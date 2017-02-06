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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1339134013411342>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:41

Богатые тоже плачут
Тихим и уютным ЖК «Бульвар Фонтанов» назвать нельзя. Каждый день с 18 до 22 на аллее фонтанов по кругу играет один и тот же набор оперных арий. Одна и та же песня повторяется 5-6 раз. Закрыть окна не поможет, громкость зашкаливает, как на концертах. Трек Андреа Бочелли «Time to Say Goodbye», «Хабанера» из оперы «Кармен» и Alan Walker «Faded» повторяется по несколько раз каждый день с мая по ноябрь.
Музыкальное сопровождение — это не инструментальные композиции в стиле лаунж, а оперные арии, большинство из которых напоминают вой. А из-за громкости от музыки не скрыться в райдиусе сотен метров.
Прежде, чем покупать квартиру, посетите аллею фонтанов и фонтан у центрального входа вечером. В секретных тюрьмах США подобное называют пытками музыкой, а этот застройщик — элитным ЖК.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вкладчик1234 написав:В мае вклады населения в банках сократились

В основном из-за курсовой разницы - курс НБУ снижается, валютные вклады в гривневом эквиваленте уменьшились, динамику НБУ считает в грн экв
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:11

  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:В мае вклады населения в банках сократились

В основном из-за курсовой разницы - курс НБУ снижается, валютные вклады в гривневом эквиваленте уменьшились, динамику НБУ считает в грн экв

Якраз в травні реально зменшились у порівнянні з квітнем.Бо курс долара вже не змінюється два місяці.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хитрый лендлорд написав:Интересно, а почему падение кол-ва квартир с 2015 года по 2016 на 22тыс квартир? Неужели так быстро начал выбывать жилой фонд из эксплуатации?


Это выбыли метры, разбомбленные кровавой хунтой на вашей малой родине.
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Что с них возьмёшь с аналитиков НБУ - чайники :mrgreen:


На самом деле количество реально проданных квартир в новостроях считается элементарно. Есть статистика введенных в эксплуатацию домов. Есть нотариальная база в которой по каждой квартире видно кто и когда получил на нее право собственности. Просто считаем количество зависших квартир.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:21

  alkasander написав:
  innamax2008 написав:Реально с 2008 года только двое знакомых в бизнесе свои машины обновили, а так, даже те у кого активов за 1 000 000 юзают старые лохусы и не жужжат.


На кого рассчитан этот бред?
Здесь два варианта: либо вы звездун, либо... Нет, получается только один вариант.


Разный бизнес бывает: мой кум думает Вольво за $90к поменять, надоела ему, видите ли, а другой родственник на Хмельницком базаре носками торгует, тоже бизнесмен, на бдяху собирает
Востаннє редагувалось Mazay256 в Сер 13 чер, 2018 19:25, всього редагувалось 2 разів.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:23

  Alex6 написав:
  zahar_ написав:Что с них возьмёшь с аналитиков НБУ - чайники :mrgreen:


На самом деле количество реально проданных квартир в новостроях считается элементарно. Есть статистика введенных в эксплуатацию домов. Есть нотариальная база в которой по каждой квартире видно кто и когда получил на нее право собственности. Просто считаем количество зависших квартир.


Некоторые собственность не спешат оформлять :)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:36

  Mazay256 написав:
  Alex6 написав:
  zahar_ написав:Что с них возьмёшь с аналитиков НБУ - чайники :mrgreen:


На самом деле количество реально проданных квартир в новостроях считается элементарно. Есть статистика введенных в эксплуатацию домов. Есть нотариальная база в которой по каждой квартире видно кто и когда получил на нее право собственности. Просто считаем количество зависших квартир.


Некоторые собственность не спешат оформлять :)


Таких не много, на статистику сильно не повлияет.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:42

  tea написав:Гривнева ставка впала з 15% до 14.5%,долар - з 3.25 до 3%,євро з 1.75% до 1.25%.


https://news.finance.ua/ru/news/-/42822 ... naseleniya

ПАО “Укрсоцбанк” отказывается от привлечения срочных депозитов физических лиц.

Еще парочка таких банков прикроют депозиты и аренда останется единственным способом пассивного дохода :mrgreen:

Стремимся к европейским 5-6%, т.е. немного просядет аренда (возможно чисто за счет курса) и немного скромный дорожай.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трибеке на заметку:
https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/u-k ... shkanczya/
Під час конфлікту у будівельному вагончику, де мешкало подружжя, жінка схопила зі столу ножа та вдарила ним чоловіка в ногу. Потерпілого госпіталізували до лікарні, а правопорушниця дає покази слідчим.
BIGor
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