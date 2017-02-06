Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Почали продавати бізнес центр левел біля кардинала і метрополії. Ціни вражають....
и шо почем?
недавно довелось пообщаться с отделом продаж укрбуда и его начальницей анечкой дилетанты капец, зато гонору... да Я 12 лет в продажах, блаблабла, зато о земельном налоге не слышала в принципе, а ее подчиненная зарядила цену в уе (предложила обсудить), а на мое замечание шо тут можно уже обсуждать статью и срок выпалила шо помещение принадлежит их директору и ее просто "попросили" его продать, или сдать короче профи шопестец
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:да прям львов вы наверное давно вечером на крещатике и прилегающих улицах не были на летних площадках большинство - иностранцы преимущественно чурбанье, но и белые капы встречаются
Первый написав:Почали продавати бізнес центр левел біля кардинала і метрополії. Ціни вражають....
и шо почем?
недавно довелось пообщаться с отделом продаж укрбуда и его начальницей анечкой дилетанты капец, зато гонору... да Я 12 лет в продажах, блаблабла, зато о земельном налоге не слышала в принципе, а ее подчиненная зарядила цену в уе (предложила обсудить), а на мое замечание шо тут можно уже обсуждать статью и срок выпалила шо помещение принадлежит их директору и ее просто "попросили" его продать, или сдать короче профи шопестец
У мене навіть рука не піднялася щоб зателефонувати. На сайті від 62400 за метр з припискою менше - дорожче. Мінімально 50 метрів. Максимум - 1000. Просто ипануться. Они недострой на торгах за 60 млн купили.
На початку 2017 року Любов Ляшко стала власницею трикімнатної квартири вартістю близько 1,5 млн гривень в новобудові по вулиці Бориса Гмирі, 10/40
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
да прям львов вы наверное давно вечером на крещатике и прилегающих улицах не были на летних площадках большинство - иностранцы преимущественно чурбанье, но и белые капы встречаются[/quote] В Аркадии уже несколько лет турецкий сутенёр работает.[/quote]
Кому и зачем вы это все рассказываете? Лучше бы обсудили, почему львиная доля объявлений по продаже квартир на КРЖН - фейки для заманухи. Где Печерск по 1,5к? Где массивы по 0,7к? Звоню, говорят: это старое объявление, хата уже продана. (А дата размещения - сегодня). Т.е. только что по 1,5к было, но уже типа купили. Но есть по 2к. В наличии. Так где падение цен?
maza5 написав:Вы видели в каком состоянии как правило сдают бабушатник??. Там уже нечего убивать..главное что бы не спалили хату Поэтому ремонт там простой.. если разломали мебель- вкрутить пару шурупов, обклеить пленкой..телик ЭЛТ трубка..про миле речь не может и не идти А вот к новострою с прайсом овер 9 кил. за оренду уже запросы ого го и дрожишь, что бы ничего ну убили и не сломали.. так что вывод напрашивается сам в каком сегменте реально проще сдавать
Бабушатник это нижний ценовой сегмент, там всегда очередь желающих + никаких расходов на бойлер, новую кухонную столешницу, заправку кондиционера и т.д. К тому же арендаторы зубами держатся за бабушатник в хорошей локации т.к. дешево. А им нужно скирдовать на свою квартиру.
maza5 написав:Вы видели в каком состоянии как правило сдают бабушатник??. Там уже нечего убивать..главное что бы не спалили хату Поэтому ремонт там простой.. если разломали мебель- вкрутить пару шурупов, обклеить пленкой..телик ЭЛТ трубка..про миле речь не может и не идти А вот к новострою с прайсом овер 9 кил. за оренду уже запросы ого го и дрожишь, что бы ничего ну убили и не сломали.. так что вывод напрашивается сам в каком сегменте реально проще сдавать
Бабушатник это нижний ценовой сегмент, там всегда очередь желающих + никаких расходов на бойлер, новую кухонную столешницу, заправку кондиционера и т.д. К тому же арендаторы зубами держатся за бабушатник в хорошей локации т.к. дешево. А им нужно скирдовать на свою квартиру.
бабушатник - это и есть "массовый сегмент", а не однушки в говностроях со жлобремонтами, как думают влад и трибека хрущ у метро рулил, рулит и будет рулить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.