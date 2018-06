Додано: Сер 13 чер, 2018 21:04

hume написав: Богатые тоже плачут

Тихим и уютным ЖК «Бульвар Фонтанов» назвать нельзя. Каждый день с 18 до 22 на аллее фонтанов по кругу играет один и тот же набор оперных арий. Одна и та же песня повторяется 5-6 раз. Закрыть окна не поможет, громкость зашкаливает, как на концертах. Трек Андреа Бочелли «Time to Say Goodbye», «Хабанера» из оперы «Кармен» и Alan Walker «Faded» повторяется по несколько раз каждый день с мая по ноябрь.

Музыкальное сопровождение — это не инструментальные композиции в стиле лаунж, а оперные арии, большинство из которых напоминают вой. А из-за громкости от музыки не скрыться в райдиусе сотен метров.

Прежде, чем покупать квартиру, посетите аллею фонтанов и фонтан у центрального входа вечером. В секретных тюрьмах США подобное называют пытками музыкой, а этот застройщик — элитным ЖК. Богатые тоже плачут



ой да прям







кстати, зацените разгул фантазии у жильцов фк1



