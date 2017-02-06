Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Это только соотношение умерших-рожденных. Никак не учитывает миграционных потоков и не имеет отношения к росту/уменьшению населения. Харьков это крупный центр с преимущественно городским населением (которое рожает меньше), поэтому такие цифры в статистике.
airmax78 написав:Это штампик из рашкинской пропаганды "расея-широкая душа - всех кормит". Типа как СССР. А на самом деле рашка, купив Юльчелу, жестко отымела Украину в течение более 7 лет. И вытащить их чл из нашей задницы удалось только при Порохе. Первое что сделает Юльчела - снимет Украине шаровары и опустит обратно в позу. Газпром, мы больше не будем брыкаться.
не думаю, процес необратимый, нам физически не нужно столько газа
Так ведь цена на газ - это только один из ударов и не самый болезненный. Их главная цель ГТС, чтобы навсегда застолбить за собой все права на экспорт газа в Европу. Их самый большой страх: разработка месторождений в Украине и заполнение украинской экспортной трубы украинским газом.
Это только соотношение умерших-рожденных. Никак не учитывает миграционных потоков и не имеет отношения к росту/уменьшению населения. Харьков это крупный центр с преимущественно городским населением (которое рожает меньше), поэтому такие цифры в статистике.
Влад, но вы то сам вкладываетесь в Киев.
Подсознательно понимая, что Киев-единственный перспективный город страны.
Хитрый лендлорд Кто о чём - а голодная баба за 40 - о болтах Езжай стояками однухи скупать в самый богатый на рыло по полезным ископаемым регион - там где петухи с г0вна по 9 мес. подмороженными во дворе стоять могут. Там посуточно и 30% рентабельности сделаешь, подвози только своих одноклассниц и собутыльниц якутАм
Оранжевый-хит сезона написав:Напишу по демографии. Полное дно будет в 2020 году. И это ударит по Киеву, в разрезе вторички-совкошлака. Наиболее пострадает Оболонь, она будет котироваться ниже ПОХа, приблизится к Трое.
Да ладно!
И что, я буду сдавать единички на ПОХ дороже чем сейчас Оболонь?
Это только соотношение умерших-рожденных. Никак не учитывает миграционных потоков и не имеет отношения к росту/уменьшению населения. Харьков это крупный центр с преимущественно городским населением (которое рожает меньше), поэтому такие цифры в статистике.
Хитрый лендлорд написав:Макс, никто денег просто так нам не даст, что за Карго-культ?
Типа США сейчас просто так деньги дает и в позу нас не ставит.
Мы просто один болт сменили на другой.
Пора начинать жить своим умом, запаса прочности уже нету.
Штатам нужно чтобы мы не ложились под рашку и не становились ее сырьевым и трудовым придатком. То же самое Штатам когда-то надо было от Польши и от стран Прибалтики. Я однозначно за вашингтонский обком и против любого сближения с рашкой в ближайшие 10 лет.
Оранжевый-хит сезона написав:Напишу по демографии. Полное дно будет в 2020 году. И это ударит по Киеву, в разрезе вторички-совкошлака. Наиболее пострадает Оболонь, она будет котироваться ниже ПОХа, приблизится к Трое.
Да ладно!
И что, я буду сдавать единички на ПОХ дороже чем сейчас Оболонь?
Вау!
Хотелось бы конечно, но... завязывай бухать Уну!
скорее всего да, а ты сейчас Оболонь с ПОХом сравни. ПОХ может подкосить только застраивание Голосеево.