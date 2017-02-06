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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1335133613371338>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:24

  tea написав:
  zahar_ написав:
  tea написав:4.Мова йде не про пересічних.Думаю,що 90% пересічних,які переїжджають у Київ,винаймають квартиру в оренду.Мова йде про тих,хто вже роками займається купівлею квартир з метою здачі їх в оренду.А раз кількість приїжджих зростає,то й зростає їх потреба в оренді житла.

Я вже вам приводив інфу із звіту НБУ https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860
платоспроможний попит залишається обмеженим. Левову частку попиту
формують громадяни з доходами, прив’язаними до курсу іноземної валюти (зокрема,
працівники ІТ-галузі), та ті, хто попри всі ризики розглядає житлову нерухомість як інвестиційний інструмент

Тож частина платоспроможного попиту інвесторів у первинку дуже мала відносно пропозиіії.

Згоден,що відносно пропозиції частина платоспроможного попиту дуже мала.Тому ж і утворився навіс.Звідки може з"явитись потенційний платоспроможній попит?Одне з джерел - депозити в банках.До якої ставки має впасти доларовий депозит,щоб кияни з сумами від 50 тис.дол. і більше забрали гроші і наважились вкласти в київську 1-кімнатну квартиру з метою здачі її в оренду.Доречі,ставки в Приваті знову впали.
Гривнева ставка впала з 15% до 14.5%,долар - з 3.25 до 3%,євро з 1.75% до 1.25%.

і про що це каже?
як на мене про те, що в економіці гола дупа, і кредитувати нема кого.
Як тільки піде економіка в ріст, появиться попит на гроші і ставки підуть вгору.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:В финотчетности и не такого увидеть можно, но в нашей стране то что написано в финотчетности и для налоговой не всегда, мягко говоря, соответствует реальности

у КГС отчётность аудируется
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:27

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:При чем тут доллар или евро, если мы говорим про покупательную способность в среднем?
Средняя зарплата в Киеве в апреле 18-ого 504 доллара. В апреле 12-ого 487 долларов. Почему-то грустно не становится.

Так это же супер! Вот почитал, и сразу понял, что стал жить намного лучше.
Как думаете, когда достигнем на КРЖН цен 2013-го?

в мене інша асоціація, коли вже чергова криза,
бо як тільки в Києві з.п. пересіченого доходить до 500у.е. - незабаром приходить пухнасте звірятко і з.п. посереднього куянини вжимається до 200..300 у.е.,
і так кожних 4-5 роки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:27

  Faceless написав:
  zahar_ написав:tea до уваги http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/ar ... daji-jilya
По данным Address.ua, в 2017 году было введено в эксплуатацию 28 190 квартир, а реализовано 16 000. Соответственно, в 2017 году непроданными оказались более 12 000 квартир. "Учитывая это, а также данные о том, что в период с 2011 по 2016 год на рынке накопилось более [b]57 000 непроданных квартир,[/b] выходит, что актуальное предложение на рынке первичной недвижимости (с учетом поглощения в 2017 году) составило около 69 000 квартир», — говорится в сообщении Address.ua.

tea до уваги
По данным Address.ua - и этим все сказано
Примерно аналогичной ценности было бы по данным zahar_, по данным Борисовны из второго подъезда :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Данные портала адресс испльзуют при анализе картины и динамики КРЖН организации дающие соответствующие отчёты о состоянии рынка.
Кто использует информацию при определении картины рынка от пользователя с финанс.юа с никнеймом Faceless?
Так отож.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:29

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:В финотчетности и не такого увидеть можно, но в нашей стране то что написано в финотчетности и для налоговой не всегда, мягко говоря, соответствует реальности

у КГС отчётность аудируется

Я вас прошу, это даже не смешно
  zahar_ написав:Данные портала адресс испльзуют при анализе картины и динамики КРЖН организации дающие соответствующие отчёты о состоянии рынка.

