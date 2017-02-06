RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1338133913401341>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:03

  Хитрый лендлорд написав:Такие дома имеют право на жизнь, они очень интересны под арендный бизнес. Что думаете?

С таким санузлом - нет. Неужели лендлорду жалко 2-3 арендных платы, чтобы сделать нормальный, приятный глазу санузел?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 154
З нами з: 26.02.18
Подякував: 43 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:04

  Позитивчик написав:Щось я не розумію, як то "нема іпотеки"?
Декілька банків давали ж її, і дають, хіба ні?
Он, навіть, відкрити сайт Ощаду, чи Привату - під 18-19-20% + від 30% перший внесок.
То, як нема?
Чи, колись були іншого виду іпотеки?
Пролийте світло!

Не в буквальному сенсі немає, але умови дуже жорсткі, ставки високі і відповідно об`єми іпотеки мікроскопічні.
А так іпотеку в принципі видають.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20979
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4649 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:30

  Faceless написав:
  Позитивчик написав:Щось я не розумію, як то "нема іпотеки"?
Декілька банків давали ж її, і дають, хіба ні?
Он, навіть, відкрити сайт Ощаду, чи Привату - під 18-19-20% + від 30% перший внесок.
То, як нема?
Чи, колись були іншого виду іпотеки?
Пролийте світло!

Не в буквальному сенсі немає, але умови дуже жорсткі, ставки високі і відповідно об`єми іпотеки мікроскопічні.
А так іпотеку в принципі видають.

Думаю не відкрию америку, але банки відстають від забудовників. Зверніть увагу на кредитні програми від будівельних компаній.
Уже все є:-)
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12738
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:36

  Faceless написав:Там медицина есть как явление? Или дешево и сердито это быстро сдохнуть в хруще на первой линии?

Есть. Кстати, на удивление, не плохая.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2910
З нами з: 22.05.16
Подякував: 48 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:52

  BIGor написав:
  Viktor написав:Я далеко не рожевоокулярник. Та з твердженням про інфляцію в 25% ЩОРІЧНО не походжуюсь. Це маніпулювання даними! Ціни зростають ДАЛЕКО не всі групи товарів і не кожного року. На певні товари ціни взагалі знижуються, а на певні товари залишаються на тому ж рівні.

Держкомстат усереднює ціни на ювелірку і іншими речами з цінами на мясо, хліб і овочі. Тому їх інфляція менша за реальну. Наприклад згідно зі звітом МХП курятина виросла в ціні на 25% за 2017 рік.
І яка доля ювелірки і мяса у витратах середніх киян з зп в 13 тис грн?


А яка доля цукру, риби, олії, побутової техніки, меблів,домашнього текстилю, опалення квартири, сплати за природний газ? На ці категорії практично не піднімалися ціни (на деякі максимум 6%). Будьте об'єктивними.
p.s. Не все так погано в нашій країні. Огірочки по 8, кабачки по 7. Банани зараз повсюди 22-25. Проїзд взагалі смішний. І навіть при 8 грн залишиться таким.
Viktor
 
Повідомлень: 108
З нами з: 23.05.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:56

  Serg-ik написав:Но безликий-умнее и информированнее чем целая инвестгруппа.


  Faceless написав:
  Chatbot написав:Короче понятно: "надабольшеработать".

А які розумні є цьому альтернативи? (с)


ІТшна логіка???
В Україні середня ЗП 240 дол/міс, в Польщі - 1000 дол/міс, в Америці 4500 дол/міс.
За логікою Фейцлеца, поляки працюють в 4 рази, а американці в 19 разів більше?
А ще є Грецція, і греки живуть теж краще, ніж українці: http://uainfo.org/blognews/1519722543-n ... etsii.html

Може, потрібно міняти організаційні структури? І не допускати шоферів з купленим дипломом професора до влади?
_____________

Я охрєнєваю від того вінєгрета, що існує в ІТшній голові. Схоже, що хлоп закінчував торгово-економічний "університет" чи "МАУП". На його фоні навіть Трайбека виглядала інтелектуалкою. :mrgreen:

  zahar_ написав:Киевские застройщики показали "дулю" фейслессу постоянно вещавшего на топике что объёмы строительства жилья в Киеве сокращаются.
В 2017 году в Киеве ввели в эксплуатацию 1.733 млн м2 жилья.

Фейслесу потрібно давати звання "Заслужений фейкер 2017 року". Зовсім здрібнів і зарожевоокулярився Фейслес. Шкода, що його з технічних причин не можна поставити в "ігнор", як якого-небудь ПесіКота чи Респекта00.

P.S. Криза перевиробництва житла в Куйові набирає оберти.
  UA написав:
  Frant написав:І без міністрів населення скорочується шаленими темпами.

А шо вы хотите?
Миллионы людей выняты из многовекового сельского уклада жизни, и помещены в бетонные коробки.
Там где происходила очень быстрая урбанизация населения, как одно из последствий - наблюдается серьезный спад рождаемости.
Перестаньте всё списывать на экономики и уровень жизни.
В 50-х годах 20 века уровень жизни был выше?))
Абсолютное большинство пишуших тут живет лучше, чем их родители... и несравненно лучше, чем их бабушки и дедушки.

А-ха-ха!
Що за кубічний кінь у сферичному вакуумі?
Порівняйте "досягненння " України за останні 27 років з сусідніми країнами.
Суцільна деградація по всім напрямкам, трансформація індустріальної території в примітивну аграрну з зарплатою рівня Єгипту чи Папуа Нова Гвінея.

