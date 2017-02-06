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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1347134813491350>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:37

  Хитрый лендлорд написав:
  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Третье место после Днепра и Донецка http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 318_u.html

Это только соотношение умерших-рожденных. Никак не учитывает миграционных потоков и не имеет отношения к росту/уменьшению населения.
Харьков это крупный центр с преимущественно городским населением (которое рожает меньше), поэтому такие цифры в статистике.



Влад, но вы то сам вкладываетесь в Киев.

Подсознательно понимая, что Киев-единственный перспективный город страны.

Да, Киев это в масштабах Украины беспроигрышный вариант.
Подходит для удаленной сдачи. Можно сесть на поезд, за день решить вопросы и назад. Транспортный центр Украины.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:39

  airmax78 написав:Я однозначно за вашингтонский обком ..в ближайшие 10 лет.


Га га га!

Если старина Трамп впрыгнет на второй срок, вы афигеете
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:39

  Хитрый лендлорд написав:Уну, ты сделал мой день!

Пойду сейчас обрадую Мальвину что мы в 2020 году из Мальдив вылазить не будем за счет моей удачной инвестиции в ПОХ!

Всем чмоки!

Странный ты, когда я писал о ПОХе как о новой парадигме меня Захер обвинял что я "парадиз" расписываю. Теперь когда я о Голосеево пишу мне опять никто не верит. А я просто смотрю на 5 лет вперёд.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Штатам нужно чтобы мы не ложились под рашку и не становились ее сырьевым и трудовым придатком. То же самое Штатам когда-то надо было от Польши и от стран Прибалтики. Я однозначно за вашингтонский обком и против любого сближения с рашкой в ближайшие 10 лет.

Если посмотреть, чего добились под крылом вашингтонского обкома Польша, Прибалтика, Грузия и сравнить с Арменией, Белоруссией, Таджикистаном, то я за тоже за вашингтонский.
Америка требует от своих сателлитов приверженности демократическим ценностям, бизнес среду и т. п. Россия личной преданности местных царьков.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уже этот 2018 год осенью резко изменит в Киеве всё.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Влад, США - это классическая империя на сегодня. По аналогии с Римской империей, с Британской империей и т.д.

Это не международный меценат.

Избиратели Трампа живут в Оклахоме, а не в Полтаве. И думать о благополучии первых он будет, а вторых - нет.
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:53

  Хитрый лендлорд написав:Влад, США - это классическая империя на сегодня. По аналогии с Римской империей, с Британской империей и т.д.

Это не международный меценат.

Избиратели Трампа живут в Оклахоме, а не в Полтаве. И думать о благополучии первых он будет, а вторых - нет.

А xyйлу насрать даже на своих рабов в Воронеже, не то что на украинцев в Полтаве. Трибека, вы ведете здесь зловредную злонамеренную пропаганду лояльности россии. Это позор. Это неприемлемо.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:57

От совки - опять полит срач развели. :evil:
По ипотеке.
Банки оценивают гостинку на Лесном при дачи денег под залог гостинки в 10 куе.
В банках понимают - будет дешеветь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 00:02

  airmax78 написав: Я однозначно за вашингтонский обком и против любого сближения с рашкой в ближайшие 10 лет.


  Vlad442 написав:я за тоже за вашингтонский.



Раб не ищет свободы, раб ищет более доброго хозяина (с)

Без обид, к сожалению вы лучшие представители украинцев, но менталитет в нас всех вьелся столетиями..
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 00:15

  Хитрый лендлорд написав:
  airmax78 написав: Я однозначно за вашингтонский обком и против любого сближения с рашкой в ближайшие 10 лет.


  Vlad442 написав:я за тоже за вашингтонский.



Раб не ищет свободы, раб ищет более доброго хозяина (с)

Без обид, к сожалению вы лучшие представители украинцев, но менталитет в нас всех вьелся столетиями..

Свобода в Сомали, в Афганистане. В Сирии сейчас свобода. В Штатах была в 18-19м веке на Диком Западе. В остальных цивилизованных странах или верховенство права или сначала диктатура, а потом все равно верховенство права. Исключение - Китай. Путь развития, который нам предлагает рашка - нам нах не нужен. Мы по нему уже 25 лет опускаемся в бездну. Поэтому да, если нам на данном историческом этапе суждено быть объектом управления, то пусть это будет Вашингтон, а не Москва.
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