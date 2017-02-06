Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Під час конфлікту у будівельному вагончику, де мешкало подружжя, жінка схопила зі столу ножа та вдарила ним чоловіка в ногу. Потерпілого госпіталізували до лікарні, а правопорушниця дає покази слідчим.
Вот почему я не сторонник арендного бизнеса, никогда не знаешь, что квартиранты учудят, насмотрелся уже в каком состоянии оставляли хозяевам квартиры.
Позитивчик написав:Щось я не розумію, як то "нема іпотеки"? Декілька банків давали ж її, і дають, хіба ні? Он, навіть, відкрити сайт Ощаду, чи Привату - під 18-19-20% + від 30% перший внесок. То, як нема? Чи, колись були іншого виду іпотеки? Пролийте світло!
Не в буквальному сенсі немає, але умови дуже жорсткі, ставки високі і відповідно об`єми іпотеки мікроскопічні. А так іпотеку в принципі видають.
В ставки по ипотеки заложено, что курс выстрелит, а он не пока выстреливает и когда и насколько вырастет неизвестно. Брать ипотеку под такие условия при стабильном курсе под такой процент это самоубийство, так что считаем, что ипотеки нет. Я даже своим гривневым кредитом под 10% не слишком доволен при стабильном курсе, а кредит под 20+ процентов это черная дыра, в которую улетают деньги.
Тихим и уютным ЖК «Бульвар Фонтанов» назвать нельзя. Каждый день с 18 до 22 на аллее фонтанов по кругу играет один и тот же набор оперных арий. Одна и та же песня повторяется 5-6 раз. Закрыть окна не поможет, громкость зашкаливает, как на концертах. Трек Андреа Бочелли «Time to Say Goodbye», «Хабанера» из оперы «Кармен» и Alan Walker «Faded» повторяется по несколько раз каждый день с мая по ноябрь. Музыкальное сопровождение — это не инструментальные композиции в стиле лаунж, а оперные арии, большинство из которых напоминают вой. А из-за громкости от музыки не скрыться в райдиусе сотен метров. Прежде, чем покупать квартиру, посетите аллею фонтанов и фонтан у центрального входа вечером. В секретных тюрьмах США подобное называют пытками музыкой, а этот застройщик — элитным ЖК.
ой да прям
кстати, зацените разгул фантазии у жильцов фк1
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 13 чер, 2018 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Elensk написав:Думаю таки продать 2-ку на Вифлиемской, слишком неудобно управлять арендой из другого города.
Поделитесь, какие подводные камни в управлении арендой из другого города? Может Вы что-то делаете не так, или это действительно головная боль? Пока, имея опыт аренды по местному, я не вижу проблем в случае удаленной аренды. Особенно двушки, в которую заезжают на многие годы, часто с частично своей мебелью.
vladimir07 написав:ЗЫ. Очень интересно как за границей. Есть ли очереди за 1-к под аренду как в Аркаде. И вообще такое понятие как арендный бизнес именно с некоммерчекими площадями.
А почему нет? Тем более, что минимальный платеж по ипотеке и аренда примерно равны. Сам Б-г велел получить квартирку нахаляву за счет понаехов.
Монетизация кредитной истории хитрыми поляками. Но тут нужно не заиграться. Если все начнут покупать в ипотеку под аренду понаехам, то цены взлетят и те, кто последний влезет в этот пузырь, может остаться с большим кредитом и без арендаторов, когда начнется отток украинцев или домой, или дальше на запад.