Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Позитивчик написав:Щось я не розумію, як то "нема іпотеки"? Декілька банків давали ж її, і дають, хіба ні? Он, навіть, відкрити сайт Ощаду, чи Привату - під 18-19-20% + від 30% перший внесок. То, як нема? Чи, колись були іншого виду іпотеки? Пролийте світло!
Не в буквальному сенсі немає, але умови дуже жорсткі, ставки високі і відповідно об`єми іпотеки мікроскопічні. А так іпотеку в принципі видають.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Позитивчик написав:Щось я не розумію, як то "нема іпотеки"? Декілька банків давали ж її, і дають, хіба ні? Он, навіть, відкрити сайт Ощаду, чи Привату - під 18-19-20% + від 30% перший внесок. То, як нема? Чи, колись були іншого виду іпотеки? Пролийте світло!
Не в буквальному сенсі немає, але умови дуже жорсткі, ставки високі і відповідно об`єми іпотеки мікроскопічні. А так іпотеку в принципі видають.
Думаю не відкрию америку, але банки відстають від забудовників. Зверніть увагу на кредитні програми від будівельних компаній. Уже все є:-)
Viktor написав:Я далеко не рожевоокулярник. Та з твердженням про інфляцію в 25% ЩОРІЧНО не походжуюсь. Це маніпулювання даними! Ціни зростають ДАЛЕКО не всі групи товарів і не кожного року. На певні товари ціни взагалі знижуються, а на певні товари залишаються на тому ж рівні.
Держкомстат усереднює ціни на ювелірку і іншими речами з цінами на мясо, хліб і овочі. Тому їх інфляція менша за реальну. Наприклад згідно зі звітом МХП курятина виросла в ціні на 25% за 2017 рік. І яка доля ювелірки і мяса у витратах середніх киян з зп в 13 тис грн?
А яка доля цукру, риби, олії, побутової техніки, меблів,домашнього текстилю, опалення квартири, сплати за природний газ? На ці категорії практично не піднімалися ціни (на деякі максимум 6%). Будьте об'єктивними. p.s. Не все так погано в нашій країні. Огірочки по 8, кабачки по 7. Банани зараз повсюди 22-25. Проїзд взагалі смішний. І навіть при 8 грн залишиться таким.
Позитивчик написав:Щось я не розумію, як то "нема іпотеки"? Декілька банків давали ж її, і дають, хіба ні? Он, навіть, відкрити сайт Ощаду, чи Привату - під 18-19-20% + від 30% перший внесок. То, як нема? Чи, колись були іншого виду іпотеки? Пролийте світло!
Не в буквальному сенсі немає, але умови дуже жорсткі, ставки високі і відповідно об`єми іпотеки мікроскопічні. А так іпотеку в принципі видають.
Думаю не відкрию америку, але банки відстають від забудовників. Зверніть увагу на кредитні програми від будівельних компаній. Уже все є:-)
Кредитування придбання житла продовжує зростати, але його обсяги (1.48млрд грн у 2017 році, детальніше див. “Іпотечне кредитування: зростання триватиме”) практично не впливають на ринок
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
В мае вклады населения в банках сократились В мае вклады населения в банках сократились на 1% до 470,5 млрд гривен. В мае средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, сократились на 1% с 475,4 млрд гривен по состоянию на 1 мая до 470,5 млрд гривен на 1 июня. Об этом свидетельствуют данные Национального банка. С начала года вклады населения в банках сократились на 0,4% с 472,2 млрд гривен. Гривневые вклады населения в банках в мае сократились на 1,1% с 250,9 млрд гривен на 1 мая до 248,2 млрд гривен на 1 июня. При этом валютные депозиты населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократились на 1% с 224,4 млрд гривен до 222,2 млрд гривен. Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в мае выросли на 2,4% с 384,2 млрд гривен на 1 мая до 393,5 млрд гривен на 1 июня. По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в мае для юрлиц выросла на 0,1 п.п. до 11,4%, для физлиц снизилась на 0,2 п.п. и составила 10,8%. Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 2,3%, для населения - 2,2%.
Кредитный портфель в национальной валюте в мае вырос на 1% до 594 млрд грн, по сравнению с 0,8% в предыдущем месяце.
Как сообщает пресс-служба Национального банка, прежде всего банки продолжали активно кредитовать население – остатки по гривневым кредитам выросли на 3,5% до 117 млрд грн. В прошлом месяце рост составил 1,6%.
Портфель гривневых кредитов бизнеса в мае вырос на 0,4% до 477 млрд грн.
Elensk написав:Кто может подсказать, какие сейчас реально цены на хрущи, чтобы продать? Посмотрела на досках объявлений, там полный разброд и шатания (+-30-50%). Думаю таки продать 2-ку на Вифлиемской, слишком неудобно управлять арендой из другого города. Если кто посоветует вменяемого риелтора или АН на левом берегу, буду благодарна.
ставьте средний разброд и шатание и неумолимо снижайте каждую неделю на фикс.сумму, услышав "торг"- немедленно обрывайте разговор. себя советовать не могу, так как не уверен во вменяемости.