Додано: Сер 13 чер, 2018 22:48

Vlad442 написав: Монетизация кредитной истории хитрыми поляками.

Но тут нужно не заиграться. Если все начнут покупать в ипотеку под аренду понаехам, то цены взлетят и те, кто последний влезет в этот пузырь, может остаться с большим кредитом и без арендаторов, когда начнется отток украинцев или домой, или дальше на запад. Монетизация кредитной истории хитрыми поляками.Но тут нужно не заиграться. Если все начнут покупать в ипотеку под аренду понаехам, то цены взлетят и те, кто последний влезет в этот пузырь, может остаться с большим кредитом и без арендаторов, когда начнется отток украинцев или домой, или дальше на запад.

Ну, пока что аренда не является неподъемной. 1,5-комнатные сдают где-то за 50% от средней з/п (нетто) по региону. Цена квадрата новостроя 1,5 средних з/п. Т.е. окупаемость инвестиции около 10 лет. Ипотека под 3-4% для меня вообще кажется рассрочкой ))) Так что пока сложно назвать это пузырем. А учитывая тенденцию к росту зарплат - так и подавно. Хотя стоит отметить, что цены на превичку выросли процентов на 10-15 за последний год.Украинцы на рынке не так чтобы слишком значительную роль играли. Большинство все-таки едет на низкоквалифицированный труд, живут, в основном, в общагах. Люди с квалификацией особо никуда дальше или обратно не едут. Из нескольких десятков своих коллег-украинцев за год с лишним работы не знаю никого, кто бы вернулся. Город развивается, возникают новые и расширяются уже существующие компании. Так что пока дефицита понаехов опасаться не стоит.