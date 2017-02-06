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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13371338133913401341>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Щось я не розумію, як то "нема іпотеки"?
Декілька банків давали ж її, і дають, хіба ні?
Он, навіть, відкрити сайт Ощаду, чи Привату - під 18-19-20% + від 30% перший внесок.
То, як нема?
Чи, колись були іншого виду іпотеки?
Пролийте світло!
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:55

  zahar_ написав:
  BIGor написав:
  tea написав:Друзі - маю думку,що на протязі найближчого року київська нерухомість на графіку Бомбера почне зростати.Тепер про фактори.
1.Середня зарплатня в Києві за останні три роки зростає не менше,ніж на 20% за рік.

Реальна інфляція в 25% відсотків щорічно, про це Ви забули?

Так отож.
Експерти рожевоокулярники с їх переможними реляціями про ріст заробітної плати на 20% в рік - тупо "забувають" що витрати з неї зросли на 30-35% в рік.
А отже з "підрізшою" зарплати, на заощадщення у пересічних йде менше. Тож перспектива у потенційних покупців житлової нерохомостів для особистого проживання покупки квартири віддаляється, тому що грошей на покупку як не вистачало, так і не вистачає. А у деяких заожадженя і совсім в мінус ідуть
Тож зарплата що "зросла" на 20% - це аж ніяк не до підвищення цін на КРЖН у 2018 році.


Я далеко не рожевоокулярник. Та з твердженням про інфляцію в 25% ЩОРІЧНО не походжуюсь. Це маніпулювання даними! Ціни зростають ДАЛЕКО не всі групи товарів і не кожного року. На певні товари ціни взагалі знижуються, а на певні товари залишаються на тому ж рівні.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:01

  tea написав:
  flyman написав:
  tea написав:Доречі,ставки в Приваті знову впали.
Гривнева ставка впала з 15% до 14.5%,долар - з 3.25 до 3%,євро з 1.75% до 1.25%.

і про що це каже?
як на мене про те, що в економіці гола дупа, і кредитувати нема кого.

Я трохи по-іншому дивлюсь на цю картину.З початку роки депозити в банках збільшуються.Кредити теж видаються.Але одним з найкращих вкладень коштів банки мають на ОВДП.Чому не брати гроші від населення під 14.5% і не позичати уряду під 17.5%.

щоб постригти лохів,
хто ввійшов під 17,5% при курсі ПА26 в ОВДП вийде при курсі ПА26 і заробить 17,5% у твердій валюті. А депозитчики лососьнуть тунця на девалі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:03

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  flyman написав:можна взяти
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/ ... ation/2017

та порахувати ріст реальної з.п. в гривнях
Київ з.п.
2013 грудень 5618 грн.
2018 квітень 13150 грн.
= 2.341 рази
інфляція
2014 .... 2018
124,9 143,3 112,4 113,7 104,4
= 2,388
тобто реальна з.п. в грн. ще не догнала інфляцію

Получается, что покупательная способность украинцев в 18 всего на 2% меньше, чем в 13-ом? Не ожидал. Получается, что кризис остался только в головах.

це в гривнах, та в локальних цінах на "кошик", по якому міряють інфляцію,
пожна порахувати у єврах та доларах США, і тоді "стане грусно",
3,25 відносно USD
2,95 відностно EUR


Так, валюта зросла в 3 рази, а от ціни на продукти - приблизно в 2-2,5 рази. Тобто так як і ЗП. Ми зараз дійсно проходимо паритет до докризового року.
Не говорячи вже про те, як подешевшала нерухомість, вживані авто і ще багато чого в USD і EUR.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЖК Заречный
Поинтересовался за 2к квартиру в 6м доме, 5я секция, планировка 2В.
В ОП сказали цену в 2 133 450 грн. Осталась только одна квартира на 2м этаже.
Касательно застройки между 6м домой и береговой линией - строить будут дома.

Вроде недавно читал тут или на домике интересовались будет ли застройка между домом и Днепром.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:ЗЫ. Очень интересно как за границей. Есть ли очереди за 1-к под аренду как в Аркаде.
И вообще такое понятие как арендный бизнес именно с некоммерчекими площадями.

А почему нет? Тем более, что минимальный платеж по ипотеке и аренда примерно равны. Сам Б-г велел получить квартирку нахаляву за счет понаехов.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:40

  Viktor написав:Я далеко не рожевоокулярник. Та з твердженням про інфляцію в 25% ЩОРІЧНО не походжуюсь. Це маніпулювання даними! Ціни зростають ДАЛЕКО не всі групи товарів і не кожного року. На певні товари ціни взагалі знижуються, а на певні товари залишаються на тому ж рівні.

Держкомстат усереднює ціни на ювелірку і іншими речами з цінами на мясо, хліб і овочі. Тому їх інфляція менша за реальну. Наприклад згідно зі звітом МХП курятина виросла в ціні на 25% за 2017 рік.
І яка доля ювелірки і мяса у витратах середніх киян з зп в 13 тис грн?
Востаннє редагувалось BIGor в Сер 13 чер, 2018 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:40

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:При чем тут доллар или евро, если мы говорим про покупательную способность в среднем?
Средняя зарплата в Киеве в апреле 18-ого 504 доллара. В апреле 12-ого 487 долларов. Почему-то грустно не становится.

Так это же супер! Вот почитал, и сразу понял, что стал жить намного лучше.
Как думаете, когда достигнем на КРЖН цен 2013-го?

Так, почитав і зразу зрозумів, що 5 років "коту під хвіст"! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:56

Увидел обьявление по квартире на Хрещатик 25 (Сталинская высотка).

https://www.facebook.com/groups/1412729 ... 990642257/


Если не открывается - погуглите.

Зацените МОПы. Не хуже, если не лучше ЦП. Свежий мрамор, кованные перила, аристократический диван.

Пересматриваю свое мнение относительно совкошлака.

Такие дома имеют право на жизнь, они очень интересны под арендный бизнес. Что думаете?
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:01

  Хитрый лендлорд написав:Увидел обьявление по квартире на Хрещатик 25 (Сталинская высотка).

https://www.facebook.com/groups/1412729 ... 990642257/


Если не открывается - погуглите.

Зацените МОПы. Не хуже, если не лучше ЦП. Свежий мрамор, кованные перила, аристократический диван.

Пересматриваю свое мнение относительно совкошлака.

Такие дома имеют право на жизнь, они очень интересны под арендный бизнес. Что думаете?

Для думать дуже віскі допомагає...
Всім процвітання!
Первый
 
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