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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1346134713481349

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 924
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
194
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
144
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
172
Якість будівництва
15%
142
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:25

  Первый написав:Почали продавати бізнес центр левел біля кардинала і метрополії.
Ціни вражають....


и шо почем?

недавно довелось пообщаться с отделом продаж укрбуда и его начальницей анечкой
дилетанты капец, зато гонору... да Я 12 лет в продажах, блаблабла, зато о земельном налоге не слышала в принципе, а ее подчиненная зарядила цену в уе (предложила обсудить), а на мое замечание шо тут можно уже обсуждать статью и срок выпалила шо помещение принадлежит их директору и ее просто "попросили" его продать, или сдать
короче профи шопестец
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:29

  Mazay256 написав:
  Хитрый лендлорд написав:Кто будет массово ехать жить во Львов? Западенцы поедут в Польщу, а не во Львов.


Львов - уже практически столица европейского секс-туризма. "эксперты называют центром сексуального туризма в Латинской Америке - Бразилию, в Азии - Таиланд, в Европе - Украину" https://nv.ua/ukraine/events/50-ottenkov-lvova-stolitsa-zapadnoj-ukrainy-stanovitsja-mahnitom-dlja-seks-turizma-2472069.html


да прям львов
вы наверное давно вечером на крещатике и прилегающих улицах не были
на летних площадках большинство - иностранцы
преимущественно чурбанье, но и белые капы встречаются
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:32

  kingkongovets написав:да прям львов
вы наверное давно вечером на крещатике и прилегающих улицах не были
на летних площадках большинство - иностранцы
преимущественно чурбанье, но и белые капы встречаются


В центре редко бываю, не люблю
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:35

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Почали продавати бізнес центр левел біля кардинала і метрополії.
Ціни вражають....


и шо почем?

недавно довелось пообщаться с отделом продаж укрбуда и его начальницей анечкой
дилетанты капец, зато гонору... да Я 12 лет в продажах, блаблабла, зато о земельном налоге не слышала в принципе, а ее подчиненная зарядила цену в уе (предложила обсудить), а на мое замечание шо тут можно уже обсуждать статью и срок выпалила шо помещение принадлежит их директору и ее просто "попросили" его продать, или сдать
короче профи шопестец


У мене навіть рука не піднялася щоб зателефонувати. На сайті від 62400 за метр з припискою менше - дорожче. Мінімально 50 метрів. Максимум - 1000. Просто ипануться. Они недострой на торгах за 60 млн купили.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:59

  kingkongovets написав:
  Mazay256 написав:
  Хитрый лендлорд написав:Кто будет массово ехать жить во Львов? Западенцы поедут в Польщу, а не во Львов.


Львов - уже практически столица европейского секс-туризма. "эксперты называют центром сексуального туризма в Латинской Америке - Бразилию, в Азии - Таиланд, в Европе - Украину" https://nv.ua/ukraine/events/50-ottenkov-lvova-stolitsa-zapadnoj-ukrainy-stanovitsja-mahnitom-dlja-seks-turizma-2472069.html


да прям львов
вы наверное давно вечером на крещатике и прилегающих улицах не были
на летних площадках большинство - иностранцы
преимущественно чурбанье, но и белые капы встречаются

В Аркадии уже несколько лет турецкий сутенёр работает.
Оранжевый-хит сезона
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