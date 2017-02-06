Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stm написав:Что бы платить от 10000 грн в месяц без коммунальных. Человек должен зарабатывать: а) меньше 10000 б) больше 10000 в) в 2 раза больше 10000 На новострой с новым ремонтом ищется а) одинокий хорошо зарабатывающий мужчина без животных и вредных привычек б) пофиг кто и в каком количестве
Исходя из ответа в) и а) то все приезжие должны быть рабочими с заработком на 1000$ в месяц и одиночками ))) Вспомнила про таксистов убера и депиляторш. Согласна всё ездят на такси и заказывают маникюр домой. Отсюда и рост благосостояния ))) Реальность: обойдя 5 банков первой десятки (признаюсь, не центр) мне не смогли выдать аж 100 евро и каждый спрашивал "а Вы предзаказ делали?"
Навіщо Ви так принижуєте рожевоокулярників????))) У них кожен третій пересічний парковщик-чоботяр-електрик-будівельник- заробляє "па 1000-1500 дол/міс", "ходить по ресторанам і барам" і орендує "житло-новобуд в центрі")))
Щось я не розумію, як то "нема іпотеки"? Декілька банків давали ж її, і дають, хіба ні? Он, навіть, відкрити сайт Ощаду, чи Привату - під 18-19-20% + від 30% перший внесок. То, як нема? Чи, колись були іншого виду іпотеки? Пролийте світло!
tea написав:Друзі - маю думку,що на протязі найближчого року київська нерухомість на графіку Бомбера почне зростати.Тепер про фактори. 1.Середня зарплатня в Києві за останні три роки зростає не менше,ніж на 20% за рік.
Реальна інфляція в 25% відсотків щорічно, про це Ви забули?
Так отож. Експерти рожевоокулярники с їх переможними реляціями про ріст заробітної плати на 20% в рік - тупо "забувають" що витрати з неї зросли на 30-35% в рік. А отже з "підрізшою" зарплати, на заощадщення у пересічних йде менше. Тож перспектива у потенційних покупців житлової нерохомостів для особистого проживання покупки квартири віддаляється, тому що грошей на покупку як не вистачало, так і не вистачає. А у деяких заожадженя і совсім в мінус ідуть Тож зарплата що "зросла" на 20% - це аж ніяк не до підвищення цін на КРЖН у 2018 році.
Я далеко не рожевоокулярник. Та з твердженням про інфляцію в 25% ЩОРІЧНО не походжуюсь. Це маніпулювання даними! Ціни зростають ДАЛЕКО не всі групи товарів і не кожного року. На певні товари ціни взагалі знижуються, а на певні товари залишаються на тому ж рівні.
tea написав:Доречі,ставки в Приваті знову впали. Гривнева ставка впала з 15% до 14.5%,долар - з 3.25 до 3%,євро з 1.75% до 1.25%.
і про що це каже? як на мене про те, що в економіці гола дупа, і кредитувати нема кого.
Я трохи по-іншому дивлюсь на цю картину.З початку роки депозити в банках збільшуються.Кредити теж видаються.Але одним з найкращих вкладень коштів банки мають на ОВДП.Чому не брати гроші від населення під 14.5% і не позичати уряду під 17.5%.
щоб постригти лохів, хто ввійшов під 17,5% при курсі ПА26 в ОВДП вийде при курсі ПА26 і заробить 17,5% у твердій валюті. А депозитчики лососьнуть тунця на девалі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
та порахувати ріст реальної з.п. в гривнях Київ з.п. 2013 грудень 5618 грн. 2018 квітень 13150 грн. = 2.341 рази інфляція 2014 .... 2018 124,9 143,3 112,4 113,7 104,4 = 2,388 тобто реальна з.п. в грн. ще не догнала інфляцію
Получается, что покупательная способность украинцев в 18 всего на 2% меньше, чем в 13-ом? Не ожидал. Получается, что кризис остался только в головах.
це в гривнах, та в локальних цінах на "кошик", по якому міряють інфляцію, пожна порахувати у єврах та доларах США, і тоді "стане грусно", 3,25 відносно USD 2,95 відностно EUR
Так, валюта зросла в 3 рази, а от ціни на продукти - приблизно в 2-2,5 рази. Тобто так як і ЗП. Ми зараз дійсно проходимо паритет до докризового року. Не говорячи вже про те, як подешевшала нерухомість, вживані авто і ще багато чого в USD і EUR.
ЖК Заречный Поинтересовался за 2к квартиру в 6м доме, 5я секция, планировка 2В. В ОП сказали цену в 2 133 450 грн. Осталась только одна квартира на 2м этаже. Касательно застройки между 6м домой и береговой линией - строить будут дома.
Вроде недавно читал тут или на домике интересовались будет ли застройка между домом и Днепром.
Viktor написав:Я далеко не рожевоокулярник. Та з твердженням про інфляцію в 25% ЩОРІЧНО не походжуюсь. Це маніпулювання даними! Ціни зростають ДАЛЕКО не всі групи товарів і не кожного року. На певні товари ціни взагалі знижуються, а на певні товари залишаються на тому ж рівні.
Держкомстат усереднює ціни на ювелірку і іншими речами з цінами на мясо, хліб і овочі. Тому їх інфляція менша за реальну. Наприклад згідно зі звітом МХП курятина виросла в ціні на 25% за 2017 рік. І яка доля ювелірки і мяса у витратах середніх киян з зп в 13 тис грн?
Востаннє редагувалось BIGor в Сер 13 чер, 2018 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:При чем тут доллар или евро, если мы говорим про покупательную способность в среднем? Средняя зарплата в Киеве в апреле 18-ого 504 доллара. В апреле 12-ого 487 долларов. Почему-то грустно не становится.
Так это же супер! Вот почитал, и сразу понял, что стал жить намного лучше. Как думаете, когда достигнем на КРЖН цен 2013-го?
Так, почитав і зразу зрозумів, що 5 років "коту під хвіст"!