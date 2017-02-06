Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Alex6 написав:Откуда у хитрого лендлорда столько наивности ?
БЮТ - это снова разворот страны на 180%, но денег на этот раз уже не даст никто.
П.С. недвига сложится в 2 раза минимум.
Это не наивность а прагматизм.
Нужно думать не о деньгах, а о физическом выживании страны.
Кстати: Рф влила за 4 года в Крым 10 млрд дол.
А сколько всей Украине за это время дал МВФ? Сопоставить сможете?
Это штампик из рашкинской пропаганды "расея-широкая душа - всех кормит". Типа как СССР. А на самом деле рашка, купив Юльчелу, жестко отымела Украину в течение более 7 лет. И вытащить их чл из нашей задницы удалось только при Порохе. Первое что сделает Юльчела - снимет Украине шаровары и опустит обратно в позу. Газпром, мы больше не будем брыкаться.
Нужно думать не о деньгах, а о физическом выживании страны.
Кстати: Рф влила за 4 года в Крым 10 млрд дол.
А сколько всей Украине за это время дал МВФ? Сопоставить сможете?
Это штампик из рашкинской пропаганды "расея-широкая душа - всех кормит". Типа как СССР. А на самом деле рашка, купив Юльчелу, жестко отымела Украину в течение более 7 лет. И вытащить их чл из нашей задницы удалось только при Порохе. Первое что сделает Юльчела - снимет Украине шаровары и опустит обратно в позу. Газпром, мы больше не будем брыкаться.
не думаю, процес необратимый, нам физически не нужно столько газа