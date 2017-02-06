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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1335133613371338

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:42

  kingkongovets написав:
  zahar_ написав:Данные портала адресс испльзуют при анализе картины и динамики КРЖН организации дающие соответствующие отчёты о состоянии рынка.


если рылы свистят за дешевей - им можно и нужно верить
так сказано в матчасть

Матчасть говорит что НБУ в своём отчёте в очередной раз отметило - цены в долларах на КРЖН ДЕШЕВЕЮТ

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:42

  zahar_ написав:tea до уваги выходит, что актуальное предложение на рынке первичной недвижимости (с учетом поглощения в 2017 году) составило около 69 000 квартир», — говорится в сообщении Address.ua.
[/quote]
Ну от маємо ще одну цифру з другого джерела.
Нагадаю,що інша цифра -76 тис.,була станом на серпень-17.
Тобто мова йде з різних джерел про приблизно однакову кількість квартир.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:47

  flyman написав:
  tea написав:Доречі,ставки в Приваті знову впали.
Гривнева ставка впала з 15% до 14.5%,долар - з 3.25 до 3%,євро з 1.75% до 1.25%.

і про що це каже?
як на мене про те, що в економіці гола дупа, і кредитувати нема кого.

Я трохи по-іншому дивлюсь на цю картину.З початку роки депозити в банках збільшуються.Кредити теж видаються.Але одним з найкращих вкладень коштів банки мають на ОВДП.Чому не брати гроші від населення під 14.5% і не позичати уряду під 17.5%.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:49

  tea написав:
  Vlad442 написав: Дополнительным индикатором недооцененности киевской недвижимости (особенно в дешевом сегменте) является невиданная рентабельность аренды в 9-13%.

Ключове у Вашому повідомленні.
А тепер давайте поглянемо на перспективи на рік.
А раптом на протязі наступного року середня зарплата киян підніметься ще на 30% - з 13 тис зараз до 17 тис в червні 2019 року???
А раптом оренда,як і за цей рік,підніметься ще на 20%,тобто до червня 2019 року з 305 доларів зараз (1-кімнатні квартири,інфо на Бомбері) до 365 доларів станом на червень 2019 року
А раптом курс долара через рік буде 26.60,що всього на 2% вище,аніж сьогодні?
А раптом кількість приїжджих людей,які потребуватимуть орендної квартири,збільшиться за рік хоча б ще на 10 тис.чоловік?
Яка тоді буде рентабельність оренди,якщо ціни на квартири не впадуть?Напевно,що вище.
Які цифри з тих,що я написав,нереальні?

А пока на Луне аренда на Донца 2а находит 34 квартиры, вместо прошлогодних 19. И некоторые из них висят не один месяц, но это лирика... Реальность: приезжие прям расхватывают аренду ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:49

  flyman написав:в мене інша асоціація, коли вже чергова криза,

Деякі світові фінансові кола прогнозують чергову світову кризу,періодичність якої один раз приблизно на 10 років.Тому не слід виключати і світову кризу,яка обов"язково зачепить і Україну,внаслідок якої гривня девальвує.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:54

  stm написав:но это лирика... Реальность: приезжие прям расхватывают аренду ;)

Як думаєте...
1.За останній рік в Києві був приріст населення за рахунок приїжджих чи спостерігався відтік?
2.Якщо за рік приїхало 10 тис.чоловік,або 830 людей в місяць,вони де живуть?
а)в парку на лавочках
б)в Києві на залізничному вокзалі.
в)свій варіант.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:58

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:По данным Address.ua - и этим все сказано
Примерно аналогичной ценности было бы по данным zahar_, по данным Борисовны из второго подъезда :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Сегодня портал Address.ua содержит самую полную и актуальную информацию о покупке и продаже квартир на вторичном рынке недвижимости Киева, Киевской области и Украины.

Проект был запущен в мае 2010 года. Среди инвесторов проекта: европейская инвестиционная группа eVenture Capital Partners и украинско-польская Vivex Capital Group.

Но безликий-умнее и информированнее чем целая инвестгруппа. Спасибо за то, что Вы с нами, а не с ними.

Да кто о них -портале адресс и " европейская инвестиционная группа eVenture Capital Partners и украинско-польская Vivex Capital Group."- когда слышал? Не иначе как какие-то фуцманы о которых ни ККЦ ни фейслесс ни сном ни духом.
Нам то доподлинно известно - тока устами фейслеса глаголит истина. http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/ar ... daji-jilya
По данным Address.ua, в 2017 году было введено в эксплуатацию 28 190 квартир, а реализовано 16 000. Соответственно, в 2017 году непроданными оказались более 12 000 квартир. "Учитывая это, а также данные о том, что в период с 2011 по 2016 год на рынке накопилось более 57 000 непроданных квартир, выходит, что актуальное предложение на рынке первичной недвижимости (с учетом поглощения в 2017 году) составило около 69 000 квартир», — говорится в сообщении Address.ua.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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  stm написав:Реальность: приезжие прям расхватывают аренду

Давайте о реальности
Я помню какие толпы ходили на собеседования в 2007-2008 г, 2010-2011. Техничесие специальности, юристы, бухгалтера. Сейчас искать тяжело. Равно как и барист, грузчиков , строителей. Многие из них были понаехи, арендовали.
За последние годы понастроили, масса однух, не мене 50% по количеству.

Кто ищет персонал? много кандидатур? Много понаехов? Есть потенциал по спросу?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:04

  tea написав:
  stm написав:но это лирика... Реальность: приезжие прям расхватывают аренду ;)

Як думаєте...
1.За останній рік в Києві був приріст населення за рахунок приїжджих чи спостерігався відтік?
2.Якщо за рік приїхало 10 тис.чоловік,або 830 людей в місяць,вони де живуть?
а)в парку на лавочках
б)в Києві на залізничному вокзалі.
в)свій варіант.

Что бы платить от 10000 грн в месяц без коммунальных. Человек должен зарабатывать:
а) меньше 10000
б) больше 10000
в) в 2 раза больше 10000
На новострой с новым ремонтом ищется
а) одинокий хорошо зарабатывающий мужчина без животных и вредных привычек
б) пофиг кто и в каком количестве

Исходя из ответа в) и а) то все приезжие должны быть рабочими с заработком на 1000$ в месяц и одиночками ))) Вспомнила про таксистов убера и депиляторш. Согласна всё ездят на такси и заказывают маникюр домой. Отсюда и рост благосостояния )))
Реальность: обойдя 5 банков первой десятки (признаюсь, не центр) мне не смогли выдать аж 100 евро и каждый спрашивал "а Вы предзаказ делали?" )))))
stm
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