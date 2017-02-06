Додано: Сер 13 чер, 2018 18:05

Кредитный портфель в национальной валюте в мае вырос на 1% до 594 млрд грн, по сравнению с 0,8% в предыдущем месяце.





Как сообщает пресс-служба Национального банка, прежде всего банки продолжали активно кредитовать население – остатки по гривневым кредитам выросли на 3,5% до 117 млрд грн. В прошлом месяце рост составил 1,6%.



Портфель гривневых кредитов бизнеса в мае вырос на 0,4% до 477 млрд грн.

В мае вклады населения в банках сократились на 1% до 470,5 млрд гривен.В мае средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, сократились на 1% с 475,4 млрд гривен по состоянию на 1 мая до 470,5 млрд гривен на 1 июня. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.С начала года вклады населения в банках сократились на 0,4% с 472,2 млрд гривен. Гривневые вклады населения в банках в мае сократились на 1,1% с 250,9 млрд гривен на 1 мая до 248,2 млрд гривен на 1 июня. При этом валютные депозиты населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократились на 1% с 224,4 млрд гривен до 222,2 млрд гривен.Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в мае выросли на 2,4% с 384,2 млрд гривен на 1 мая до 393,5 млрд гривен на 1 июня.По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в мае для юрлиц выросла на 0,1 п.п. до 11,4%, для физлиц снизилась на 0,2 п.п. и составила 10,8%. Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 2,3%, для населения - 2,2%.