло.
Как бы там ни было, но КГС обязан публиковать финотчетность. Из неё видно, что у них себестоимость реализованного около 8300 грн/ метр с НДС. А в прайсах даже колясочные по 20 000 грн за метр.

АПРА не застройщик. Речь была о том, что застройщики не будут сливать данные о своих продажах, тем более каким-то шарашкиным конторкам типа АПРА
А АПРА может публиковать любое фуфло, они за это никакой ответственности не несут, зато некоторые "эксперты" хавают аж бегом.
В финотчетности и не такого увидеть можно, но в нашей стране то что написано в финотчетности и для налоговой не всегда, мягко говоря, соответствует реальности


судя по тому, шо никто об этой конторе никогда не слышал, апра - это скорее всего помойка для попилов бюджетов и грантов

Гы. Уровень "экспертности" у ККЦ зашкаливает.
У него об апра "никто не слышал", а тем не мение такой известный новостийный ресурс как Лига - РЕГУЛЯРНО обращается к апра с информацией для получения даных о продажах на первичке КРЖН. http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/ar ... daji-jilya
Киевский рынок недвижимости начал восстанавливаться после кризиса. По данным ARPA Real Estate, в первом квартале продажи выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: за первые три месяца 2017 года они сократились на 39,4%, а в 2016-м — на 9,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Видать и аналитики НБУ читают на Лига инфу о продажах.

Зображення
Что с них возьмёшь с аналитиков НБУ - чайники :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:03

  Vlad442 написав:
  flyman написав:можна взяти
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/ ... ation/2017

та порахувати ріст реальної з.п. в гривнях
Київ з.п.
2013 грудень 5618 грн.
2018 квітень 13150 грн.
= 2.341 рази
інфляція
2014 .... 2018
124,9 143,3 112,4 113,7 104,4
= 2,388
тобто реальна з.п. в грн. ще не догнала інфляцію

Получается, что покупательная способность украинцев в 18 всего на 2% меньше, чем в 13-ом? Не ожидал. Получается, что кризис остался только в головах.

це в гривнах, та в локальних цінах на "кошик", по якому міряють інфляцію,
пожна порахувати у єврах та доларах США, і тоді "стане грусно",
3,25 відносно USD
2,95 відностно EUR
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:11

tea до уваги http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/ar ... daji-jilya
По данным Address.ua, в 2017 году было введено в эксплуатацию 28 190 квартир, а реализовано 16 000. Соответственно, в 2017 году непроданными оказались более 12 000 квартир. "Учитывая это, а также данные о том, что в период с 2011 по 2016 год на рынке накопилось более [b]57 000 непроданных квартир,[/b] выходит, что актуальное предложение на рынке первичной недвижимости (с учетом поглощения в 2017 году) составило около 69 000 квартир», — говорится в сообщении Address.ua.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:15

  zahar_ написав:tea до уваги http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/ar ... daji-jilya
По данным Address.ua, в 2017 году было введено в эксплуатацию 28 190 квартир, а реализовано 16 000. Соответственно, в 2017 году непроданными оказались более 12 000 квартир. "Учитывая это, а также данные о том, что в период с 2011 по 2016 год на рынке накопилось более [b]57 000 непроданных квартир,[/b] выходит, что актуальное предложение на рынке первичной недвижимости (с учетом поглощения в 2017 году) составило около 69 000 квартир», — говорится в сообщении Address.ua.

tea до уваги
По данным Address.ua - и этим все сказано
Примерно аналогичной ценности было бы по данным zahar_, по данным Борисовны из второго подъезда :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:15

Централ парк прислал смс что шара закончилась и с 25го повыщают ценена все Квартиры в любой секции на любом этаже
Lenavo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:17

  Faceless написав:
  zahar_ написав:tea до уваги http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/ar ... daji-jilya
По данным Address.ua, в 2017 году было введено в эксплуатацию 28 190 квартир, а реализовано 16 000. Соответственно, в 2017 году непроданными оказались более 12 000 квартир. "Учитывая это, а также данные о том, что в период с 2011 по 2016 год на рынке накопилось более [b]57 000 непроданных квартир,[/b] выходит, что актуальное предложение на рынке первичной недвижимости (с учетом поглощения в 2017 году) составило около 69 000 квартир», — говорится в сообщении Address.ua.

tea до уваги
По данным Address.ua - и этим все сказано
Примерно аналогичной ценности было бы по данным zahar_, по данным Борисовны из второго подъезда :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

зі слів колеги, який завітав у Соф.Борщ, там 30% заселено,
якщо буде 100% заселення, то буде ППЦ...
навєс 70%....
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:це в гривнах, та в локальних цінах на "кошик", по якому міряють інфляцію,
пожна порахувати у єврах та доларах США, і тоді "стане грусно",
3,25 відносно USD
2,95 відностно EUR

При чем тут доллар или евро, если мы говорим про покупательную способность в среднем?
Средняя зарплата в Киеве в апреле 18-ого 504 доллара. В апреле 12-ого 487 долларов. Почему-то грустно не становится.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:20

  zahar_ написав:
  tea написав:4.Мова йде не про пересічних.Думаю,що 90% пересічних,які переїжджають у Київ,винаймають квартиру в оренду.Мова йде про тих,хто вже роками займається купівлею квартир з метою здачі їх в оренду.А раз кількість приїжджих зростає,то й зростає їх потреба в оренді житла.

Я вже вам приводив інфу із звіту НБУ https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860
платоспроможний попит залишається обмеженим. Левову частку попиту
формують громадяни з доходами, прив’язаними до курсу іноземної валюти (зокрема,
працівники ІТ-галузі), та ті, хто попри всі ризики розглядає житлову нерухомість як інвестиційний інструмент

Тож частина платоспроможного попиту інвесторів у первинку дуже мала відносно пропозиіії.

Згоден,що відносно пропозиції частина платоспроможного попиту дуже мала.Тому ж і утворився навіс.Звідки може з"явитись потенційний платоспроможній попит?Одне з джерел - депозити в банках.До якої ставки має впасти доларовий депозит,щоб кияни з сумами від 50 тис.дол. і більше забрали гроші і наважились вкласти в київську 1-кімнатну квартиру з метою здачі її в оренду.Доречі,ставки в Приваті знову впали.
Гривнева ставка впала з 15% до 14.5%,долар - з 3.25 до 3%,євро з 1.75% до 1.25%.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:22

  Vlad442 написав:
  flyman написав:це в гривнах, та в локальних цінах на "кошик", по якому міряють інфляцію,
пожна порахувати у єврах та доларах США, і тоді "стане грусно",
3,25 відносно USD
2,95 відностно EUR

При чем тут доллар или евро, если мы говорим про покупательную способность в среднем?
Средняя зарплата в Киеве в апреле 18-ого 504 доллара. В апреле 12-ого 487 долларов. Почему-то грустно не становится.

валюта КРЖН яка?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:22

  Vlad442 написав:При чем тут доллар или евро, если мы говорим про покупательную способность в среднем?
Средняя зарплата в Киеве в апреле 18-ого 504 доллара. В апреле 12-ого 487 долларов. Почему-то грустно не становится.

Так это же супер! Вот почитал, и сразу понял, что стал жить намного лучше.
Как думаете, когда достигнем на КРЖН цен 2013-го?
antey1969
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