Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дядюшка Скрудж написав:Вот почему я не сторонник арендного бизнеса, никогда не знаешь, что квартиранты учудят, насмотрелся уже в каком состоянии оставляли хозяевам квартиры.
Плохо в дорогом сегменте, так как не знаешь, какие тараканы у мажора арендатора в голове, не знаешь, сможешь ли ты с ним повоевать, или к тебе приедет поговорить охрана его папы. Когда дрожишь над состоянием квартиры, так как ремонты это дорого и сдать за соответствующие деньги она должна блестеть и все равно сдается долго, потому что нет массового спроса. Плюс более низкая рентабельность. В самом дешевом есть риск попасть на маргиналов-неплательщиков, которые могут убить квартиру. За счет конкуренции с любителями, сдающими бабушатники, не самая высокая рентабельность. В среднем люди работают, чтобы заработать на аренду. Им некогда заниматься глупостями. Если что-то и повредят, то ущерб, при недорогом ремонте и мебели, небольшой и не сильно повлияет на цену пересдачи, даже если оставить подушатанное как есть.
tea написав:Друзі - маю думку,що на протязі найближчого року київська нерухомість на графіку Бомбера почне зростати.Тепер про фактори. 1.Середня зарплатня в Києві за останні три роки зростає не менше,ніж на 20% за рік. 2.Кількіть жителів Києва за рахунок приїжджих постійно зростає.А кожному приїжджому треба десь жити,тому він або купує квартиру,або,що частіше,винаймає в оренду.Потік людей з регіонів найближчі роки не буде зменшуватись. 3.Слідом за зростанням середніх зарплат останні два роки стрімко піднімається в ціні і оренда.Наприклад,на сайті Бомбер на графіку показано,що ціна оренди квартир за рік зросла на 20% в доларах.І це при тому,що за той же рік ціна продажу квартир,за даними того ж сайту Бомбер,впала.Тобто здача київської квартири в оренду у вдалому місці приносить в рази більше у валюті,ніж валютний депозит. 4.Собівартість будівництва квартир постійно зростатиме.І найбільшими темпами в структурі собівартості зростатимуть зарплати будівельників.Тому будівельні компанії намагаються більше побудувати зараз дешевше,ніж потім дорожче.Саме тому і утворився навіс непроданих квартир.Але враховуючи перші три пункти,рано чи пізно цей навіс буде зменшуватись. Єдиний можливий фактор,при якому найближчого року ринок не розвернеться,а далі йтиме вниз - це можливі проблеми України з обслуговуванням боргів,іншими словами - якщо буде дефолт.Але станом на зараз підстав для стурбованості немає. Що скажете?В кого які думки?
1. Мінус. За середню зарплату ніхто квартир не купляє. І вище вже прокоментували, що пропорційно зростають і витрати на життя. 2. Мінус. В Київ "приїжджають" усі 28 років. Кількість приїжджих не є такою суттєвою в масштабі Києва. 3. Плюс. Прибутковість оренди вже більша за прибутковість депозита, що стимулює людей вкладатись в нерухомість з ціллю оренди. Хоча це досить повільний процес. 4. Плюс. Зарплати будівельників(і не тільки) зростають і первичка буде точно дорожчати. Я б додав ще 5(3 плюс) пункт - це можлива іпотека. Як на мене найбільш "правильний" сценарій: лізинг + 12% з прив"язкою до долара(або до облікової ставки). Лізинг буде гарантувати банкам відсутність проблем. А 12% в $(1% в місяць) вже є більш-менш нормальна ставка для масового кредитування. Якщо будуть проблеми з боргом чи якась криза, то ці всі фактори, звичайно в топку, дешевій буде однозначно.
Дядюшка Скрудж написав:Вот почему я не сторонник арендного бизнеса, никогда не знаешь, что квартиранты учудят, насмотрелся уже в каком состоянии оставляли хозяевам квартиры.
Плохо в дорогом сегменте, так как не знаешь, какие тараканы у мажора арендатора в голове, не знаешь, сможешь ли ты с ним повоевать, или к тебе приедет поговорить охрана его папы. Когда дрожишь над состоянием квартиры, так как ремонты это дорого и сдать за соответствующие деньги она должна блестеть и все равно сдается долго, потому что нет массового спроса. Плюс более низкая рентабельность. В самом дешевом есть риск попасть на маргиналов-неплательщиков, которые могут убить квартиру. За счет конкуренции с любителями, сдающими бабушатники, не самая высокая рентабельность. В среднем люди работают, чтобы заработать на аренду. Им некогда заниматься глупостями. Если что-то и повредят, то ущерб, при недорогом ремонте и мебели, небольшой и не сильно повлияет на цену пересдачи, даже если оставить подушатанное как есть.
Вы видели в каком состоянии как правило сдают бабушатник??. Там уже нечего убивать..главное что бы не спалили хату Поэтому ремонт там простой.. если разломали мебель- вкрутить пару шурупов, обклеить пленкой..телик ЭЛТ трубка..про миле речь не может и не идти А вот к новострою с прайсом овер 9 кил. за оренду уже запросы ого го и дрожишь, что бы ничего ну убили и не сломали.. так что вывод напрашивается сам в каком сегменте реально проще сдавать
Почти угадали! Респект сегодня взбунтовался. Взял в заложники медсестру и забарикадировался в процедурной. Требовал подключить ему терминал Bloomberg. Видите ли ему нужно видеть котировки в режиме реального времени. Весь день сегодня на ушах были вот только угомонили - смог выйти в интернет.
Тепер декілька факторів падіння цін(або не зростання цін): 1. Ментальність українців змінюється. Люди вже не розглядають нерухомість як маст хев. Правда зауважу що цей фактор дуже повільний і довгостроковий. 2. Демографічна криза(мало народжують), демографічна яма(мало молоді, багато пенсів) і міграція. Хтось скаже що Києва це не стосується, але я не погоджують. По факту - ціни в регіонах ростуть/падають пропорційно київським. Цей фактор є середньо- і довгостроковий. 3. Навіс квартир. Не знаю скільки тих квартир "в навісі", але їх точно більше ніж в попередні роки.