RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13431344134513461347 ... 1349>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:48

  Хитрый лендлорд написав:
  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Одесса, Киев, Львов - три города которые имеют перспективы.


Одесса не так однозначно.



Львов тоже.

Если в Украине - то только и исключительно Киев.

В корне не согласен, Одесса и Львов имеют больше шансов чем Киев. Транспортные коридоры и культурные центры.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18709
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:48

  Vlad442 написав:Монетизация кредитной истории хитрыми поляками.
Но тут нужно не заиграться. Если все начнут покупать в ипотеку под аренду понаехам, то цены взлетят и те, кто последний влезет в этот пузырь, может остаться с большим кредитом и без арендаторов, когда начнется отток украинцев или домой, или дальше на запад.

Ну, пока что аренда не является неподъемной. 1,5-комнатные сдают где-то за 50% от средней з/п (нетто) по региону. Цена квадрата новостроя 1,5 средних з/п. Т.е. окупаемость инвестиции около 10 лет. Ипотека под 3-4% для меня вообще кажется рассрочкой ))) Так что пока сложно назвать это пузырем. А учитывая тенденцию к росту зарплат - так и подавно. Хотя стоит отметить, что цены на превичку выросли процентов на 10-15 за последний год.
Украинцы на рынке не так чтобы слишком значительную роль играли. Большинство все-таки едет на низкоквалифицированный труд, живут, в основном, в общагах. Люди с квалификацией особо никуда дальше или обратно не едут. Из нескольких десятков своих коллег-украинцев за год с лишним работы не знаю никого, кто бы вернулся. Город развивается, возникают новые и расширяются уже существующие компании. Так что пока дефицита понаехов опасаться не стоит.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 156
З нами з: 26.02.18
Подякував: 43 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:52

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Одесса, Киев, Львов - три города которые имеют перспективы.


Одесса не так однозначно.

Транспортный хаб и город курорт после аннексии Крыма.


хаб - но потенциала роста нет, а курорт там больше в оркесностях и Затоке. Использовать конкретно город Одессу как морской курорт - сильно на любителя.
Alex6
 
Повідомлень: 354
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:57

  andrijk777 написав:
  tea написав:Друзі - маю думку,що на протязі найближчого року київська нерухомість на графіку Бомбера почне зростати.Тепер про фактори.
1.Середня зарплатня в Києві за останні три роки зростає не менше,ніж на 20% за рік.
2.Кількіть жителів Києва за рахунок приїжджих постійно зростає.А кожному приїжджому треба десь жити,тому він або купує квартиру,або,що частіше,винаймає в оренду.Потік людей з регіонів найближчі роки не буде зменшуватись.

Що скажете?В кого які думки?

1. Мінус. За середню зарплату ніхто квартир не купляє. І вище вже прокоментували, що пропорційно зростають і витрати на життя.
2. Мінус. В Київ "приїжджають" усі 28 років. Кількість приїжджих не є такою суттєвою в масштабі Києва.

1.Ви,мабуть,не зрозуміли,про що я хотів написати.Я провів ланцюжок:зростання середньої зарплати --зростання ціни оренди--зростання ціни квартири.Мова зовсім не йшла про те,що за середню навіть київську зарплату можна купити київську квартиру.
2.Згоден,що в Київ приїжджають всі 28 років.Але така міграція з регіонів нерівномірна.Під час кризи потік людей зменшується,як тільки криза позаду і починається збільшення робочих місць і зростання зарплат,потік збільшується,що ми і спостерігаємо приблизно останні півтора-два роки.
Востаннє редагувалось tea в Сер 13 чер, 2018 22:59, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
Повідомлень: 14341
З нами з: 15.11.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 1703 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:57

  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Alex6 написав:Одесса не так однозначно.

Транспортный хаб и город курорт после аннексии Крыма.


хаб - но потенциала роста нет, а курорт там больше в оркесностях и Затоке. Использовать конкретно город Одессу как морской курорт - сильно на любителя.

пару недель назад в Южном Каргил открыл новый терминал. Десятки миллионов долларов инвестиций. По строительству жилья Одесса на втором месте после Киева. Вы видно давнов Аркадии не были, движ с мая по октябрь.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18709
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:59

  Оранжевый-хит сезона написав:Одесса, Киев, Львов - три города которые имеют перспективы.

Я б ще додав Дніпро і Харків.
tea
 
Повідомлень: 14341
З нами з: 15.11.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 1703 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:00

  tea написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Одесса, Киев, Львов - три города которые имеют перспективы.

Я б ще додав Дніпро і Харків.

смотрите статистику, эти города лидеры по сокращению населения
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18709
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:02

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Хитрый лендлорд написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Одесса, Киев, Львов - три города которые имеют перспективы.


Одесса не так однозначно.


Львов тоже.

Если в Украине - то только и исключительно Киев.

В корне не согласен, Одесса и Львов имеют больше шансов чем Киев. Транспортные коридоры и культурные центры.



Ерунда.

Кто будет массово ехать жить во Львов? Западенцы поедут в Польщу, а не во Львов.

Кто будет массово ехать в Одессу на пмж?

А в Киев будут ехать со всей Украины, вот посмотрите - Макс из Одессы, а живет в Киеве, а сколько киевлян живут в Одессе?


Киев пылесосит население центральной Украины. Западная Украина едет в ЕС, Восточная - тоже в Киев или РФ.

При этом цены в Киеве и Одессе/Львове сопоставимые.

Если покупать что-то в Украине - то только Киев. Или если Киев не нравится - то тогда не покупать внутри страны ничего вообще.

Мы помним что ты вложился в Одессу, вот и оправдываешь свой выбор, но если это не магазин на Дерибасовской, то через пару лет ты жестоко разочаруешься в своей инвестиции.
Хитрый лендлорд
 
Повідомлень: 29
З нами з: 10.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все рейтинги показывают на выборах в ВРУ большинство БЮТ и Опоблока. Живите с этим.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18709
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:При чем тут курс, ипотека с 2010 в гривне без вариантов.
Брать ипотеку даже при текущих условиях может быть вполне выгодно но по конкретных вводных. Все относительно

Не соглашусь. В сегодняшних условиях при сегодняшних ставках не "брать в гривне без вариантов", а "не брать вообще".
Случаи, когда она имеет смысл, если не ставить на скачок курса, можно по пальцам пересчитать.
Vlad442
 
Повідомлень: 4351
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13431344134513461347 ... 1349>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1078, 1079, 1080
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10799 1968440
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 19:48
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 85059
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24194
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.