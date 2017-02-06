Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
andrijk777 написав:Тепер декілька факторів падіння цін(або не зростання цін): 1. Ментальність українців змінюється. Люди вже не розглядають нерухомість як маст хев. Правда зауважу що цей фактор дуже повільний і довгостроковий. 2. Демографічна криза(мало народжують), демографічна яма(мало молоді, багато пенсів) і міграція. Хтось скаже що Києва це не стосується, але я не погоджують. По факту - ціни в регіонах ростуть/падають пропорційно київським. Цей фактор є середньо- і довгостроковий. 3. Навіс квартир. Не знаю скільки тих квартир "в навісі", але їх точно більше ніж в попередні роки.
Вы всё верно написали. Но есть одно но. Однушка за 25 000 доступна многим.
Хитрый лендлорд написав:Ну, арендаторы разные бывают.
У меня в одной квартире (однушке) живут две мальвины модельной внешности.
Все думаю как лучше поступить: дождаться когда у них денежные проблемы будут (возможно нужно поднять аренду?) и предложить расчитаться натурой?
Или просто взять цветы, бутылочку виски и конфеты и приехать вечерком типа "на проверку состояния квартиры"?
Лучше пригласить их в ресторан хорошо напоить и когда принесут счет - сказать, что у вас только доллары и попросить их заплатить - типа вы вернете потом. Поспорьте с ними о чем-то на месячную арендную плату, проиграйте, воспользуйтесь ситуацией. А на следующий день скажите, что пошутили. Не мне вас учить.
Під час конфлікту у будівельному вагончику, де мешкало подружжя, жінка схопила зі столу ножа та вдарила ним чоловіка в ногу. Потерпілого госпіталізували до лікарні, а правопорушниця дає покази слідчим.
Вот почему я не сторонник арендного бизнеса, никогда не знаешь, что квартиранты учудят, насмотрелся уже в каком состоянии оставляли хозяевам квартиры.
Самое безопасное вообще ничего не делать, ничем не владеть, а 100% безопасно не жить в принципе
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Позитивчик написав:Щось я не розумію, як то "нема іпотеки"? Декілька банків давали ж її, і дають, хіба ні? Он, навіть, відкрити сайт Ощаду, чи Привату - під 18-19-20% + від 30% перший внесок. То, як нема? Чи, колись були іншого виду іпотеки? Пролийте світло!
Не в буквальному сенсі немає, але умови дуже жорсткі, ставки високі і відповідно об`єми іпотеки мікроскопічні. А так іпотеку в принципі видають.
В ставки по ипотеки заложено, что курс выстрелит, а он не пока выстреливает и когда и насколько вырастет неизвестно. Брать ипотеку под такие условия при стабильном курсе под такой процент это самоубийство, так что считаем, что ипотеки нет. Я даже своим гривневым кредитом под 10% не слишком доволен при стабильном курсе, а кредит под 20+ процентов это черная дыра, в которую улетают деньги.
При чем тут курс, ипотека с 2010 в гривне без вариантов. Брать ипотеку даже при текущих условиях может быть вполне выгодно но по конкретных вводных. Все относительно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia