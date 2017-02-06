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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1340134113421343

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Дядюшка Скрудж написав:Вот почему я не сторонник арендного бизнеса, никогда не знаешь, что квартиранты учудят, насмотрелся уже в каком состоянии оставляли хозяевам квартиры.

Плохо в дорогом сегменте, так как не знаешь, какие тараканы у мажора арендатора в голове, не знаешь, сможешь ли ты с ним повоевать, или к тебе приедет поговорить охрана его папы. Когда дрожишь над состоянием квартиры, так как ремонты это дорого и сдать за соответствующие деньги она должна блестеть и все равно сдается долго, потому что нет массового спроса. Плюс более низкая рентабельность.
В самом дешевом есть риск попасть на маргиналов-неплательщиков, которые могут убить квартиру. За счет конкуренции с любителями, сдающими бабушатники, не самая высокая рентабельность.
В среднем люди работают, чтобы заработать на аренду. Им некогда заниматься глупостями. Если что-то и повредят, то ущерб, при недорогом ремонте и мебели, небольшой и не сильно повлияет на цену пересдачи, даже если оставить подушатанное как есть.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:32

  tea написав:Друзі - маю думку,що на протязі найближчого року київська нерухомість на графіку Бомбера почне зростати.Тепер про фактори.
1.Середня зарплатня в Києві за останні три роки зростає не менше,ніж на 20% за рік.
2.Кількіть жителів Києва за рахунок приїжджих постійно зростає.А кожному приїжджому треба десь жити,тому він або купує квартиру,або,що частіше,винаймає в оренду.Потік людей з регіонів найближчі роки не буде зменшуватись.
3.Слідом за зростанням середніх зарплат останні два роки стрімко піднімається в ціні і оренда.Наприклад,на сайті Бомбер на графіку показано,що ціна оренди квартир за рік зросла на 20% в доларах.І це при тому,що за той же рік ціна продажу квартир,за даними того ж сайту Бомбер,впала.Тобто здача київської квартири в оренду у вдалому місці приносить в рази більше у валюті,ніж валютний депозит.
4.Собівартість будівництва квартир постійно зростатиме.І найбільшими темпами в структурі собівартості зростатимуть зарплати будівельників.Тому будівельні компанії намагаються більше побудувати зараз дешевше,ніж потім дорожче.Саме тому і утворився навіс непроданих квартир.Але враховуючи перші три пункти,рано чи пізно цей навіс буде зменшуватись.
Єдиний можливий фактор,при якому найближчого року ринок не розвернеться,а далі йтиме вниз - це можливі проблеми України з обслуговуванням боргів,іншими словами - якщо буде дефолт.Але станом на зараз підстав для стурбованості немає.
Що скажете?В кого які думки?

1. Мінус. За середню зарплату ніхто квартир не купляє. І вище вже прокоментували, що пропорційно зростають і витрати на життя.
2. Мінус. В Київ "приїжджають" усі 28 років. Кількість приїжджих не є такою суттєвою в масштабі Києва.
3. Плюс. Прибутковість оренди вже більша за прибутковість депозита, що стимулює людей вкладатись в нерухомість з ціллю оренди. Хоча це досить повільний процес.
4. Плюс. Зарплати будівельників(і не тільки) зростають і первичка буде точно дорожчати.
Я б додав ще 5(3 плюс) пункт - це можлива іпотека.
Як на мене найбільш "правильний" сценарій: лізинг + 12% з прив"язкою до долара(або до облікової ставки). Лізинг буде гарантувати банкам відсутність проблем. А 12% в $(1% в місяць) вже є більш-менш нормальна ставка для масового кредитування.
Якщо будуть проблеми з боргом чи якась криза, то ці всі фактори, звичайно в топку, дешевій буде однозначно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:35

  Vlad442 написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Вот почему я не сторонник арендного бизнеса, никогда не знаешь, что квартиранты учудят, насмотрелся уже в каком состоянии оставляли хозяевам квартиры.

Плохо в дорогом сегменте, так как не знаешь, какие тараканы у мажора арендатора в голове, не знаешь, сможешь ли ты с ним повоевать, или к тебе приедет поговорить охрана его папы. Когда дрожишь над состоянием квартиры, так как ремонты это дорого и сдать за соответствующие деньги она должна блестеть и все равно сдается долго, потому что нет массового спроса. Плюс более низкая рентабельность.
В самом дешевом есть риск попасть на маргиналов-неплательщиков, которые могут убить квартиру. За счет конкуренции с любителями, сдающими бабушатники, не самая высокая рентабельность.
В среднем люди работают, чтобы заработать на аренду. Им некогда заниматься глупостями. Если что-то и повредят, то ущерб, при недорогом ремонте и мебели, небольшой и не сильно повлияет на цену пересдачи, даже если оставить подушатанное как есть.

Вы видели в каком состоянии как правило сдают бабушатник??. Там уже нечего убивать..главное что бы не спалили хату :mrgreen:
Поэтому ремонт там простой.. если разломали мебель- вкрутить пару шурупов, обклеить пленкой..телик ЭЛТ трубка..про миле речь не может и не идти :D
А вот к новострою с прайсом овер 9 кил. за оренду уже запросы ого го и дрожишь, что бы ничего ну убили и не сломали.. так что вывод напрашивается сам в каком сегменте реально проще сдавать
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:50

  Serg-ik написав:Эйрмакс опять начал тренинги проводить
Возле психиатрической лечебницы на улице Кирилловской в Киеве необычно много полиции и вооруженных автоматами бойцов Нацгвардии.

https://strana.ua/news/146319-novosti-kieva-na-kirillovskoj-103-provodjatsja-politsejskie-uchenija-13-ijunja-.html

Почти угадали! Респект сегодня взбунтовался. Взял в заложники медсестру и забарикадировался в процедурной. Требовал подключить ему терминал Bloomberg. Видите ли ему нужно видеть котировки в режиме реального времени. Весь день сегодня на ушах были вот только угомонили - смог выйти в интернет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:56

  Lenavo написав:Централ парк прислал смс что шара закончилась и с 25го повыщают ценена все Квартиры в любой секции на любом этаже

Акуенно!!! Отличная новость!
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:07

Тепер декілька факторів падіння цін(або не зростання цін):
1. Ментальність українців змінюється. Люди вже не розглядають нерухомість як маст хев. Правда зауважу що цей фактор дуже повільний і довгостроковий.
2. Демографічна криза(мало народжують), демографічна яма(мало молоді, багато пенсів) і міграція. Хтось скаже що Києва це не стосується, але я не погоджують. По факту - ціни в регіонах ростуть/падають пропорційно київським. Цей фактор є середньо- і довгостроковий.
3. Навіс квартир. Не знаю скільки тих квартир "в навісі", але їх точно більше ніж в попередні роки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:07

  airmax78 написав:
  Lenavo написав:Централ парк прислал смс что шара закончилась и с 25го повыщают ценена все Квартиры в любой секции на любом этаже

Акуенно!!! Отличная новость!

Дорожай не остановить!
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

http://hvylya.net/interview/society2/yu ... ainyi.html


Статья вот просто обязательная к прочтению всем. Кто сможет ее осилить, естественно ))

Дает ответы на все вопросы касаемо того где покупать недвижимость и при каких условиях.
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:11

  kingkongovets написав:
кстати, зацените разгул фантазии у жильцов фк1

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ФК инфицирован и неизлечимо болен.
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