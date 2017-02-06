В корне не согласен, Одесса и Львов имеют больше шансов чем Киев. Транспортные коридоры и культурные центры.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 22:48
В корне не согласен, Одесса и Львов имеют больше шансов чем Киев. Транспортные коридоры и культурные центры.
Додано: Сер 13 чер, 2018 22:48
Ну, пока что аренда не является неподъемной. 1,5-комнатные сдают где-то за 50% от средней з/п (нетто) по региону. Цена квадрата новостроя 1,5 средних з/п. Т.е. окупаемость инвестиции около 10 лет. Ипотека под 3-4% для меня вообще кажется рассрочкой ))) Так что пока сложно назвать это пузырем. А учитывая тенденцию к росту зарплат - так и подавно. Хотя стоит отметить, что цены на превичку выросли процентов на 10-15 за последний год.
Украинцы на рынке не так чтобы слишком значительную роль играли. Большинство все-таки едет на низкоквалифицированный труд, живут, в основном, в общагах. Люди с квалификацией особо никуда дальше или обратно не едут. Из нескольких десятков своих коллег-украинцев за год с лишним работы не знаю никого, кто бы вернулся. Город развивается, возникают новые и расширяются уже существующие компании. Так что пока дефицита понаехов опасаться не стоит.
Додано: Сер 13 чер, 2018 22:52
хаб - но потенциала роста нет, а курорт там больше в оркесностях и Затоке. Использовать конкретно город Одессу как морской курорт - сильно на любителя.
Додано: Сер 13 чер, 2018 22:57
1.Ви,мабуть,не зрозуміли,про що я хотів написати.Я провів ланцюжок:зростання середньої зарплати --зростання ціни оренди--зростання ціни квартири.Мова зовсім не йшла про те,що за середню навіть київську зарплату можна купити київську квартиру.
2.Згоден,що в Київ приїжджають всі 28 років.Але така міграція з регіонів нерівномірна.Під час кризи потік людей зменшується,як тільки криза позаду і починається збільшення робочих місць і зростання зарплат,потік збільшується,що ми і спостерігаємо приблизно останні півтора-два роки.
Востаннє редагувалось tea в Сер 13 чер, 2018 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 чер, 2018 22:57
пару недель назад в Южном Каргил открыл новый терминал. Десятки миллионов долларов инвестиций. По строительству жилья Одесса на втором месте после Киева. Вы видно давнов Аркадии не были, движ с мая по октябрь.
Додано: Сер 13 чер, 2018 22:59
Додано: Сер 13 чер, 2018 23:00
Додано: Сер 13 чер, 2018 23:02
Ерунда.
Кто будет массово ехать жить во Львов? Западенцы поедут в Польщу, а не во Львов.
Кто будет массово ехать в Одессу на пмж?
А в Киев будут ехать со всей Украины, вот посмотрите - Макс из Одессы, а живет в Киеве, а сколько киевлян живут в Одессе?
Киев пылесосит население центральной Украины. Западная Украина едет в ЕС, Восточная - тоже в Киев или РФ.
При этом цены в Киеве и Одессе/Львове сопоставимые.
Если покупать что-то в Украине - то только Киев. Или если Киев не нравится - то тогда не покупать внутри страны ничего вообще.
Мы помним что ты вложился в Одессу, вот и оправдываешь свой выбор, но если это не магазин на Дерибасовской, то через пару лет ты жестоко разочаруешься в своей инвестиции.
Додано: Сер 13 чер, 2018 23:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все рейтинги показывают на выборах в ВРУ большинство БЮТ и Опоблока. Живите с этим.
Додано: Сер 13 чер, 2018 23:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не соглашусь. В сегодняшних условиях при сегодняшних ставках не "брать в гривне без вариантов", а "не брать вообще".
Случаи, когда она имеет смысл, если не ставить на скачок курса, можно по пальцам пересчитать.
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