До речі, пан Фейслес, Перший і т.п. кадри не назвали жодного економічного досягнення України за 27 років.
Тому що немає цих досягнень. Жодного.

P.S. Сільське населення в 1980-ті роки жило набагато краще, ніж нині. У людей була робота і постійна зарплата. І робітники жили краще, тому що були заводи і фабрики.
Врешті решт, все давно пораховано і порівняно:

https://petrimazepa.com/ursrvsukraine.html

"У 1991 році валовий внутрішній продукт України складав $77,4 млрд у поточних цінах (дані Світового банку). Для порівняння — це було більше за Ізраїль ($59,1 млрд) та Сінгапур ($45,5 млрд). Протягом періоду незалежності економіка «пережила» кілька дуже важких криз — у першій половині 1990-х, кризи 2008–2009 та 2014–2015 років, — але все одно збільшилася до 93,27 млрд у 2016 році. Це дуже низькі темпи зростання: ВВП Ізраїлю зараз $318,7 млрд, Сінгапуру — $296,9 млрд.

За паритетом купівельної спроможності ВВП за 26 років виріс майже на 30%. Це небагато, наприклад, у Польщі він збільшився у 4,7 рази."
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18659
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1992 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:01

  Первый написав:
  Faceless написав:
  Позитивчик написав:Щось я не розумію, як то "нема іпотеки"?
Декілька банків давали ж її, і дають, хіба ні?
Он, навіть, відкрити сайт Ощаду, чи Привату - під 18-19-20% + від 30% перший внесок.
То, як нема?
Чи, колись були іншого виду іпотеки?
Пролийте світло!

Не в буквальному сенсі немає, але умови дуже жорсткі, ставки високі і відповідно об`єми іпотеки мікроскопічні.
А так іпотеку в принципі видають.

Думаю не відкрию америку, але банки відстають від забудовників. Зверніть увагу на кредитні програми від будівельних компаній.
Уже все є:-)

Вчіть "матчасть". Для вас НБУ у звіті спеціально розжувало https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860
Кредитування придбання житла продовжує зростати, але його обсяги (1.48млрд грн у 2017 році, детальніше див. “Іпотечне кредитування: зростання триватиме”) практично не впливають на ринок
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23078
З нами з: 06.08.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:05

Заначки проедаются, долги набираются

В мае вклады населения в банках сократились
В мае вклады населения в банках сократились на 1% до 470,5 млрд гривен.
В мае средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, сократились на 1% с 475,4 млрд гривен по состоянию на 1 мая до 470,5 млрд гривен на 1 июня. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
С начала года вклады населения в банках сократились на 0,4% с 472,2 млрд гривен. Гривневые вклады населения в банках в мае сократились на 1,1% с 250,9 млрд гривен на 1 мая до 248,2 млрд гривен на 1 июня. При этом валютные депозиты населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократились на 1% с 224,4 млрд гривен до 222,2 млрд гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в мае выросли на 2,4% с 384,2 млрд гривен на 1 мая до 393,5 млрд гривен на 1 июня.
По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в мае для юрлиц выросла на 0,1 п.п. до 11,4%, для физлиц снизилась на 0,2 п.п. и составила 10,8%. Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 2,3%, для населения - 2,2%.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/v-maie-vklady-nasielieniia-v-bankakh-sokratilis

Темпы гривневого кредитования в мае ускорились
Кредитный портфель в национальной валюте в мае вырос на 1% до 594 млрд грн, по сравнению с 0,8% в предыдущем месяце.


Как сообщает пресс-служба Национального банка, прежде всего банки продолжали активно кредитовать население – остатки по гривневым кредитам выросли на 3,5% до 117 млрд грн. В прошлом месяце рост составил 1,6%.

Портфель гривневых кредитов бизнеса в мае вырос на 0,4% до 477 млрд грн.

https://finclub.net/news/tempy-grivnevogo-kreditovaniya-uskorilis.html
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5605
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3635 раз.
Подякували: 1128 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:18

  stm написав:А пока на Луне аренда на Донца 2а находит 34 квартиры, вместо прошлогодних 19. И некоторые из них висят не один месяц, но это лирика... Реальность: приезжие прям расхватывают аренду ;)

так а ценники какие на том Донцэ, тыщ 9+ платежи?
реальность: приезжие расхватывают аренду в старом хвонде по 5тыс+коммуналь и эконом-новостройки по 6-7
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1329
З нами з: 07.08.17
Подякував: 612 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:33

  Elensk написав:Кто может подсказать, какие сейчас реально цены на хрущи, чтобы продать? Посмотрела на досках объявлений, там полный разброд и шатания (+-30-50%).
Думаю таки продать 2-ку на Вифлиемской, слишком неудобно управлять арендой из другого города. Если кто посоветует вменяемого риелтора или АН на левом берегу, буду благодарна.

ставьте средний разброд и шатание и неумолимо снижайте каждую неделю на фикс.сумму, услышав "торг"- немедленно обрывайте разговор. себя советовать не могу, так как не уверен во вменяемости.
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1329
З нами з: 07.08.17
Подякував: 612 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1338133913401341>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1078, 1079, 1080
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10798 1968234
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 12:04
hume
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 85049
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24184
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56993)
13.06.2018 19:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.