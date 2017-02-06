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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 чер, 2018 23:04
Одессу застраивают варварски и убого. При чем самые лучшие места, исторический центр, первую линию от моря. Я каждый раз приезжаю и матерюсь. Не могу на это спокойно смотреть. В Киеве тоже убржества полно, но оно в основном, в спальниках, а в центре строят что-то более-менее интересное. В Одессе убого строят везде. Поэтому Одессу даже не рассматриваю, несмотря на родмтвенные связи.
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airmax78
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Додано: Сер 13 чер, 2018 23:05
andrijk777 написав:
3. Навіс квартир. Не знаю скільки тих квартир "в навісі", але їх точно більше ніж в попередні роки.
Этот навес выкуплен. Люди могут годами сидеть и продавать.
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Vlad442
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Додано: Сер 13 чер, 2018 23:07
Оранжевый-хит сезона написав:
Все рейтинги показывают на выборах в ВРУ большинство БЮТ и Опоблока. Живите с этим.
Если убрать экономику, то БЮТ на сегодня самый лучший выбор, к сожалению.
Юльку одинаково любят/не любят во всей стране, значит не будет раскола на Запад/Восток, и у нее есть контакты в США и РФ что-бы нормализовать внешнюю политику.
Никто другой сейчас на такое не способен.
Если полностью победит Оппоблок - сможет ли с этим жить Львов?
Если полностью победит Свобода - сможет ли с этим жить Харьков?
А с БЮТом смогут жить и Львов, и Харьков, и Киев.
Выбираем лучшего из худших.
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Хитрый лендлорд
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Додано: Сер 13 чер, 2018 23:07
Хитрый лендлорд написав: Оранжевый-хит сезона написав: Хитрый лендлорд написав:
Одесса не так однозначно.
Львов тоже.
Если в Украине - то только и исключительно Киев.
В корне не согласен, Одесса и Львов имеют больше шансов чем Киев. Транспортные коридоры и культурные центры.
Ерунда.
Кто будет массово ехать жить во Львов? Западенцы поедут в Польщу, а не во Львов.
Кто будет массово ехать в Одессу на пмж?
А в Киев будут ехать со всей Украины, вот посмотрите - Макс из Одессы, а живет в Киеве, а сколько киевлян живут в Одессе?
Киев пылесосит население центральной Украины. Западная Украина едет в ЕС, Восточная - тоже в Киев или РФ.
При этом цены в Киеве и Одессе/Львове сопоставимые.
Если покупать что-то в Украине - то только Киев. Или если Киев не нравится - то тогда не покупать внутри страны ничего вообще.
Мы помним что ты вложился в Одессу, вот и оправдываешь свой выбор, но если это не магазин на Дерибасовской, то через пару лет ты жестоко разочаруешься в своей инвестиции.
есть понятие внутренний туризм. Семинары, конференции это или Одесса или Львов. Вспомни 2008 год, когда на майские пробка в Одессу начиналась за 15 километров до города. Во Львове на рождество все центральные рестораны заполнены иностранцами были в этом году. Все отели удвоили ценники. Я пишу о том что сам видел.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 13 чер, 2018 23:08
В Одессу бы пару приличных киевских застройщиков. Появилась SAGA Development со своим Кандинским - и как глоток свежего воздуха в этом болоте.
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airmax78
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Додано: Сер 13 чер, 2018 23:11
Оранжевый-хит сезона написав:
По строительству жилья Одесса на втором месте после Киева
И что тут хорошего для инвестора? Что предложения будет все больше?
. Вы видно давнов Аркадии не были, движ с мая по октябрь.
А с октября по май? Тоесть полгода профит, а полгода сосешь лапу? Нафиг такую аренду!
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Хитрый лендлорд
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Додано: Сер 13 чер, 2018 23:11
Хитрый лендлорд написав:
Если убрать экономику, то БЮТ на сегодня самый лучший выбор, к сожалению.
Выбираем лучшего из худших.
Откуда у хитрого лендлорда столько наивности ?
БЮТ - это снова разворот страны на 180%, но денег на этот раз уже не даст никто.
П.С. недвига сложится в 2 раза минимум.
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Alex6
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Додано: Сер 13 чер, 2018 23:11
Хитрый лендлорд написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Все рейтинги показывают на выборах в ВРУ большинство БЮТ и Опоблока. Живите с этим.
Если убрать экономику, то БЮТ на сегодня самый лучший выбор, к сожалению.
Юльку одинаково любят/не любят во всей стране, значит не будет раскола на Запад/Восток, и у нее есть контакты в США и РФ что-бы нормализовать внешнюю политику.
Никто другой сейчас на такое не способен.
Если полностью победит Оппоблок - сможет ли с этим жить Львов?
Если полностью победит Свобода - сможет ли с этим жить Харьков?
А с БЮТом смогут жить и Львов, и Харьков, и Киев.
Выбираем лучшего из худших.
Скажите лучше, сколько Украине будет стоить первый день Юлькиного президентства? С кем и чем наша церковная мышь рассчитается за финансирование своей избирательной программы? А то ваш "лучший сорт говна" может оказаться запредельно дорогим для страны.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 13 чер, 2018 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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airmax78
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Додано: Сер 13 чер, 2018 23:11
tea написав:
2.Згоден,що в Київ приїжджають всі 28 років.Але така міграція з регіонів нерівномірна.Під час кризи потік людей зменшується,як тільки криза позаду і починається збільшення робочих місць і зростання зарплат,потік збільшується,що ми і спостерігаємо приблизно останні півтора-два роки.
Думаю, что наоборот. Когда кризис в столице еще что-то можно заработать, а в провинции совсем тяжко.
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Vlad442
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