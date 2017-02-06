С таким санузлом - нет. Неужели лендлорду жалко 2-3 арендных платы, чтобы сделать нормальный, приятный глазу санузел?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:03
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:04
Не в буквальному сенсі немає, але умови дуже жорсткі, ставки високі і відповідно об`єми іпотеки мікроскопічні.
А так іпотеку в принципі видають.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:30
Думаю не відкрию америку, але банки відстають від забудовників. Зверніть увагу на кредитні програми від будівельних компаній.
Уже все є:-)
Всім процвітання!
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:36
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:52
А яка доля цукру, риби, олії, побутової техніки, меблів,домашнього текстилю, опалення квартири, сплати за природний газ? На ці категорії практично не піднімалися ціни (на деякі максимум 6%). Будьте об'єктивними.
p.s. Не все так погано в нашій країні. Огірочки по 8, кабачки по 7. Банани зараз повсюди 22-25. Проїзд взагалі смішний. І навіть при 8 грн залишиться таким.
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:56
ІТшна логіка???
В Україні середня ЗП 240 дол/міс, в Польщі - 1000 дол/міс, в Америці 4500 дол/міс.
За логікою Фейцлеца, поляки працюють в 4 рази, а американці в 19 разів більше?
А ще є Грецція, і греки живуть теж краще, ніж українці:
Може, потрібно міняти організаційні структури? І не допускати шоферів з купленим дипломом професора до влади?
_____________
Я охрєнєваю від того вінєгрета, що існує в ІТшній голові. Схоже, що хлоп закінчував торгово-економічний "університет" чи "МАУП". На його фоні навіть Трайбека виглядала інтелектуалкою.
Фейслесу потрібно давати звання "Заслужений фейкер 2017 року". Зовсім здрібнів і зарожевоокулярився Фейслес. Шкода, що його з технічних причин не можна поставити в "ігнор", як якого-небудь ПесіКота чи Респекта00.
P.S. Криза перевиробництва житла в Куйові набирає оберти.
А-ха-ха!
Що за кубічний кінь у сферичному вакуумі?
Порівняйте "досягненння " України за останні 27 років з сусідніми країнами.
Суцільна деградація по всім напрямкам, трансформація індустріальної території в примітивну аграрну з зарплатою рівня Єгипту чи Папуа Нова Гвінея.
До речі, пан Фейслес, Перший і т.п. кадри не назвали жодного економічного досягнення України за 27 років.
Тому що немає цих досягнень. Жодного.
P.S. Сільське населення в 1980-ті роки жило набагато краще, ніж нині. У людей була робота і постійна зарплата. І робітники жили краще, тому що були заводи і фабрики.
Врешті решт, все давно пораховано і порівняно:
"У 1991 році валовий внутрішній продукт України складав $77,4 млрд у поточних цінах (дані Світового банку). Для порівняння — це було більше за Ізраїль ($59,1 млрд) та Сінгапур ($45,5 млрд). Протягом періоду незалежності економіка «пережила» кілька дуже важких криз — у першій половині 1990-х, кризи 2008–2009 та 2014–2015 років, — але все одно збільшилася до 93,27 млрд у 2016 році. Це дуже низькі темпи зростання: ВВП Ізраїлю зараз $318,7 млрд, Сінгапуру — $296,9 млрд.
За паритетом купівельної спроможності ВВП за 26 років виріс майже на 30%. Це небагато, наприклад, у Польщі він збільшився у 4,7 рази."
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Сер 13 чер, 2018 18:01
Вчіть "матчасть". Для вас НБУ у звіті спеціально розжувало
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 13 чер, 2018 18:05
Заначки проедаются, долги набираются
В мае вклады населения в банках сократились
В мае вклады населения в банках сократились на 1% до 470,5 млрд гривен.
В мае средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, сократились на 1% с 475,4 млрд гривен по состоянию на 1 мая до 470,5 млрд гривен на 1 июня. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
С начала года вклады населения в банках сократились на 0,4% с 472,2 млрд гривен. Гривневые вклады населения в банках в мае сократились на 1,1% с 250,9 млрд гривен на 1 мая до 248,2 млрд гривен на 1 июня. При этом валютные депозиты населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократились на 1% с 224,4 млрд гривен до 222,2 млрд гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в мае выросли на 2,4% с 384,2 млрд гривен на 1 мая до 393,5 млрд гривен на 1 июня.
По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в мае для юрлиц выросла на 0,1 п.п. до 11,4%, для физлиц снизилась на 0,2 п.п. и составила 10,8%. Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 2,3%, для населения - 2,2%.
Темпы гривневого кредитования в мае ускорились
Всё IMHO
Додано: Сер 13 чер, 2018 18:18
так а ценники какие на том Донцэ, тыщ 9+ платежи?
реальность: приезжие расхватывают аренду в старом хвонде по 5тыс+коммуналь и эконом-новостройки по 6-7
Савченко Так!
Додано: Сер 13 чер, 2018 18:33
ставьте средний разброд и шатание и неумолимо снижайте каждую неделю на фикс.сумму, услышав "торг"- немедленно обрывайте разговор. себя советовать не могу, так как не уверен во вменяемости.
Савченко Так!
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