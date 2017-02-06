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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13471348134913501351>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 924
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
87
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
194
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
144
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
172
Якість будівництва
15%
142
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:25

  Первый написав:Почали продавати бізнес центр левел біля кардинала і метрополії.
Ціни вражають....


и шо почем?

недавно довелось пообщаться с отделом продаж укрбуда и его начальницей анечкой
дилетанты капец, зато гонору... да Я 12 лет в продажах, блаблабла, зато о земельном налоге не слышала в принципе, а ее подчиненная зарядила цену в уе (предложила обсудить), а на мое замечание шо тут можно уже обсуждать статью и срок выпалила шо помещение принадлежит их директору и ее просто "попросили" его продать, или сдать
короче профи шопестец
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:29

  Mazay256 написав:
  Хитрый лендлорд написав:Кто будет массово ехать жить во Львов? Западенцы поедут в Польщу, а не во Львов.


Львов - уже практически столица европейского секс-туризма. "эксперты называют центром сексуального туризма в Латинской Америке - Бразилию, в Азии - Таиланд, в Европе - Украину" https://nv.ua/ukraine/events/50-ottenkov-lvova-stolitsa-zapadnoj-ukrainy-stanovitsja-mahnitom-dlja-seks-turizma-2472069.html


да прям львов
вы наверное давно вечером на крещатике и прилегающих улицах не были
на летних площадках большинство - иностранцы
преимущественно чурбанье, но и белые капы встречаются
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:32

  kingkongovets написав:да прям львов
вы наверное давно вечером на крещатике и прилегающих улицах не были
на летних площадках большинство - иностранцы
преимущественно чурбанье, но и белые капы встречаются


В центре редко бываю, не люблю
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:35

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Почали продавати бізнес центр левел біля кардинала і метрополії.
Ціни вражають....


и шо почем?

недавно довелось пообщаться с отделом продаж укрбуда и его начальницей анечкой
дилетанты капец, зато гонору... да Я 12 лет в продажах, блаблабла, зато о земельном налоге не слышала в принципе, а ее подчиненная зарядила цену в уе (предложила обсудить), а на мое замечание шо тут можно уже обсуждать статью и срок выпалила шо помещение принадлежит их директору и ее просто "попросили" его продать, или сдать
короче профи шопестец


У мене навіть рука не піднялася щоб зателефонувати. На сайті від 62400 за метр з припискою менше - дорожче. Мінімально 50 метрів. Максимум - 1000. Просто ипануться. Они недострой на торгах за 60 млн купили.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:59

  kingkongovets написав:
  Mazay256 написав:
  Хитрый лендлорд написав:Кто будет массово ехать жить во Львов? Западенцы поедут в Польщу, а не во Львов.


Львов - уже практически столица европейского секс-туризма. "эксперты называют центром сексуального туризма в Латинской Америке - Бразилию, в Азии - Таиланд, в Европе - Украину" https://nv.ua/ukraine/events/50-ottenkov-lvova-stolitsa-zapadnoj-ukrainy-stanovitsja-mahnitom-dlja-seks-turizma-2472069.html


да прям львов
вы наверное давно вечером на крещатике и прилегающих улицах не были
на летних площадках большинство - иностранцы
преимущественно чурбанье, но и белые капы встречаются

В Аркадии уже несколько лет турецкий сутенёр работает.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:21

Оранжевый-хит сезона що за дела? Почему Ляшко прикупился в Аркада, а не у Геоса? http://factor-news.info/mati-lyashka-ku ... a-2-5-mln/
На початку 2017 року Любов Ляшко стала власницею трикімнатної квартири вартістю близько 1,5 млн гривень в новобудові по вулиці Бориса Гмирі, 10/40
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:25

  Mazay256 написав:
  Хитрый лендлорд написав:Кто будет массово ехать жить во Львов? Западенцы поедут в Польщу, а не во Львов.


Львов - уже практически столица европейского секс-туризма. "эксперты называют центром сексуального туризма в Латинской Америке - Бразилию, в Азии - Таиланд, в Европе - Украину" https://nv.ua/ukraine/events/50-ottenkov-lvova-stolitsa-zapadnoj-ukrainy-stanovitsja-mahnitom-dlja-seks-turizma-2472069.html


да прям львов
вы наверное давно вечером на крещатике и прилегающих улицах не были
на летних площадках большинство - иностранцы
преимущественно чурбанье, но и белые капы встречаются[/quote]
В Аркадии уже несколько лет турецкий сутенёр работает.[/quote]

Кому и зачем вы это все рассказываете? Лучше бы обсудили, почему львиная доля объявлений по продаже квартир на КРЖН - фейки для заманухи. Где Печерск по 1,5к? Где массивы по 0,7к? Звоню, говорят: это старое объявление, хата уже продана. (А дата размещения - сегодня). Т.е. только что по 1,5к было, но уже типа купили. Но есть по 2к. В наличии. Так где падение цен?
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:31

  maza5 написав:Вы видели в каком состоянии как правило сдают бабушатник??. Там уже нечего убивать..главное что бы не спалили хату :mrgreen:
Поэтому ремонт там простой.. если разломали мебель- вкрутить пару шурупов, обклеить пленкой..телик ЭЛТ трубка..про миле речь не может и не идти :D
А вот к новострою с прайсом овер 9 кил. за оренду уже запросы ого го и дрожишь, что бы ничего ну убили и не сломали.. так что вывод напрашивается сам в каком сегменте реально проще сдавать

Бабушатник это нижний ценовой сегмент, там всегда очередь желающих + никаких расходов на бойлер, новую кухонную столешницу, заправку кондиционера и т.д.
К тому же арендаторы зубами держатся за бабушатник в хорошей локации т.к. дешево. А им нужно скирдовать на свою квартиру.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  VladPL написав:Лучше бы обсудили, почему львиная доля объявлений по продаже квартир на КРЖН - фейки для заманухи.

Риелторы просто копипастят друг у друга обьявления. Это всем давно известный фак.т
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:37

  UA написав:
  maza5 написав:Вы видели в каком состоянии как правило сдают бабушатник??. Там уже нечего убивать..главное что бы не спалили хату :mrgreen:
Поэтому ремонт там простой.. если разломали мебель- вкрутить пару шурупов, обклеить пленкой..телик ЭЛТ трубка..про миле речь не может и не идти :D
А вот к новострою с прайсом овер 9 кил. за оренду уже запросы ого го и дрожишь, что бы ничего ну убили и не сломали.. так что вывод напрашивается сам в каком сегменте реально проще сдавать

Бабушатник это нижний ценовой сегмент, там всегда очередь желающих + никаких расходов на бойлер, новую кухонную столешницу, заправку кондиционера и т.д.
К тому же арендаторы зубами держатся за бабушатник в хорошей локации т.к. дешево. А им нужно скирдовать на свою квартиру.


бабушатник - это и есть "массовый сегмент", а не однушки в говностроях со жлобремонтами, как думают влад и трибека
хрущ у метро рулил, рулит и будет рулить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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