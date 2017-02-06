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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Одессу застраивают варварски и убого. При чем самые лучшие места, исторический центр, первую линию от моря. Я каждый раз приезжаю и матерюсь. Не могу на это спокойно смотреть. В Киеве тоже убржества полно, но оно в основном, в спальниках, а в центре строят что-то более-менее интересное. В Одессе убого строят везде. Поэтому Одессу даже не рассматриваю, несмотря на родмтвенные связи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  andrijk777 написав:3. Навіс квартир. Не знаю скільки тих квартир "в навісі", але їх точно більше ніж в попередні роки.

Этот навес выкуплен. Люди могут годами сидеть и продавать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:07

  Оранжевый-хит сезона написав:Все рейтинги показывают на выборах в ВРУ большинство БЮТ и Опоблока. Живите с этим.



Если убрать экономику, то БЮТ на сегодня самый лучший выбор, к сожалению.

Юльку одинаково любят/не любят во всей стране, значит не будет раскола на Запад/Восток, и у нее есть контакты в США и РФ что-бы нормализовать внешнюю политику.

Никто другой сейчас на такое не способен.

Если полностью победит Оппоблок - сможет ли с этим жить Львов?

Если полностью победит Свобода - сможет ли с этим жить Харьков?

А с БЮТом смогут жить и Львов, и Харьков, и Киев.

Выбираем лучшего из худших.
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:07

  Хитрый лендлорд написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Хитрый лендлорд написав:
Одесса не так однозначно.


Львов тоже.

Если в Украине - то только и исключительно Киев.

В корне не согласен, Одесса и Львов имеют больше шансов чем Киев. Транспортные коридоры и культурные центры.



Ерунда.

Кто будет массово ехать жить во Львов? Западенцы поедут в Польщу, а не во Львов.

Кто будет массово ехать в Одессу на пмж?

А в Киев будут ехать со всей Украины, вот посмотрите - Макс из Одессы, а живет в Киеве, а сколько киевлян живут в Одессе?


Киев пылесосит население центральной Украины. Западная Украина едет в ЕС, Восточная - тоже в Киев или РФ.

При этом цены в Киеве и Одессе/Львове сопоставимые.

Если покупать что-то в Украине - то только Киев. Или если Киев не нравится - то тогда не покупать внутри страны ничего вообще.

Мы помним что ты вложился в Одессу, вот и оправдываешь свой выбор, но если это не магазин на Дерибасовской, то через пару лет ты жестоко разочаруешься в своей инвестиции.

есть понятие внутренний туризм. Семинары, конференции это или Одесса или Львов. Вспомни 2008 год, когда на майские пробка в Одессу начиналась за 15 километров до города. Во Львове на рождество все центральные рестораны заполнены иностранцами были в этом году. Все отели удвоили ценники. Я пишу о том что сам видел.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Одессу бы пару приличных киевских застройщиков. Появилась SAGA Development со своим Кандинским - и как глоток свежего воздуха в этом болоте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:10

  airmax78 написав:Одессу застраивают варварски и убого. При чем самые лучшие места, исторический центр, первую линию от моря. Я каждый раз приезжаю и матерюсь. Не могу на это спокойно смотреть. В Киеве тоже убржества полно, но оно в основном, в спальниках, а в центре строят что-то более-менее интересное. В Одессе убого строят везде. Поэтому Одессу даже не рассматриваю, несмотря на родмтвенные связи.

почитал тебя и понимаю что всё правильно сделал :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:11

  Оранжевый-хит сезона написав:По строительству жилья Одесса на втором месте после Киева


И что тут хорошего для инвестора? Что предложения будет все больше?


. Вы видно давнов Аркадии не были, движ с мая по октябрь.


А с октября по май? Тоесть полгода профит, а полгода сосешь лапу? Нафиг такую аренду!
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:11

  Хитрый лендлорд написав:Если убрать экономику, то БЮТ на сегодня самый лучший выбор, к сожалению.

Выбираем лучшего из худших.


Откуда у хитрого лендлорда столько наивности ?

БЮТ - это снова разворот страны на 180%, но денег на этот раз уже не даст никто.

П.С. недвига сложится в 2 раза минимум.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:11

  Хитрый лендлорд написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Все рейтинги показывают на выборах в ВРУ большинство БЮТ и Опоблока. Живите с этим.



Если убрать экономику, то БЮТ на сегодня самый лучший выбор, к сожалению.

Юльку одинаково любят/не любят во всей стране, значит не будет раскола на Запад/Восток, и у нее есть контакты в США и РФ что-бы нормализовать внешнюю политику.

Никто другой сейчас на такое не способен.

Если полностью победит Оппоблок - сможет ли с этим жить Львов?

Если полностью победит Свобода - сможет ли с этим жить Харьков?

А с БЮТом смогут жить и Львов, и Харьков, и Киев.

Выбираем лучшего из худших.

Скажите лучше, сколько Украине будет стоить первый день Юлькиного президентства? С кем и чем наша церковная мышь рассчитается за финансирование своей избирательной программы? А то ваш "лучший сорт говна" может оказаться запредельно дорогим для страны.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 13 чер, 2018 23:12, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  tea написав:2.Згоден,що в Київ приїжджають всі 28 років.Але така міграція з регіонів нерівномірна.Під час кризи потік людей зменшується,як тільки криза позаду і починається збільшення робочих місць і зростання зарплат,потік збільшується,що ми і спостерігаємо приблизно останні півтора-два роки.

Думаю, что наоборот. Когда кризис в столице еще что-то можно заработать, а в провинции совсем тяжко.
Vlad442
 
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