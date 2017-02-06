Додано: Сер 13 чер, 2018 17:56

Serg-ik написав: Но безликий-умнее и информированнее чем целая инвестгруппа. Но безликий-умнее и информированнее чем целая инвестгруппа.

Faceless написав: Chatbot написав: Короче понятно: "надабольшеработать". Короче понятно: "надабольшеработать".

А які розумні є цьому альтернативи? (с) А які розумні є цьому альтернативи? (с)

zahar_ написав: Киевские застройщики показали "дулю" фейслессу постоянно вещавшего на топике что объёмы строительства жилья в Киеве сокращаются.

В 2017 году в Киеве ввели в эксплуатацию 1.733 млн м2 жилья. Киевские застройщики показали "дулю" фейслессу постоянно вещавшего на топике что объёмы строительства жилья в Киеве сокращаются.В 2017 году в Киеве ввели в эксплуатацию 1.733 млн м2 жилья.

UA написав: Frant написав: І без міністрів населення скорочується шаленими темпами. І без міністрів населення скорочується шаленими темпами.

А шо вы хотите?

Миллионы людей выняты из многовекового сельского уклада жизни, и помещены в бетонные коробки.

Там где происходила очень быстрая урбанизация населения, как одно из последствий - наблюдается серьезный спад рождаемости.

Перестаньте всё списывать на экономики и уровень жизни.

В 50-х годах 20 века уровень жизни был выше?))

Абсолютное большинство пишуших тут живет лучше, чем их родители... и несравненно лучше, чем их бабушки и дедушки. А шо вы хотите?Миллионы людей выняты из многовекового сельского уклада жизни, и помещены в бетонные коробки.Там где происходила очень быстрая урбанизация населения, как одно из последствий - наблюдается серьезный спад рождаемости.Перестаньте всё списывать на экономики и уровень жизни.В 50-х годах 20 века уровень жизни был выше?))Абсолютное большинство пишуших тут живет лучше, чем их родители... и несравненно лучше, чем их бабушки и дедушки.

ІТшна логіка???В Україні середня ЗП 240 дол/міс, в Польщі - 1000 дол/міс, в Америці 4500 дол/міс.За логікою Фейцлеца, поляки працюють в 4 рази, а американці в 19 разів більше?А ще є Грецція, і греки живуть теж краще, ніж українці:Може, потрібно міняти організаційні структури? І не допускати шоферів з купленим дипломом професора до влади?_____________Я охрєнєваю від того вінєгрета, що існує в ІТшній голові. Схоже, що хлоп закінчував торгово-економічний "університет" чи "МАУП". На його фоні навіть Трайбека виглядала інтелектуалкою.Фейслесу потрібно давати звання "Заслужений фейкер 2017 року". Зовсім здрібнів і зарожевоокулярився Фейслес. Шкода, що його з технічних причин не можна поставити в "ігнор", як якого-небудь ПесіКота чи Респекта00.P.S. Криза перевиробництва житла в Куйові набирає оберти.А-ха-ха!Що за кубічний кінь у сферичному вакуумі?Порівняйте "досягненння " України за останні 27 років з сусідніми країнами.Суцільна деградація по всім напрямкам, трансформація індустріальної території в примітивну аграрну з зарплатою рівня Єгипту чи Папуа Нова Гвінея.P.S. Сільське населення в 1980-ті роки жило набагато краще, ніж нині. У людей була робота і постійна зарплата. І робітники жили краще, тому що були заводи і фабрики.Врешті решт, все давно пораховано і порівняно:"У 1991 році валовий внутрішній продукт України складав $77,4 млрд у поточних цінах (дані Світового банку). Для порівняння — це було більше за Ізраїль ($59,1 млрд) та Сінгапур ($45,5 млрд). Протягом періоду незалежності економіка «пережила» кілька дуже важких криз — у першій половині 1990-х, кризи 2008–2009 та 2014–2015 років, — але все одно збільшилася до 93,27 млрд у 2016 році. Це дуже низькі темпи зростання: ВВП Ізраїлю зараз $318,7 млрд, Сінгапуру — $296,9 млрд.За паритетом купівельної спроможності ВВП за 26 років виріс майже на 30%. Це небагато, наприклад, у Польщі він збільшився у 4,7 рази."