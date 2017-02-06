Додано: Сер 13 чер, 2018 14:37

Vlad442 написав: Дополнительным индикатором недооцененности киевской недвижимости (особенно в дешевом сегменте) является невиданная рентабельность аренды в 9-13 %. Дополнительным индикатором недооцененности киевской недвижимости (особенно в дешевом сегменте)

Ключове у Вашому повідомленні.А тепер давайте поглянемо на перспективи на рік.А раптом на протязі наступного року середня зарплата киян підніметься ще на 30% - з 13 тис зараз до 17 тис в червні 2019 року???А раптом оренда,як і за цей рік,підніметься ще на 20%,тобто до червня 2019 року з 305 доларів зараз (1-кімнатні квартири,інфо на Бомбері) до 365 доларів станом на червень 2019 рокуА раптом курс долара через рік буде 26.60,що всього на 2% вище,аніж сьогодні?А раптом кількість приїжджих людей,які потребуватимуть орендної квартири,збільшиться за рік хоча б ще на 10 тис.чоловік?Яка тоді буде рентабельність оренди,якщо ціни на квартири не впадуть?Напевно,що вище.Які цифри з тих,що я написав,нереальні?