Т.е. скоро любой врозеточник сможет переквалифицироваться в лендлорды всего за год работы?
Ваганыч, ты?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 чер, 2018 00:19
Додано: Чет 14 чер, 2018 00:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Макс, зачем с такими взглядами жить в Украине?
Чего бы не продать прэлэсть и чемодан-аэропорт-Денвер?
Денег вам там точно хватит если не на покупку жилья, то на первый взнос по ипотеке точно, ну и сразу рывок из третьего мира в первый.
Вопрос серьезный, кстати, без насмешки.
Додано: Чет 14 чер, 2018 00:29
Потенциальных ленлордов в первичку НБУ предупреждает
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 14 чер, 2018 00:37
Ну, хрущик - он всегда свою аудиторию найдет. А раз хрущики больше не строят, то и перенасыщение им не грозит. И пока инвесторы в модные МОПы будут демпинговать друг против друга, счастливый обладатель уже обрушевшегося хрущика будет продолжать стричь понаехов.
Додано: Чет 14 чер, 2018 00:39
Я об этом говорил еще год назад, но ..
Додано: Чет 14 чер, 2018 00:53
да ладно...
в банках понимают, сколько времени и геморра потом продать это залоговое гвно и вводят коэффициенты.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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