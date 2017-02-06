Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тихим и уютным ЖК «Бульвар Фонтанов» назвать нельзя. Каждый день с 18 до 22 на аллее фонтанов по кругу играет один и тот же набор оперных арий. Одна и та же песня повторяется 5-6 раз. Закрыть окна не поможет, громкость зашкаливает, как на концертах. Трек Андреа Бочелли «Time to Say Goodbye», «Хабанера» из оперы «Кармен» и Alan Walker «Faded» повторяется по несколько раз каждый день с мая по ноябрь. Музыкальное сопровождение — это не инструментальные композиции в стиле лаунж, а оперные арии, большинство из которых напоминают вой. А из-за громкости от музыки не скрыться в райдиусе сотен метров. Прежде, чем покупать квартиру, посетите аллею фонтанов и фонтан у центрального входа вечером. В секретных тюрьмах США подобное называют пытками музыкой, а этот застройщик — элитным ЖК.
zahar_ написав:Что с них возьмёшь с аналитиков НБУ - чайники
На самом деле количество реально проданных квартир в новостроях считается элементарно. Есть статистика введенных в эксплуатацию домов. Есть нотариальная база в которой по каждой квартире видно кто и когда получил на нее право собственности. Просто считаем количество зависших квартир.
zahar_ написав:Что с них возьмёшь с аналитиков НБУ - чайники
На самом деле количество реально проданных квартир в новостроях считается элементарно. Есть статистика введенных в эксплуатацию домов. Есть нотариальная база в которой по каждой квартире видно кто и когда получил на нее право собственности. Просто считаем количество зависших квартир.
zahar_ написав:Что с них возьмёшь с аналитиков НБУ - чайники
На самом деле количество реально проданных квартир в новостроях считается элементарно. Есть статистика введенных в эксплуатацию домов. Есть нотариальная база в которой по каждой квартире видно кто и когда получил на нее право собственности. Просто считаем количество зависших квартир.
Під час конфлікту у будівельному вагончику, де мешкало подружжя, жінка схопила зі столу ножа та вдарила ним чоловіка в ногу. Потерпілого госпіталізували до лікарні, а правопорушниця дає покази слідчим.