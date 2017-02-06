Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Это только соотношение умерших-рожденных. Никак не учитывает миграционных потоков и не имеет отношения к росту/уменьшению населения. Харьков это крупный центр с преимущественно городским населением (которое рожает меньше), поэтому такие цифры в статистике.
Влад, но вы то сам вкладываетесь в Киев.
Подсознательно понимая, что Киев-единственный перспективный город страны.
Да, Киев это в масштабах Украины беспроигрышный вариант. Подходит для удаленной сдачи. Можно сесть на поезд, за день решить вопросы и назад. Транспортный центр Украины.
airmax78 написав:Штатам нужно чтобы мы не ложились под рашку и не становились ее сырьевым и трудовым придатком. То же самое Штатам когда-то надо было от Польши и от стран Прибалтики. Я однозначно за вашингтонский обком и против любого сближения с рашкой в ближайшие 10 лет.
Если посмотреть, чего добились под крылом вашингтонского обкома Польша, Прибалтика, Грузия и сравнить с Арменией, Белоруссией, Таджикистаном, то я за тоже за вашингтонский. Америка требует от своих сателлитов приверженности демократическим ценностям, бизнес среду и т. п. Россия личной преданности местных царьков.
От совки - опять полит срач развели. По ипотеке. Банки оценивают гостинку на Лесном при дачи денег под залог гостинки в 10 куе. В банках понимают - будет дешеветь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
airmax78 написав: Я однозначно за вашингтонский обком и против любого сближения с рашкой в ближайшие 10 лет.
Vlad442 написав:я за тоже за вашингтонский.
Раб не ищет свободы, раб ищет более доброго хозяина (с)
Без обид, к сожалению вы лучшие представители украинцев, но менталитет в нас всех вьелся столетиями..
Свобода в Сомали, в Афганистане. В Сирии сейчас свобода. В Штатах была в 18-19м веке на Диком Западе. В остальных цивилизованных странах или верховенство права или сначала диктатура, а потом все равно верховенство права. Исключение - Китай. Путь развития, который нам предлагает рашка - нам нах не нужен. Мы по нему уже 25 лет опускаемся в бездну. Поэтому да, если нам на данном историческом этапе суждено быть объектом управления, то пусть это будет Вашингтон, а не Москва.