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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1347134813491350

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 919
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
193
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
171
Якість будівництва
15%
141
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 00:19

  zahar_ написав:От совки - опять полит срач развели. :evil:
По ипотеке.
Банки оценивают гостинку на Лесном при дачи денег под залог гостинки в 10 куе.
В банках понимают - будет дешеветь.

Т.е. скоро любой врозеточник сможет переквалифицироваться в лендлорды всего за год работы?
Ваганыч, ты?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 00:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, зачем с такими взглядами жить в Украине?

Чего бы не продать прэлэсть и чемодан-аэропорт-Денвер?

Денег вам там точно хватит если не на покупку жилья, то на первый взнос по ипотеке точно, ну и сразу рывок из третьего мира в первый.

Вопрос серьезный, кстати, без насмешки.
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 00:29

Потенциальных ленлордов в первичку НБУ предупреждает https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860
у середньостроковій перспективі привабливість інвестицій у житлову нерухомість для здавання в оренду може знизитися через насиченість ринку.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 00:37

  zahar_ написав:
у середньостроковій перспективі привабливість інвестицій у житлову нерухомість для здавання в оренду може знизитися через насиченість ринку.

Ну, хрущик - он всегда свою аудиторию найдет. А раз хрущики больше не строят, то и перенасыщение им не грозит. И пока инвесторы в модные МОПы будут демпинговать друг против друга, счастливый обладатель уже обрушевшегося хрущика будет продолжать стричь понаехов.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 00:39

  zahar_ написав:Потенциальных ленлордов в первичку НБУ предупреждает https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860
у середньостроковій перспективі привабливість інвестицій у житлову нерухомість для здавання в оренду може знизитися через насиченість ринку.

Я об этом говорил еще год назад, но ..
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 00:53

  zahar_ написав:От совки - опять полит срач развели. :evil:
По ипотеке.
Банки оценивают гостинку на Лесном при дачи денег под залог гостинки в 10 куе.
В банках понимают - будет дешеветь.

да ладно...
в банках понимают, сколько времени и геморра потом продать это залоговое гвно и вводят коэффициенты.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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