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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1346134713481349>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:25

  Оранжевый-хит сезона написав:Третье место после Днепра и Донецка http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 318_u.html

Это только соотношение умерших-рожденных. Никак не учитывает миграционных потоков и не имеет отношения к росту/уменьшению населения.
Харьков это крупный центр с преимущественно городским населением (которое рожает меньше), поэтому такие цифры в статистике.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:28

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Это штампик из рашкинской пропаганды "расея-широкая душа - всех кормит". Типа как СССР. А на самом деле рашка, купив Юльчелу, жестко отымела Украину в течение более 7 лет. И вытащить их чл из нашей задницы удалось только при Порохе. Первое что сделает Юльчела - снимет Украине шаровары и опустит обратно в позу. Газпром, мы больше не будем брыкаться.

не думаю, процес необратимый, нам физически не нужно столько газа

Так ведь цена на газ - это только один из ударов и не самый болезненный. Их главная цель ГТС, чтобы навсегда застолбить за собой все права на экспорт газа в Европу. Их самый большой страх: разработка месторождений в Украине и заполнение украинской экспортной трубы украинским газом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Напишу по демографии. Полное дно будет в 2020 году. И это ударит по Киеву, в разрезе вторички-совкошлака. Наиболее пострадает Оболонь, она будет котироваться ниже ПОХа, приблизится к Трое.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:29

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Третье место после Днепра и Донецка http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 318_u.html

Это только соотношение умерших-рожденных. Никак не учитывает миграционных потоков и не имеет отношения к росту/уменьшению населения.
Харьков это крупный центр с преимущественно городским населением (которое рожает меньше), поэтому такие цифры в статистике.



Влад, но вы то сам вкладываетесь в Киев.

Подсознательно понимая, что Киев-единственный перспективный город страны.
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:29

Хитрый лендлорд
Кто о чём - а голодная баба за 40 - о болтах :roll: :roll: :roll:
Езжай стояками однухи скупать в самый богатый на рыло по полезным ископаемым регион - там где петухи с г0вна по 9 мес. подмороженными во дворе стоять могут. Там посуточно и 30% рентабельности сделаешь, подвози только своих одноклассниц и собутыльниц якутАм :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:30

  Оранжевый-хит сезона написав:Напишу по демографии. Полное дно будет в 2020 году. И это ударит по Киеву, в разрезе вторички-совкошлака. Наиболее пострадает Оболонь, она будет котироваться ниже ПОХа, приблизится к Трое.



Да ладно!

И что, я буду сдавать единички на ПОХ дороже чем сейчас Оболонь?

Вау!

Хотелось бы конечно, но... завязывай бухать Уну!
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:31

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Третье место после Днепра и Донецка http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 318_u.html

Это только соотношение умерших-рожденных. Никак не учитывает миграционных потоков и не имеет отношения к росту/уменьшению населения.
Харьков это крупный центр с преимущественно городским населением (которое рожает меньше), поэтому такие цифры в статистике.

Сравните миграцию с Киевской и Одесской областями http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 318_u.html
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:32

  Хитрый лендлорд написав:Макс, никто денег просто так нам не даст, что за Карго-культ?

Типа США сейчас просто так деньги дает и в позу нас не ставит.

Мы просто один болт сменили на другой.

Пора начинать жить своим умом, запаса прочности уже нету.

Штатам нужно чтобы мы не ложились под рашку и не становились ее сырьевым и трудовым придатком. То же самое Штатам когда-то надо было от Польши и от стран Прибалтики. Я однозначно за вашингтонский обком и против любого сближения с рашкой в ближайшие 10 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:33

  Хитрый лендлорд написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Напишу по демографии. Полное дно будет в 2020 году. И это ударит по Киеву, в разрезе вторички-совкошлака. Наиболее пострадает Оболонь, она будет котироваться ниже ПОХа, приблизится к Трое.



Да ладно!

И что, я буду сдавать единички на ПОХ дороже чем сейчас Оболонь?

Вау!

Хотелось бы конечно, но... завязывай бухать Уну!

скорее всего да, а ты сейчас Оболонь с ПОХом сравни. ПОХ может подкосить только застраивание Голосеево.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уну, ты сделал мой день!

Пойду сейчас обрадую Мальвину что мы в 2020 году из Мальдив вылазить не будем за счет моей удачной инвестиции в ПОХ!

Всем чмоки!
Хитрый лендлорд
 
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