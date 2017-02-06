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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1340134113421343>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:32

  BIGor написав:Трибеке на заметку:
https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/u-k ... shkanczya/
Під час конфлікту у будівельному вагончику, де мешкало подружжя, жінка схопила зі столу ножа та вдарила ним чоловіка в ногу. Потерпілого госпіталізували до лікарні, а правопорушниця дає покази слідчим.

Вот почему я не сторонник арендного бизнеса, никогда не знаешь, что квартиранты учудят, насмотрелся уже в каком состоянии оставляли хозяевам квартиры.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:39

Ну, арендаторы разные бывают.

У меня в одной квартире (однушке) живут две мальвины модельной внешности.

Все думаю как лучше поступить: дождаться когда у них денежные проблемы будут (возможно нужно поднять аренду?) и предложить расчитаться натурой?

Или просто взять цветы, бутылочку виски и конфеты и приехать вечерком типа "на проверку состояния квартиры"?
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:47

  Хитрый лендлорд написав:Ну, арендаторы разные бывают.

У меня в одной квартире (однушке) живут две мальвины модельной внешности.

Все думаю как лучше поступить: дождаться когда у них денежные проблемы будут (возможно нужно поднять аренду?) и предложить расчитаться натурой?

Или просто взять цветы, бутылочку виски и конфеты и приехать вечерком типа "на проверку состояния квартиры"?


Мальвины модельной внешности... цветы+ шампусик.. не смеши... даже колхозницы на это не поведуца..час от 100 баксов.. :mrgreen:
PS. расход воды по счетчику какой у них?
maza5
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:49

  Хитрый лендлорд написав:Ну, арендаторы разные бывают.

У меня в одной квартире (однушке) живут две мальвины модельной внешности.

Все думаю как лучше поступить: дождаться когда у них денежные проблемы будут (возможно нужно поднять аренду?) и предложить расчитаться натурой?

Или просто взять цветы, бутылочку виски и конфеты и приехать вечерком типа "на проверку состояния квартиры"?

Настало время окуительных историй :)

Зображення

На фото: лендлорд, рассматривающий варианты расчёта арендаторами :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 13 чер, 2018 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:55

  maza5 написав:
  Хитрый лендлорд написав:Ну, арендаторы разные бывают.

У меня в одной квартире (однушке) живут две мальвины модельной внешности.

Все думаю как лучше поступить: дождаться когда у них денежные проблемы будут (возможно нужно поднять аренду?) и предложить расчитаться натурой?

Или просто взять цветы, бутылочку виски и конфеты и приехать вечерком типа "на проверку состояния квартиры"?


Мальвины модельной внешности... цветы+ шампусик.. не смеши... даже колхозницы на это не поведуца..час от 100 баксов.. :mrgreen:
PS. расход воды по счетчику какой у них?



Кстати, отличная идея по поводу расхода воды, на грани гениальности.

Но кстати конкретно у них - небольшой.

Мне хочется верить что они как то по другому зарабатывают на оплату мне аренды ну и на свои всякие там расходы.

Я еще окончательно не разочаровался в женщинах.
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:00

  Alex6 написав:
  tea написав:Гривнева ставка впала з 15% до 14.5%,долар - з 3.25 до 3%,євро з 1.75% до 1.25%.


https://news.finance.ua/ru/news/-/42822 ... naseleniya

ПАО “Укрсоцбанк” отказывается от привлечения срочных депозитов физических лиц.

Еще парочка таких банков прикроют депозиты и аренда останется единственным способом пассивного дохода :mrgreen:

Стремимся к европейским 5-6%, т.е. немного просядет аренда (возможно чисто за счет курса) и немного скромный дорожай.

Если бы внимательней прочитали, то увидели бы, что Укрсоцбанк ликвидируют (ни для кого не новость) и переводят все счета в Альфу.

Смысл этого объединения мне, как депозитчику, непонятен. Раньше можно было держать депо и в Укрсоце на фонд, и в Альфе, теперь только один депо в один фонд.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:03

  Faceless написав:
  Позитивчик написав:Щось я не розумію, як то "нема іпотеки"?
Декілька банків давали ж її, і дають, хіба ні?
Он, навіть, відкрити сайт Ощаду, чи Привату - під 18-19-20% + від 30% перший внесок.
То, як нема?
Чи, колись були іншого виду іпотеки?
Пролийте світло!

Не в буквальному сенсі немає, але умови дуже жорсткі, ставки високі і відповідно об`єми іпотеки мікроскопічні.
А так іпотеку в принципі видають.

В ставки по ипотеки заложено, что курс выстрелит, а он не пока выстреливает и когда и насколько вырастет неизвестно. Брать ипотеку под такие условия при стабильном курсе под такой процент это самоубийство, так что считаем, что ипотеки нет.
Я даже своим гривневым кредитом под 10% не слишком доволен при стабильном курсе, а кредит под 20+ процентов это черная дыра, в которую улетают деньги.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Богатые тоже плачут
Тихим и уютным ЖК «Бульвар Фонтанов» назвать нельзя. Каждый день с 18 до 22 на аллее фонтанов по кругу играет один и тот же набор оперных арий. Одна и та же песня повторяется 5-6 раз. Закрыть окна не поможет, громкость зашкаливает, как на концертах. Трек Андреа Бочелли «Time to Say Goodbye», «Хабанера» из оперы «Кармен» и Alan Walker «Faded» повторяется по несколько раз каждый день с мая по ноябрь.
Музыкальное сопровождение — это не инструментальные композиции в стиле лаунж, а оперные арии, большинство из которых напоминают вой. А из-за громкости от музыки не скрыться в райдиусе сотен метров.
Прежде, чем покупать квартиру, посетите аллею фонтанов и фонтан у центрального входа вечером. В секретных тюрьмах США подобное называют пытками музыкой, а этот застройщик — элитным ЖК.


ой да прям

Зображення

кстати, зацените разгул фантазии у жильцов фк1

Зображення
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 13 чер, 2018 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:Думаю таки продать 2-ку на Вифлиемской, слишком неудобно управлять арендой из другого города.

Поделитесь, какие подводные камни в управлении арендой из другого города?
Может Вы что-то делаете не так, или это действительно головная боль?
Пока, имея опыт аренды по местному, я не вижу проблем в случае удаленной аренды. Особенно двушки, в которую заезжают на многие годы, часто с частично своей мебелью.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:10

  Gastarbaiter написав:
  vladimir07 написав:ЗЫ. Очень интересно как за границей. Есть ли очереди за 1-к под аренду как в Аркаде.
И вообще такое понятие как арендный бизнес именно с некоммерчекими площадями.

А почему нет? Тем более, что минимальный платеж по ипотеке и аренда примерно равны. Сам Б-г велел получить квартирку нахаляву за счет понаехов.

Монетизация кредитной истории хитрыми поляками.
Но тут нужно не заиграться. Если все начнут покупать в ипотеку под аренду понаехам, то цены взлетят и те, кто последний влезет в этот пузырь, может остаться с большим кредитом и без арендаторов, когда начнется отток украинцев или домой, или дальше на запад.
Vlad442
 
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