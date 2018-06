Додано: Чет 14 чер, 2018 09:25

Первый написав: Почали продавати бізнес центр левел біля кардинала і метрополії.

Ціни вражають.... Почали продавати бізнес центр левел біля кардинала і метрополії.Ціни вражають....



и шо почем?



недавно довелось пообщаться с отделом продаж укрбуда и его начальницей анечкой

дилетанты капец, зато гонору... да Я 12 лет в продажах, блаблабла, зато о земельном налоге не слышала в принципе, а ее подчиненная зарядила цену в уе (предложила обсудить), а на мое замечание шо тут можно уже обсуждать статью и срок выпалила шо помещение принадлежит их директору и ее просто "попросили" его продать, или сдать

