Додано: Сер 13 чер, 2018 21:19

Дядюшка Скрудж написав: Вот почему я не сторонник арендного бизнеса, никогда не знаешь, что квартиранты учудят, насмотрелся уже в каком состоянии оставляли хозяевам квартиры. Вот почему я не сторонник арендного бизнеса, никогда не знаешь, что квартиранты учудят, насмотрелся уже в каком состоянии оставляли хозяевам квартиры.

Плохо в дорогом сегменте, так как не знаешь, какие тараканы у мажора арендатора в голове, не знаешь, сможешь ли ты с ним повоевать, или к тебе приедет поговорить охрана его папы. Когда дрожишь над состоянием квартиры, так как ремонты это дорого и сдать за соответствующие деньги она должна блестеть и все равно сдается долго, потому что нет массового спроса. Плюс более низкая рентабельность.В самом дешевом есть риск попасть на маргиналов-неплательщиков, которые могут убить квартиру. За счет конкуренции с любителями, сдающими бабушатники, не самая высокая рентабельность.В среднем люди работают, чтобы заработать на аренду. Им некогда заниматься глупостями. Если что-то и повредят, то ущерб, при недорогом ремонте и мебели, небольшой и не сильно повлияет на цену пересдачи, даже если оставить подушатанное как есть.