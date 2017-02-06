Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
tea написав:Згоден,що в Київ приїжджають всі 28 років.Але така міграція з регіонів нерівномірна.Під час кризи потік людей зменшується,як тільки криза позаду і починається збільшення робочих місць і зростання зарплат,потік збільшується,що ми і спостерігаємо приблизно останні півтора-два роки.
Тут не згоден, в основному люди такі, що якщо вже переїхали раз - більше не вертаються. криза, чи не криза. Є статистика по моїм знайомим, що були в Киеві, переїхали: США 3 чол, Ірпінь, Вишгород -3, село- 1, Польща - 1. Поки що вже багато років ніхто не повертається.
tea написав:Згоден,що в Київ приїжджають всі 28 років.Але така міграція з регіонів нерівномірна.Під час кризи потік людей зменшується,як тільки криза позаду і починається збільшення робочих місць і зростання зарплат,потік збільшується,що ми і спостерігаємо приблизно останні півтора-два роки.
Тут не згоден, в основному люди такі, що якщо вже переїхали раз - більше не вертаються. криза, чи не криза.
Ви мене неправильно зрозуміли.Я не писав,що під час кризи дехто повертається додому.Я писав - потік зменшується,тобто є приріст,але менший,ніж після кризи.
Faceless написав:При чем тут курс, ипотека с 2010 в гривне без вариантов. Брать ипотеку даже при текущих условиях может быть вполне выгодно но по конкретных вводных. Все относительно
Не соглашусь. В сегодняшних условиях при сегодняшних ставках не "брать в гривне без вариантов", а "не брать вообще". Случаи, когда она имеет смысл, если не ставить на скачок курса, можно по пальцам пересчитать.
И без ожидания скачков всегда есть условия когда ипотека целесообразна, даже при текущих ставках, вы слишком узко смотрите на вещи
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tea написав:Згоден,що в Київ приїжджають всі 28 років.Але така міграція з регіонів нерівномірна.Під час кризи потік людей зменшується,як тільки криза позаду і починається збільшення робочих місць і зростання зарплат,потік збільшується,що ми і спостерігаємо приблизно останні півтора-два роки.
Тут не згоден, в основному люди такі, що якщо вже переїхали раз - більше не вертаються. криза, чи не криза.
Ви мене неправильно зрозуміли.Я не писав,що під час кризи дехто повертається додому.Я писав - потік зменшується,тобто є приріст,але менший,ніж після кризи.
якраз під час кризи потік понаїхів росте, а коли з економікою гаразд, то змісту рипатися кудись нема.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.