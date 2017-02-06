Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Данные портала адресс испльзуют при анализе картины и динамики КРЖН организации дающие соответствующие отчёты о состоянии рынка.
если рылы свистят за дешевей - им можно и нужно верить так сказано в матчасть
Матчасть говорит что НБУ в своём отчёте в очередной раз отметило - цены в долларах на КРЖН ДЕШЕВЕЮТ
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
tea написав:Доречі,ставки в Приваті знову впали. Гривнева ставка впала з 15% до 14.5%,долар - з 3.25 до 3%,євро з 1.75% до 1.25%.
і про що це каже? як на мене про те, що в економіці гола дупа, і кредитувати нема кого.
Я трохи по-іншому дивлюсь на цю картину.З початку роки депозити в банках збільшуються.Кредити теж видаються.Але одним з найкращих вкладень коштів банки мають на ОВДП.Чому не брати гроші від населення під 14.5% і не позичати уряду під 17.5%.
Vlad442 написав: Дополнительным индикатором недооцененности киевской недвижимости (особенно в дешевом сегменте) является невиданная рентабельность аренды в 9-13%.
Ключове у Вашому повідомленні. А тепер давайте поглянемо на перспективи на рік. А раптом на протязі наступного року середня зарплата киян підніметься ще на 30% - з 13 тис зараз до 17 тис в червні 2019 року??? А раптом оренда,як і за цей рік,підніметься ще на 20%,тобто до червня 2019 року з 305 доларів зараз (1-кімнатні квартири,інфо на Бомбері) до 365 доларів станом на червень 2019 року А раптом курс долара через рік буде 26.60,що всього на 2% вище,аніж сьогодні? А раптом кількість приїжджих людей,які потребуватимуть орендної квартири,збільшиться за рік хоча б ще на 10 тис.чоловік? Яка тоді буде рентабельність оренди,якщо ціни на квартири не впадуть?Напевно,що вище. Які цифри з тих,що я написав,нереальні?
А пока на Луне аренда на Донца 2а находит 34 квартиры, вместо прошлогодних 19. И некоторые из них висят не один месяц, но это лирика... Реальность: приезжие прям расхватывают аренду
flyman написав:в мене інша асоціація, коли вже чергова криза,
Деякі світові фінансові кола прогнозують чергову світову кризу,періодичність якої один раз приблизно на 10 років.Тому не слід виключати і світову кризу,яка обов"язково зачепить і Україну,внаслідок якої гривня девальвує.
stm написав:но это лирика... Реальность: приезжие прям расхватывают аренду
Як думаєте... 1.За останній рік в Києві був приріст населення за рахунок приїжджих чи спостерігався відтік? 2.Якщо за рік приїхало 10 тис.чоловік,або 830 людей в місяць,вони де живуть? а)в парку на лавочках б)в Києві на залізничному вокзалі. в)свій варіант.
Faceless написав:По данным Address.ua - и этим все сказано Примерно аналогичной ценности было бы по данным zahar_, по данным Борисовны из второго подъезда
Сегодня портал Address.ua содержит самую полную и актуальную информацию о покупке и продаже квартир на вторичном рынке недвижимости Киева, Киевской области и Украины.
Проект был запущен в мае 2010 года. Среди инвесторов проекта: европейская инвестиционная группа eVenture Capital Partners и украинско-польская Vivex Capital Group.
Но безликий-умнее и информированнее чем целая инвестгруппа. Спасибо за то, что Вы с нами, а не с ними.
Да кто о них -портале адресс и " европейская инвестиционная группа eVenture Capital Partners и украинско-польская Vivex Capital Group."- когда слышал? Не иначе как какие-то фуцманы о которых ни ККЦ ни фейслесс ни сном ни духом. Нам то доподлинно известно - тока устами фейслеса глаголит истина. http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/ar ... daji-jilya
По данным Address.ua, в 2017 году было введено в эксплуатацию 28 190 квартир, а реализовано 16 000. Соответственно, в 2017 году непроданными оказались более 12 000 квартир. "Учитывая это, а также данные о том, что в период с 2011 по 2016 год на рынке накопилось более 57 000 непроданных квартир, выходит, что актуальное предложение на рынке первичной недвижимости (с учетом поглощения в 2017 году) составило около 69 000 квартир», — говорится в сообщении Address.ua.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Давайте о реальности Я помню какие толпы ходили на собеседования в 2007-2008 г, 2010-2011. Техничесие специальности, юристы, бухгалтера. Сейчас искать тяжело. Равно как и барист, грузчиков , строителей. Многие из них были понаехи, арендовали. За последние годы понастроили, масса однух, не мене 50% по количеству.
Кто ищет персонал? много кандидатур? Много понаехов? Есть потенциал по спросу?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
stm написав:но это лирика... Реальность: приезжие прям расхватывают аренду
Як думаєте... 1.За останній рік в Києві був приріст населення за рахунок приїжджих чи спостерігався відтік? 2.Якщо за рік приїхало 10 тис.чоловік,або 830 людей в місяць,вони де живуть? а)в парку на лавочках б)в Києві на залізничному вокзалі. в)свій варіант.
Что бы платить от 10000 грн в месяц без коммунальных. Человек должен зарабатывать: а) меньше 10000 б) больше 10000 в) в 2 раза больше 10000 На новострой с новым ремонтом ищется а) одинокий хорошо зарабатывающий мужчина без животных и вредных привычек б) пофиг кто и в каком количестве
Исходя из ответа в) и а) то все приезжие должны быть рабочими с заработком на 1000$ в месяц и одиночками ))) Вспомнила про таксистов убера и депиляторш. Согласна всё ездят на такси и заказывают маникюр домой. Отсюда и рост благосостояния ))) Реальность: обойдя 5 банков первой десятки (признаюсь, не центр) мне не смогли выдать аж 100 евро и каждый спрашивал "а Вы предзаказ делали?" )))))
Alex6 написав:Недвига замерла в ожидании непонятно чего, глобально только вниз. Маржа на новостроях сложилась в разы, покупателей на всех уже не хватает. Таки не все стройки доберутся до финиша в ближайшую пятилетку.
Не фантазируйте -" Маржа на новостроях сложилась в разы, "- рентабельность у шаромыг и хапуг на первичке Киева как была 100-120% и более на проекте, так и осталась. Рост себестоимости они перекладывают на цену "воздуха", а сама величина их маржи остаётся такой же как и была. Заходил в ЖК Автограф. 1к в заселяемом доме 54 куе. Ищут лошков, дабы на готовых квартирах отжимать максимум прибыли. .
Мне вот интересно, а Вы лично, с какой рентабельностью на выходе занимались бы бизнесом? 20-30-50? Простое любопытство