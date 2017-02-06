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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13451346134713481349>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:13

  Оранжевый-хит сезона написав:
  tea написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Одесса, Киев, Львов - три города которые имеют перспективы.

Я б ще додав Дніпро і Харків.

смотрите статистику, эти города лидеры по сокращению населения

Приведите статистику лидерства Харькова по сокращению населения.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:13

  Alex6 написав:
  Хитрый лендлорд написав:Если убрать экономику, то БЮТ на сегодня самый лучший выбор, к сожалению.

Выбираем лучшего из худших.


Откуда у хитрого лендлорда столько наивности ?

БЮТ - это снова разворот страны на 180%, но денег на этот раз уже не даст никто.

П.С. недвига сложится в 2 раза минимум.



Это не наивность а прагматизм.

Нужно думать не о деньгах, а о физическом выживании страны.

Кстати: Рф влила за 4 года в Крым 10 млрд дол.

А сколько всей Украине за это время дал МВФ? Сопоставить сможете?
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:15

  Хитрый лендлорд написав:
Это не наивность а прагматизм.

Нужно думать не о деньгах, а о физическом выживании страны.


Как раз при этом сценарии физическое выживание имеет наименьшие шансы.

Максимум Южно-Украинский Федеральный Округ РФ.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Киеве должны понимать, что вся мировая система идёт вразнос и когда ее порвёт, то мы или будем организованы, или нас накроет волной и мы утонем как котята.
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:17

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  tea написав:Я б ще додав Дніпро і Харків.

смотрите статистику, эти города лидеры по сокращению населения

Приведите статистику лидерства Харькова по сокращению населения.

Третье место после Днепра и Донецка http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 318_u.html
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:18

  Alex6 написав:
  Хитрый лендлорд написав:
Это не наивность а прагматизм.

Нужно думать не о деньгах, а о физическом выживании страны.


Как раз при этом сценарии физическое выживание имеет наименьшие шансы.

Максимум Южно-Украинский Федеральный Округ РФ.



Назовите другого кандидата и партию, одинаково приемлемую для Запада, Центра и Востока нашей страны?
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:21

  Хитрый лендлорд написав:
  Alex6 написав:
  Хитрый лендлорд написав:
Это не наивность а прагматизм.

Нужно думать не о деньгах, а о физическом выживании страны.


Как раз при этом сценарии физическое выживание имеет наименьшие шансы.

Максимум Южно-Украинский Федеральный Округ РФ.



Назовите другого кандидата и партию, одинаково приемлемую для Запада, Центра и Востока нашей страны?


В данном случае забаганки Востока никому не интересны. То что сейчас есть - наилучший вариант на следующие 5 лет.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:21

  Хитрый лендлорд написав:
  Alex6 написав:Откуда у хитрого лендлорда столько наивности ?

БЮТ - это снова разворот страны на 180%, но денег на этот раз уже не даст никто.

П.С. недвига сложится в 2 раза минимум.



Это не наивность а прагматизм.

Нужно думать не о деньгах, а о физическом выживании страны.

Кстати: Рф влила за 4 года в Крым 10 млрд дол.

А сколько всей Украине за это время дал МВФ? Сопоставить сможете?

Это штампик из рашкинской пропаганды "расея-широкая душа - всех кормит". Типа как СССР. А на самом деле рашка, купив Юльчелу, жестко отымела Украину в течение более 7 лет. И вытащить их чл из нашей задницы удалось только при Порохе. Первое что сделает Юльчела - снимет Украине шаровары и опустит обратно в позу. Газпром, мы больше не будем брыкаться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, никто денег просто так нам не даст, что за Карго-культ?

Типа США сейчас просто так деньги дает и в позу нас не ставит.

Мы просто один болт сменили на другой.

Пора начинать жить своим умом, запаса прочности уже нету.
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:24

  airmax78 написав:
  Хитрый лендлорд написав:

Это не наивность а прагматизм.

Нужно думать не о деньгах, а о физическом выживании страны.

Кстати: Рф влила за 4 года в Крым 10 млрд дол.

А сколько всей Украине за это время дал МВФ? Сопоставить сможете?

Это штампик из рашкинской пропаганды "расея-широкая душа - всех кормит". Типа как СССР. А на самом деле рашка, купив Юльчелу, жестко отымела Украину в течение более 7 лет. И вытащить их чл из нашей задницы удалось только при Порохе. Первое что сделает Юльчела - снимет Украине шаровары и опустит обратно в позу. Газпром, мы больше не будем брыкаться.

не думаю, процес необратимый, нам физически не нужно столько газа
Оранжевый-хит сезона
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