Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Значит АПРА-невменяемый бизнес, если публикует откровенное фуфло. Как бы там ни было, но КГС обязан публиковать финотчетность. Из неё видно, что у них себестоимость реализованного около 8300 грн/ метр с НДС. А в прайсах даже колясочные по 20 000 грн за метр.
АПРА не застройщик. Речь была о том, что застройщики не будут сливать данные о своих продажах, тем более каким-то шарашкиным конторкам типа АПРА А АПРА может публиковать любое фуфло, они за это никакой ответственности не несут, зато некоторые "эксперты" хавают аж бегом. В финотчетности и не такого увидеть можно, но в нашей стране то что написано в финотчетности и для налоговой не всегда, мягко говоря, соответствует реальности
судя по тому, шо никто об этой конторе никогда не слышал, апра - это скорее всего помойка для попилов бюджетов и грантов
Гы. Уровень "экспертности" у ККЦ зашкаливает. У него об апра "никто не слышал", а тем не мение такой известный новостийный ресурс как Лига - РЕГУЛЯРНО обращается к апра с информацией для получения даных о продажах на первичке КРЖН. http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/ar ... daji-jilya
Киевский рынок недвижимости начал восстанавливаться после кризиса. По данным ARPA Real Estate, в первом квартале продажи выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: за первые три месяца 2017 года они сократились на 39,4%, а в 2016-м — на 9,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.
Видать и аналитики НБУ читают на Лига инфу о продажах.
Что с них возьмёшь с аналитиков НБУ - чайники
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
та порахувати ріст реальної з.п. в гривнях Київ з.п. 2013 грудень 5618 грн. 2018 квітень 13150 грн. = 2.341 рази інфляція 2014 .... 2018 124,9 143,3 112,4 113,7 104,4 = 2,388 тобто реальна з.п. в грн. ще не догнала інфляцію
Получается, что покупательная способность украинцев в 18 всего на 2% меньше, чем в 13-ом? Не ожидал. Получается, что кризис остался только в головах.
це в гривнах, та в локальних цінах на "кошик", по якому міряють інфляцію, пожна порахувати у єврах та доларах США, і тоді "стане грусно", 3,25 відносно USD 2,95 відностно EUR
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
По данным Address.ua, в 2017 году было введено в эксплуатацию 28 190 квартир, а реализовано 16 000. Соответственно, в 2017 году непроданными оказались более 12 000 квартир. "Учитывая это, а также данные о том, что в период с 2011 по 2016 год на рынке накопилось более [b]57 000 непроданных квартир,[/b] выходит, что актуальное предложение на рынке первичной недвижимости (с учетом поглощения в 2017 году) составило около 69 000 квартир», — говорится в сообщении Address.ua.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
По данным Address.ua, в 2017 году было введено в эксплуатацию 28 190 квартир, а реализовано 16 000. Соответственно, в 2017 году непроданными оказались более 12 000 квартир. "Учитывая это, а также данные о том, что в период с 2011 по 2016 год на рынке накопилось более [b]57 000 непроданных квартир,[/b] выходит, что актуальное предложение на рынке первичной недвижимости (с учетом поглощения в 2017 году) составило около 69 000 квартир», — говорится в сообщении Address.ua.
tea до уваги По данным Address.ua - и этим все сказано Примерно аналогичной ценности было бы по данным zahar_, по данным Борисовны из второго подъезда
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
По данным Address.ua, в 2017 году было введено в эксплуатацию 28 190 квартир, а реализовано 16 000. Соответственно, в 2017 году непроданными оказались более 12 000 квартир. "Учитывая это, а также данные о том, что в период с 2011 по 2016 год на рынке накопилось более [b]57 000 непроданных квартир,[/b] выходит, что актуальное предложение на рынке первичной недвижимости (с учетом поглощения в 2017 году) составило около 69 000 квартир», — говорится в сообщении Address.ua.
tea до уваги По данным Address.ua - и этим все сказано Примерно аналогичной ценности было бы по данным zahar_, по данным Борисовны из второго подъезда
зі слів колеги, який завітав у Соф.Борщ, там 30% заселено, якщо буде 100% заселення, то буде ППЦ... навєс 70%....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:це в гривнах, та в локальних цінах на "кошик", по якому міряють інфляцію, пожна порахувати у єврах та доларах США, і тоді "стане грусно", 3,25 відносно USD 2,95 відностно EUR
При чем тут доллар или евро, если мы говорим про покупательную способность в среднем? Средняя зарплата в Киеве в апреле 18-ого 504 доллара. В апреле 12-ого 487 долларов. Почему-то грустно не становится.
tea написав:4.Мова йде не про пересічних.Думаю,що 90% пересічних,які переїжджають у Київ,винаймають квартиру в оренду.Мова йде про тих,хто вже роками займається купівлею квартир з метою здачі їх в оренду.А раз кількість приїжджих зростає,то й зростає їх потреба в оренді житла.
платоспроможний попит залишається обмеженим. Левову частку попиту формують громадяни з доходами, прив’язаними до курсу іноземної валюти (зокрема, працівники ІТ-галузі), та ті, хто попри всі ризики розглядає житлову нерухомість як інвестиційний інструмент
Тож частина платоспроможного попиту інвесторів у первинку дуже мала відносно пропозиіії.
Згоден,що відносно пропозиції частина платоспроможного попиту дуже мала.Тому ж і утворився навіс.Звідки може з"явитись потенційний платоспроможній попит?Одне з джерел - депозити в банках.До якої ставки має впасти доларовий депозит,щоб кияни з сумами від 50 тис.дол. і більше забрали гроші і наважились вкласти в київську 1-кімнатну квартиру з метою здачі її в оренду.Доречі,ставки в Приваті знову впали. Гривнева ставка впала з 15% до 14.5%,долар - з 3.25 до 3%,євро з 1.75% до 1.25%.
flyman написав:це в гривнах, та в локальних цінах на "кошик", по якому міряють інфляцію, пожна порахувати у єврах та доларах США, і тоді "стане грусно", 3,25 відносно USD 2,95 відностно EUR
При чем тут доллар или евро, если мы говорим про покупательную способность в среднем? Средняя зарплата в Киеве в апреле 18-ого 504 доллара. В апреле 12-ого 487 долларов. Почему-то грустно не становится.
валюта КРЖН яка?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Vlad442 написав:При чем тут доллар или евро, если мы говорим про покупательную способность в среднем? Средняя зарплата в Киеве в апреле 18-ого 504 доллара. В апреле 12-ого 487 долларов. Почему-то грустно не становится.
Так это же супер! Вот почитал, и сразу понял, что стал жить намного лучше. Как думаете, когда достигнем на КРЖН цен 2013-го?