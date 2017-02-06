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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1346134713481349>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 924
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
194
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
144
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
172
Якість будівництва
15%
142
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 05:58

  Yuri_T написав:
  zahar_ написав:От совки - опять полит срач развели. :evil:
По ипотеке.
Банки оценивают гостинку на Лесном при дачи денег под залог гостинки в 10 куе.
В банках понимают - будет дешеветь.

да ладно...
в банках понимают, сколько времени и геморра потом продать это залоговое гвно и вводят коэффициенты.

Продать-то его несложно, а вот чтобы забрать - придется попотеть и потратиться. Так что 10ка от банка за гостинку на Лесном - это даже щедро.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  tea написав:Згоден,що в Київ приїжджають всі 28 років.Але така міграція з регіонів нерівномірна.Під час кризи потік людей зменшується,як тільки криза позаду і починається збільшення робочих місць і зростання зарплат,потік збільшується,що ми і спостерігаємо приблизно останні півтора-два роки.

Тут не згоден, в основному люди такі, що якщо вже переїхали раз - більше не вертаються. криза, чи не криза.
Є статистика по моїм знайомим, що були в Киеві, переїхали: США 3 чол, Ірпінь, Вишгород -3, село- 1, Польща - 1. Поки що вже багато років ніхто не повертається.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:18

  zahar_ написав:По ипотеке.
Банки оценивают гостинку на Лесном при дачи денег под залог гостинки в 10 куе.
В банках понимают - будет дешеветь.


Банкам пох на цены и они ничего не знают как и не знали в 2008м.
Но наученные горьким опытом просто страхуются оценивая залог в половину рыночной стоимости.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:23

  sinus написав:
  zahar_ написав:Потенциальных ленлордов в первичку НБУ предупреждает https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860
у середньостроковій перспективі привабливість інвестицій у житлову нерухомість для здавання в оренду може знизитися через насиченість ринку.

Я об этом говорил еще год назад, но ..


Ну это как бы очевидно - но альтернативы то все равно нет. Поэтому только вперед, инвестиции в планово снижающуюся прибыльность.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:34

  Оранжевый-хит сезона написав:Уже этот 2018 год осенью резко изменит в Киеве всё.
ціни Кржн - знову каменем вниз, як 2014 чи 2009???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:46

  BIGor написав:
  tea написав:Згоден,що в Київ приїжджають всі 28 років.Але така міграція з регіонів нерівномірна.Під час кризи потік людей зменшується,як тільки криза позаду і починається збільшення робочих місць і зростання зарплат,потік збільшується,що ми і спостерігаємо приблизно останні півтора-два роки.

Тут не згоден, в основному люди такі, що якщо вже переїхали раз - більше не вертаються. криза, чи не криза.

Ви мене неправильно зрозуміли.Я не писав,що під час кризи дехто повертається додому.Я писав - потік зменшується,тобто є приріст,але менший,ніж після кризи.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:15

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:При чем тут курс, ипотека с 2010 в гривне без вариантов.
Брать ипотеку даже при текущих условиях может быть вполне выгодно но по конкретных вводных. Все относительно

Не соглашусь. В сегодняшних условиях при сегодняшних ставках не "брать в гривне без вариантов", а "не брать вообще".
Случаи, когда она имеет смысл, если не ставить на скачок курса, можно по пальцам пересчитать.

И без ожидания скачков всегда есть условия когда ипотека целесообразна, даже при текущих ставках, вы слишком узко смотрите на вещи
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:24

  tea написав:
  BIGor написав:
  tea написав:Згоден,що в Київ приїжджають всі 28 років.Але така міграція з регіонів нерівномірна.Під час кризи потік людей зменшується,як тільки криза позаду і починається збільшення робочих місць і зростання зарплат,потік збільшується,що ми і спостерігаємо приблизно останні півтора-два роки.

Тут не згоден, в основному люди такі, що якщо вже переїхали раз - більше не вертаються. криза, чи не криза.

Ви мене неправильно зрозуміли.Я не писав,що під час кризи дехто повертається додому.Я писав - потік зменшується,тобто є приріст,але менший,ніж після кризи.

якраз під час кризи потік понаїхів росте, а коли з економікою гаразд, то змісту рипатися кудись нема.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почали продавати бізнес центр левел біля кардинала і метрополії.
Ціни вражають....
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:14

  Хитрый лендлорд написав:Кто будет массово ехать жить во Львов? Западенцы поедут в Польщу, а не во Львов.


Львов - уже практически столица европейского секс-туризма. "эксперты называют центром сексуального туризма в Латинской Америке - Бразилию, в Азии - Таиланд, в Европе - Украину" https://nv.ua/ukraine/events/50-ottenkov-lvova-stolitsa-zapadnoj-ukrainy-stanovitsja-mahnitom-dlja-seks-turizma-2472069.html
Mazay256
 
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