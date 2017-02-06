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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:16

  andrijk777 написав:Тепер декілька факторів падіння цін(або не зростання цін):
1. Ментальність українців змінюється. Люди вже не розглядають нерухомість як маст хев. Правда зауважу що цей фактор дуже повільний і довгостроковий.
2. Демографічна криза(мало народжують), демографічна яма(мало молоді, багато пенсів) і міграція. Хтось скаже що Києва це не стосується, але я не погоджують. По факту - ціни в регіонах ростуть/падають пропорційно київським. Цей фактор є середньо- і довгостроковий.
3. Навіс квартир. Не знаю скільки тих квартир "в навісі", але їх точно більше ніж в попередні роки.

Вы всё верно написали. Но есть одно но. Однушка за 25 000 доступна многим.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:17

  Хитрый лендлорд написав:Ну, арендаторы разные бывают.

У меня в одной квартире (однушке) живут две мальвины модельной внешности.

Все думаю как лучше поступить: дождаться когда у них денежные проблемы будут (возможно нужно поднять аренду?) и предложить расчитаться натурой?

Или просто взять цветы, бутылочку виски и конфеты и приехать вечерком типа "на проверку состояния квартиры"?

Лучше пригласить их в ресторан хорошо напоить и когда принесут счет - сказать, что у вас только доллары и попросить их заплатить - типа вы вернете потом. Поспорьте с ними о чем-то на месячную арендную плату, проиграйте, воспользуйтесь ситуацией. А на следующий день скажите, что пошутили. Не мне вас учить.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:21

  andrijk777 написав:2. Мінус. В Київ "приїжджають" усі 28 років. Кількість приїжджих не є такою суттєвою в масштабі Києва.

Зайдите в любой модный БЦи начните спрашивать каждого встречного откуда он - киевлян будет найти не так просто.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex6 написав:
  tea написав:Гривнева ставка впала з 15% до 14.5%,долар - з 3.25 до 3%,євро з 1.75% до 1.25%.


https://news.finance.ua/ru/news/-/42822 ... naseleniya

ПАО “Укрсоцбанк” отказывается от привлечения срочных депозитов физических лиц.

Еще парочка таких банков прикроют депозиты и аренда останется единственным способом пассивного дохода :mrgreen:

Стремимся к европейским 5-6%, т.е. немного просядет аренда (возможно чисто за счет курса) и немного скромный дорожай.


Да его просто сливают с Альфой после покупки, переводят все продукты
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дядюшка Скрудж написав:
  BIGor написав:Трибеке на заметку:
https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/u-k ... shkanczya/
Під час конфлікту у будівельному вагончику, де мешкало подружжя, жінка схопила зі столу ножа та вдарила ним чоловіка в ногу. Потерпілого госпіталізували до лікарні, а правопорушниця дає покази слідчим.

Вот почему я не сторонник арендного бизнеса, никогда не знаешь, что квартиранты учудят, насмотрелся уже в каком состоянии оставляли хозяевам квартиры.
Самое безопасное вообще ничего не делать, ничем не владеть, а 100% безопасно не жить в принципе
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Faceless написав:
  Позитивчик написав:Щось я не розумію, як то "нема іпотеки"?
Декілька банків давали ж її, і дають, хіба ні?
Он, навіть, відкрити сайт Ощаду, чи Привату - під 18-19-20% + від 30% перший внесок.
То, як нема?
Чи, колись були іншого виду іпотеки?
Пролийте світло!

Не в буквальному сенсі немає, але умови дуже жорсткі, ставки високі і відповідно об`єми іпотеки мікроскопічні.
А так іпотеку в принципі видають.

В ставки по ипотеки заложено, что курс выстрелит, а он не пока выстреливает и когда и насколько вырастет неизвестно. Брать ипотеку под такие условия при стабильном курсе под такой процент это самоубийство, так что считаем, что ипотеки нет.
Я даже своим гривневым кредитом под 10% не слишком доволен при стабильном курсе, а кредит под 20+ процентов это черная дыра, в которую улетают деньги.


При чем тут курс, ипотека с 2010 в гривне без вариантов.
Брать ипотеку даже при текущих условиях может быть вполне выгодно но по конкретных вводных. Все относительно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Одесса, Киев, Львов - три города которые имеют перспективы.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:41

  Оранжевый-хит сезона написав:Одесса, Киев, Львов - три города которые имеют перспективы.


Одесса не так однозначно.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:43

  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Одесса, Киев, Львов - три города которые имеют перспективы.


Одесса не так однозначно.



Львов тоже.

Если в Украине - то только и исключительно Киев.
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:47

  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Одесса, Киев, Львов - три города которые имеют перспективы.


Одесса не так однозначно.

Транспортный хаб и город курорт после аннексии Крыма.
Оранжевый-хит сезона
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