Такие же фуфлыжники, как и сам Адрес и АРПА :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  Serg-ik написав:
  Faceless написав:В финотчетности и не такого увидеть можно, но в нашей стране то что написано в финотчетности и для налоговой не всегда, мягко говоря, соответствует реальности

у КГС отчётность аудируется

Я вас прошу, это даже не смешно
  zahar_ написав:Данные портала адресс испльзуют при анализе картины и динамики КРЖН организации дающие соответствующие отчёты о состоянии рынка.

Такие же фуфлыжники, как и сам Адрес и АРПА :mrgreen:


если рылы свистят за дешевей - им можно и нужно верить
так сказано в матчасть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:По данным Address.ua - и этим все сказано
Примерно аналогичной ценности было бы по данным zahar_, по данным Борисовны из второго подъезда :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Сегодня портал Address.ua содержит самую полную и актуальную информацию о покупке и продаже квартир на вторичном рынке недвижимости Киева, Киевской области и Украины.

Проект был запущен в мае 2010 года. Среди инвесторов проекта: европейская инвестиционная группа eVenture Capital Partners и украинско-польская Vivex Capital Group.

Но безликий-умнее и информированнее чем целая инвестгруппа. Спасибо за то, что Вы с нами, а не с ними.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:37

  Vlad442 написав: Дополнительным индикатором недооцененности киевской недвижимости (особенно в дешевом сегменте) является невиданная рентабельность аренды в 9-13%.

Ключове у Вашому повідомленні.
А тепер давайте поглянемо на перспективи на рік.
А раптом на протязі наступного року середня зарплата киян підніметься ще на 30% - з 13 тис зараз до 17 тис в червні 2019 року???
А раптом оренда,як і за цей рік,підніметься ще на 20%,тобто до червня 2019 року з 305 доларів зараз (1-кімнатні квартири,інфо на Бомбері) до 365 доларів станом на червень 2019 року
А раптом курс долара через рік буде 26.60,що всього на 2% вище,аніж сьогодні?
А раптом кількість приїжджих людей,які потребуватимуть орендної квартири,збільшиться за рік хоча б ще на 10 тис.чоловік?
Яка тоді буде рентабельність оренди,якщо ціни на квартири не впадуть?Напевно,що вище.
Які цифри з тих,що я написав,нереальні?
Востаннє редагувалось tea в Сер 13 чер, 2018 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:37

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:
  Faceless написав:В финотчетности и не такого увидеть можно, но в нашей стране то что написано в финотчетности и для налоговой не всегда, мягко говоря, соответствует реальности

у КГС отчётность аудируется

Я вас прошу, это даже не смешно
  zahar_ написав:Данные портала адресс испльзуют при анализе картины и динамики КРЖН организации дающие соответствующие отчёты о состоянии рынка.

Такие же фуфлыжники, как и сам Адрес и АРПА :mrgreen:

Зателефонував в геос. Попросив дати інформацію щодо проданих і не проданих квартир в розрізі обєктів та кількості кімнат в квартирах. Також просив повідомити про розмір першого внеску в 30%, 50%, 100% при продажу квартир.

Відповідь писати? Чи панство саме здогадуються?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:42

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:По данным Address.ua - и этим все сказано
Примерно аналогичной ценности было бы по данным zahar_, по данным Борисовны из второго подъезда :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Сегодня портал Address.ua содержит самую полную и актуальную информацию о покупке и продаже квартир на вторичном рынке недвижимости Киева, Киевской области и Украины.

Проект был запущен в мае 2010 года. Среди инвесторов проекта: европейская инвестиционная группа eVenture Capital Partners и украинско-польская Vivex Capital Group.

Но безликий-умнее и информированнее чем целая инвестгруппа. Спасибо за то, что Вы с нами, а не с ними.

А Serg-ik считает, что инвесторы вложились в Address.ua ради его аналитики, а не как в площадку объявлений? Все их статьи - лишь инструмент для продвижения самой площадки. Они даже не АН, чтобы судить об объемах продаж, они всего лишь площадка для объявлений
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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