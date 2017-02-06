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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1336133713381339

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:48

  stm написав:Что бы платить от 10000 грн в месяц без коммунальных. Человек должен зарабатывать:
а) меньше 10000
б) больше 10000
в) в 2 раза больше 10000
На новострой с новым ремонтом ищется
а) одинокий хорошо зарабатывающий мужчина без животных и вредных привычек
б) пофиг кто и в каком количестве

Исходя из ответа в) и а) то все приезжие должны быть рабочими с заработком на 1000$ в месяц и одиночками ))) Вспомнила про таксистов убера и депиляторш. Согласна всё ездят на такси и заказывают маникюр домой. Отсюда и рост благосостояния )))
Реальность: обойдя 5 банков первой десятки (признаюсь, не центр) мне не смогли выдать аж 100 евро и каждый спрашивал "а Вы предзаказ делали?"


Навіщо Ви так принижуєте рожевоокулярників????)))
У них кожен третій пересічний парковщик-чоботяр-електрик-будівельник- заробляє "па 1000-1500 дол/міс", "ходить по ресторанам і барам" і орендує "житло-новобуд в центрі"))) 8)

__________________

Домік.уа продовжує малювати зниження цін КРЖН:

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
Востаннє редагувалось Frant в Сер 13 чер, 2018 16:14, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Щось я не розумію, як то "нема іпотеки"?
Декілька банків давали ж її, і дають, хіба ні?
Он, навіть, відкрити сайт Ощаду, чи Привату - під 18-19-20% + від 30% перший внесок.
То, як нема?
Чи, колись були іншого виду іпотеки?
Пролийте світло!
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:55

  zahar_ написав:
  BIGor написав:
  tea написав:Друзі - маю думку,що на протязі найближчого року київська нерухомість на графіку Бомбера почне зростати.Тепер про фактори.
1.Середня зарплатня в Києві за останні три роки зростає не менше,ніж на 20% за рік.

Реальна інфляція в 25% відсотків щорічно, про це Ви забули?

Так отож.
Експерти рожевоокулярники с їх переможними реляціями про ріст заробітної плати на 20% в рік - тупо "забувають" що витрати з неї зросли на 30-35% в рік.
А отже з "підрізшою" зарплати, на заощадщення у пересічних йде менше. Тож перспектива у потенційних покупців житлової нерохомостів для особистого проживання покупки квартири віддаляється, тому що грошей на покупку як не вистачало, так і не вистачає. А у деяких заожадженя і совсім в мінус ідуть
Тож зарплата що "зросла" на 20% - це аж ніяк не до підвищення цін на КРЖН у 2018 році.


Я далеко не рожевоокулярник. Та з твердженням про інфляцію в 25% ЩОРІЧНО не походжуюсь. Це маніпулювання даними! Ціни зростають ДАЛЕКО не всі групи товарів і не кожного року. На певні товари ціни взагалі знижуються, а на певні товари залишаються на тому ж рівні.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:01

  tea написав:
  flyman написав:
  tea написав:Доречі,ставки в Приваті знову впали.
Гривнева ставка впала з 15% до 14.5%,долар - з 3.25 до 3%,євро з 1.75% до 1.25%.

і про що це каже?
як на мене про те, що в економіці гола дупа, і кредитувати нема кого.

Я трохи по-іншому дивлюсь на цю картину.З початку роки депозити в банках збільшуються.Кредити теж видаються.Але одним з найкращих вкладень коштів банки мають на ОВДП.Чому не брати гроші від населення під 14.5% і не позичати уряду під 17.5%.

щоб постригти лохів,
хто ввійшов під 17,5% при курсі ПА26 в ОВДП вийде при курсі ПА26 і заробить 17,5% у твердій валюті. А депозитчики лососьнуть тунця на девалі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:03

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  flyman написав:можна взяти
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/ ... ation/2017

та порахувати ріст реальної з.п. в гривнях
Київ з.п.
2013 грудень 5618 грн.
2018 квітень 13150 грн.
= 2.341 рази
інфляція
2014 .... 2018
124,9 143,3 112,4 113,7 104,4
= 2,388
тобто реальна з.п. в грн. ще не догнала інфляцію

Получается, что покупательная способность украинцев в 18 всего на 2% меньше, чем в 13-ом? Не ожидал. Получается, что кризис остался только в головах.

це в гривнах, та в локальних цінах на "кошик", по якому міряють інфляцію,
пожна порахувати у єврах та доларах США, і тоді "стане грусно",
3,25 відносно USD
2,95 відностно EUR


Так, валюта зросла в 3 рази, а от ціни на продукти - приблизно в 2-2,5 рази. Тобто так як і ЗП. Ми зараз дійсно проходимо паритет до докризового року.
Не говорячи вже про те, як подешевшала нерухомість, вживані авто і ще багато чого в USD і EUR.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЖК Заречный
Поинтересовался за 2к квартиру в 6м доме, 5я секция, планировка 2В.
В ОП сказали цену в 2 133 450 грн. Осталась только одна квартира на 2м этаже.
Касательно застройки между 6м домой и береговой линией - строить будут дома.

Вроде недавно читал тут или на домике интересовались будет ли застройка между домом и Днепром.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:ЗЫ. Очень интересно как за границей. Есть ли очереди за 1-к под аренду как в Аркаде.
И вообще такое понятие как арендный бизнес именно с некоммерчекими площадями.

А почему нет? Тем более, что минимальный платеж по ипотеке и аренда примерно равны. Сам Б-г велел получить квартирку нахаляву за счет понаехов.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:40

  Viktor написав:Я далеко не рожевоокулярник. Та з твердженням про інфляцію в 25% ЩОРІЧНО не походжуюсь. Це маніпулювання даними! Ціни зростають ДАЛЕКО не всі групи товарів і не кожного року. На певні товари ціни взагалі знижуються, а на певні товари залишаються на тому ж рівні.

Держкомстат усереднює ціни на ювелірку і іншими речами з цінами на мясо, хліб і овочі. Тому їх інфляція менша за реальну. Наприклад згідно зі звітом МХП курятина виросла в ціні на 25% за 2017 рік.
І яка доля ювелірки і мяса у витратах середніх киян з зп в 13 тис грн?
Востаннє редагувалось BIGor в Сер 13 чер, 2018 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:40

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:При чем тут доллар или евро, если мы говорим про покупательную способность в среднем?
Средняя зарплата в Киеве в апреле 18-ого 504 доллара. В апреле 12-ого 487 долларов. Почему-то грустно не становится.

Так это же супер! Вот почитал, и сразу понял, что стал жить намного лучше.
Как думаете, когда достигнем на КРЖН цен 2013-го?

Так, почитав і зразу зрозумів, що 5 років "коту під хвіст"! :mrgreen:
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