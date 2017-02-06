Хитрый лендлорд написав:

Оранжевый-хит сезона написав: Хитрый лендлорд написав:

Одесса не так однозначно.





Львов тоже.



Если в Украине - то только и исключительно Киев. Одесса не так однозначно.Львов тоже.Если в Украине - то только и исключительно Киев.

В корне не согласен, Одесса и Львов имеют больше шансов чем Киев. Транспортные коридоры и культурные центры. В корне не согласен, Одесса и Львов имеют больше шансов чем Киев. Транспортные коридоры и культурные центры.

Ерунда.Кто будет массово ехать жить во Львов? Западенцы поедут в Польщу, а не во Львов.Кто будет массово ехать в Одессу на пмж?А в Киев будут ехать со всей Украины, вот посмотрите - Макс из Одессы, а живет в Киеве, а сколько киевлян живут в Одессе?Киев пылесосит население центральной Украины. Западная Украина едет в ЕС, Восточная - тоже в Киев или РФ.При этом цены в Киеве и Одессе/Львове сопоставимые.Если покупать что-то в Украине - то только Киев. Или если Киев не нравится - то тогда не покупать внутри страны ничего вообще.Мы помним что ты вложился в Одессу, вот и оправдываешь свой выбор, но если это не магазин на Дерибасовской, то через пару лет ты жестоко разочаруешься в своей инвестиции.