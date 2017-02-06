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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:25
Первый написав:
Почали продавати бізнес центр левел біля кардинала і метрополії.
Ціни вражають....
и шо почем?
недавно довелось пообщаться с отделом продаж укрбуда и его начальницей анечкой
дилетанты капец, зато гонору... да Я 12 лет в продажах, блаблабла, зато о земельном налоге не слышала в принципе, а ее подчиненная зарядила цену в уе (предложила обсудить), а на мое замечание шо тут можно уже обсуждать статью и срок выпалила шо помещение принадлежит их директору и ее просто "попросили" его продать, или сдать
короче профи шопестец
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:29
да прям львов
вы наверное давно вечером на крещатике и прилегающих улицах не были
на летних площадках большинство - иностранцы
преимущественно чурбанье, но и белые капы встречаются
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:32
kingkongovets написав:
да прям львов
вы наверное давно вечером на крещатике и прилегающих улицах не были
на летних площадках большинство - иностранцы
преимущественно чурбанье, но и белые капы встречаются
В центре редко бываю, не люблю
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Mazay256
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:35
kingkongovets написав: Первый написав:
Почали продавати бізнес центр левел біля кардинала і метрополії.
Ціни вражають....
и шо почем?
недавно довелось пообщаться с отделом продаж укрбуда и его начальницей анечкой
дилетанты капец, зато гонору... да Я 12 лет в продажах, блаблабла, зато о земельном налоге не слышала в принципе, а ее подчиненная зарядила цену в уе (предложила обсудить), а на мое замечание шо тут можно уже обсуждать статью и срок выпалила шо помещение принадлежит их директору и ее просто "попросили" его продать, или сдать
короче профи шопестец
У мене навіть рука не піднялася щоб зателефонувати. На сайті від 62400 за метр з припискою менше - дорожче. Мінімально 50 метрів. Максимум - 1000. Просто ипануться. Они недострой на торгах за 60 млн купили.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:59
kingkongovets написав:
да прям львов
вы наверное давно вечером на крещатике и прилегающих улицах не были
на летних площадках большинство - иностранцы
преимущественно чурбанье, но и белые капы встречаются
В Аркадии уже несколько лет турецкий сутенёр работает.
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Оранжевый-хит сезона
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