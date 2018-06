Додано: Сер 13 чер, 2018 14:33

Faceless написав: у КГС отчётність аудируется

Я вас прошу, это даже не смешно

у КГС отчётность аудируется у КГС отчётность аудируется

Я вас прошу, это даже не смешно

zahar_ написав: Данные портала адресс испльзуют при анализе картины и динамики КРЖН организации дающие соответствующие отчёты о состоянии рынка.

Такие же фуфлыжники, как и сам Адрес и АРПА

если рылы свистят за дешевей - им можно и нужно верить

так сказано в матчасть



если рылы свистят за дешевей - им можно и нужно верить

так сказано в матчасть если рылы свистят за дешевей - им можно и нужно веритьтак сказано в матчасть

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.